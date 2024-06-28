Территория уюта: котейка и скамейка

Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал

Нестандартные места для отдыха и сна

В Сочи пенсионер оригинально ликвидировал скамейку, на которой собиралась пьяная молодёжь

Котики у камина

Доставка, которая всегда рядом

Лапово-ламповый уют