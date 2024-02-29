Коты для красоты

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Ваза представляет собой сосуд изящной или лаконичной формы, который используется в основном для живых цветов, букетов и сухоцветов.
Прозрачные ёмкости также применяют для декора помещений и оформляют кухню. Но это делают неразумные люди, которые не в курсе, что идеальным наполнением такой тары является котик. Это тот случай, когда содержание только подчёркивает красоту формы, становясь при этом ещё милее и пушистее.
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