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Сообщество Без кота и жизнь не та 2478 постов • 522 подписчика подписаться
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Территория уюта: котейка и скамейка

Территория уюта: котейка и скамейка

Автор:
28 июня 2024 15:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   деревня   дом   котейка   котик   лавочка   пейзаж   скамейка   сон   уют   
867
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В деревне и городском частном секторе котикам живётся вольготно в том плане, что можно ходить-бродить где и когда захочется.

А после обследования местности с чувством выполненного долга завалиться на скамейку, чтобы восстановить силы и не пропустить тот волшебный момент, когда хозяйка начнёт греметь кастрюлями и кормить умницу-помогатора. Скамейка и котик – созданы друг для друга.

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Метки: Животное   деревня   дом   котейка   котик   лавочка   пейзаж   скамейка   сон   уют   
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