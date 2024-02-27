Какими были последние слова 15 известных исторических личностей

Слова, сказанные на смертном одре — чрезвычайно интимный момент, в котором человек выражает свои последние мысли. Они могут быть как философскими размышлениями, так и проявлением сильной эмоциональной реакции на окружающее.
Так уж повелось, что особое внимание уделяется прощальным словам, которые когда-то произнесли известные писатели, художники, политические деятели и другие личности, повлиявшие на ход истории. Часто эти фразы становятся частью наследия, позволяя нам усвоить уроки из опыта тех, кто смог в той или иной степени изменить мир.
Последние слова: «Простите меня, месье, я не нарочно».
Эту фразу королева сказала своему палачу, поднимаясь на эшафот. Она наступила ему на ногу и решила извиниться.
Последние слова: «Отдайте всё».
Последние слова: «Я не знаю, каким меня воспринимал мир. Самому себе я казался всего лишь мальчишкой, играющим на берегу моря и время от времени развлекающимся поиском красивых камешков и ракушек, в то время как передо мной лежал неизведанный океан истины».
Последние слова: «Все мои владения за одну минуту жизни».
Последние слова: «Ныне я умру. Смотри! В первый раз они остановились. И, матушка, пошли за часовщиком и часы опять пойдут. Ты увидишь. Это тебе».
Последние слова императрица адресовала своей самой близкой фаворитке Марье Перекусихиной.
Последние слова: «Монахи! Монахи! Монахи!»
Последние слова: «О Господь, смилуйся надо мной, тебе я вверяю душу свою».
Анна была казнена. Она получила обвинение за измену королю и подозревалась в колдовстве.
Последние слова: «Я оскорбил Бога и людей, ведь в своих работах я не достиг той высоты, к которой стремился».
Последние слова: «Я что, всё ещё жива?».
Последние слова: «В моём конце — моё начало».
Последние слова: «Умирающему ничего не даётся легко».
Последние слова: «Вы замечательны».
Последняя фраза писателя была адресована его жене.
Последние слова: «Вот собака».
Эти слова Владимир Ленин произнёс, обращаясь к своему псу, который подошёл к его кровати, принеся мёртвую птицу.
Последние слова: «Как мне это всё надоело».
Последние слова: «Счастлив».
Источник:
- Кошки-оборотни: обзор самой странной и устрашающей породы в мире
- Дерево-маньяк ловит птиц: зачем оно это делает?
- Топ-5 млекопитающих по глубине погружения. Победитель очень неожиданный
- Красивое кастовое неравенство
- Жизнь бегемота — кипящий котёл из ненависти и страха
- Владимир Ильич, а ты после смерти хотел бы чтобы тебя кремировали или похоронили?
- Та мне похер, пусть хоть чучело сделают!
- Мой отец ничего не сказал: Джавдет убил его в спину.
-И все таки она вертится! (Галилео Галилей)
Но по последним сведениям, он и этого не говорил...