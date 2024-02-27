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Какими были последние слова 15 известных исторических личностей

Какими были последние слова 15 известных исторических личностей

Автор:
27 февраля 2024 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересно   исторические личности   перед смертью   последние слова   факты   фото   
1998
16

Слова, сказанные на смертном одре — чрезвычайно интимный момент, в котором человек выражает свои последние мысли. Они могут быть как философскими размышлениями, так и проявлением сильной эмоциональной реакции на окружающее.

Так уж повелось, что особое внимание уделяется прощальным словам, которые когда-то произнесли известные писатели, художники, политические деятели и другие личности, повлиявшие на ход истории. Часто эти фразы становятся частью наследия, позволяя нам усвоить уроки из опыта тех, кто смог в той или иной степени изменить мир.

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Последние слова: «Простите меня, месье, я не нарочно».

Эту фразу королева сказала своему палачу, поднимаясь на эшафот. Она наступила ему на ногу и решила извиниться.

Последние слова: «Отдайте всё».

Последние слова: «Я не знаю, каким меня воспринимал мир. Самому себе я казался всего лишь мальчишкой, играющим на берегу моря и время от времени развлекающимся поиском красивых камешков и ракушек, в то время как передо мной лежал неизведанный океан истины».

Последние слова: «Все мои владения за одну минуту жизни».

Последние слова: «Ныне я умру. Смотри! В первый раз они остановились. И, матушка, пошли за часовщиком и часы опять пойдут. Ты увидишь. Это тебе».

Последние слова императрица адресовала своей самой близкой фаворитке Марье Перекусихиной.

Последние слова: «Монахи! Монахи! Монахи!»

Последние слова: «О Господь, смилуйся надо мной, тебе я вверяю душу свою».

Анна была казнена. Она получила обвинение за измену королю и подозревалась в колдовстве.

Последние слова: «Я оскорбил Бога и людей, ведь в своих работах я не достиг той высоты, к которой стремился».

Последние слова: «Я что, всё ещё жива?».

Последние слова: «В моём конце — моё начало».

Последние слова: «Умирающему ничего не даётся легко».

Последние слова: «Вы замечательны».

Последняя фраза писателя была адресована его жене.

Последние слова: «Вот собака».

Эти слова Владимир Ленин произнёс, обращаясь к своему псу, который подошёл к его кровати, принеся мёртвую птицу.

Последние слова: «Как мне это всё надоело».

Последние слова: «Счастлив».

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Метки: интересно   исторические личности   перед смертью   последние слова   факты   фото   
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6k
Кирилл Час назад
Сидят Ленин и Надежда Константиновна Крупская в Горках. Крупская спрашивает:
- Владимир Ильич, а ты после смерти хотел бы чтобы тебя кремировали или похоронили?
- Та мне похер, пусть хоть чучело сделают!
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13k
Krapiv 3 минуты назад
- Мой отец перед смертью сказал: Абдулла, я прожил жизнь бедняком, и хочу, чтобы бог послал тебе дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал. А потом бог сказал: садись на коня, и возьми сам, что хочешь--если ты храбрый и сильный!
- Мой отец ничего не сказал: Джавдет убил его в спину.
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36k
seka64 7 минут назад
Конан-Дойль лучше всех сказал...
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38k
Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Ньютону не спалось? ))) Ещё бы пересказ "Войны и мир" ему в последние слова приписали )
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14k
Андрей А 36 минут назад
Из школьной программы моего времени:
-И все таки она вертится! (Галилео Галилей)
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13k
Sapsan 54 минуты назад
А почему все цветные, один Ленин чёрно-белый?
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Miralanim

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