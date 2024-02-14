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Подушка – лучшая подружка

Подушка – лучшая подружка

Автор:
14 февраля 2024 15:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Аксессуар   Животное   выбор   диван   кот   отдых   подушка   сон   фото   
847
25

Нередко пушистые хитрецы выбирают для себя не самые подходящие места, чтобы разложить на них царственную тушку и отдохнуть от безделья трудов праведных.

Но иногда царственные особы выбирают и классическое место для сна и отдыха – подушку – свою или хозяйскую. И получается милейшая картина – услада  для взора и души.

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Метки: Аксессуар   Животное   выбор   диван   кот   отдых   подушка   сон   фото   
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1  комментарий
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Миша 13 минут назад
У меня собака(24 кг) любит на кровати да на подушках валятся, не дура ж не полу лежать.
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