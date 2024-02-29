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Сообщество Без кота и жизнь не та 2078 постов • 506 подписчиков подписаться
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Коты для красоты

Коты для красоты

Автор:
29 февраля 2024 15:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   ваза   декор   кот   котик   сон   тара   украшение   фото   ёмкость   
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Ваза представляет собой сосуд изящной или лаконичной формы, который используется в основном для живых цветов, букетов и сухоцветов.

Прозрачные ёмкости также применяют для декора помещений и оформляют кухню. Но это делают неразумные люди, которые не в курсе, что идеальным наполнением такой тары является котик. Это тот случай, когда содержание только подчёркивает красоту формы, становясь при этом ещё милее и пушистее.

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Метки: Животное   ваза   декор   кот   котик   сон   тара   украшение   фото   ёмкость   
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1  комментарий
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Rainman74 Час назад
Коты - это жидкость )))
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