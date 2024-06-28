Территория уюта: котейка и скамейка

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В деревне и городском частном секторе котикам живётся вольготно в том плане, что можно ходить-бродить где и когда захочется.
А после обследования местности с чувством выполненного долга завалиться на скамейку, чтобы восстановить силы и не пропустить тот волшебный момент, когда хозяйка начнёт греметь кастрюлями и кормить умницу-помогатора. Скамейка и котик – созданы друг для друга.
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