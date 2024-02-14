Подушка – лучшая подружка

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Нередко пушистые хитрецы выбирают для себя не самые подходящие места, чтобы разложить на них царственную тушку и отдохнуть от
безделья трудов праведных.
Но иногда царственные особы выбирают и классическое место для сна и отдыха – подушку – свою или хозяйскую. И получается милейшая картина – услада для взора и души.
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