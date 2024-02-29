Коты для красоты

Прозрачные ёмкости также применяют для декора помещений и оформляют кухню. Но это делают неразумные люди, которые не в курсе, что идеальным наполнением такой тары является котик. Это тот случай, когда содержание только подчёркивает красоту формы, становясь при этом ещё милее и пушистее.