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Спрятавшийся в унитазе питон укусил тайца за ягодицы

Спрятавшийся в унитазе питон укусил тайца за ягодицы

Автор:
27 апреля 2023 16:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   живность   животный мир   нежданный визит   нежданный гость   ну и ну   питон   таиланд   укус змеи   
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Житель города Нонтхабури (Таиланд) почувствовал резкую боль в ягодице, сидя на унитазе. Он вскочил и увидел, что в унитаз сползает питон. Мужчина был настолько потрясён, что выбежал из туалета и, поскользнувшись, упал на пол. Затем, превозмогая все свои травмы, он вызвал помощь.

62-летний Витун Сонапун был доставлен в больницу, где ему провели необходимое лечение.


Он рассказал, что змея была довольно большой, и он сразу подумал, что это питон. Причём это был уже не первый раз, когда змею видели в туалете. За четыре дня до описываемых событий, по словам Витуна, питона там видели трижды, что могут подтвердить родственники пострадавшего. Однако Витун не счёл ситуацию опасной. Он сказал, что читал в новостях о том, что питон может укусить человека на унитазе, но никогда не думал, что это случится с ним.

К счастью, питоны не ядовиты, поэтому врачам не пришлось вводить противоядие. Тем не менее, питон может сильно укусить и причинить довольное серьёзную травму. Витуну очень повезло, что его нежданный гость нацелился на ягодицы, а не на что-нибудь другое.

Чтобы найти змею, унитаз в доме демонтировали, но кусающийся питон исчез без следа. Так что он всё ещё на свободе. Может быть, отправился исследовать соседние дома.


Вообще такие случаи в Таиланде действительно не редкость. Месяц назад уже нашли огромного 23-килограммового питона, который так же высунулся из унитаза в одном из домов. Чтобы вытащить змею, пришлось снимать унитаз и вытаскивать змею из трубы, в которой она основательно застряла.


В сентябре прошлого года был случай, когда в Бангкоке в одном из правительственных зданий на сотрудницу неожиданно напал здоровенный питон. Туда направили специалистов, ловцов змей, и они нашли не одного и не двух, а трёх питонов, спрятавшихся в здании.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   живность   животный мир   нежданный визит   нежданный гость   ну и ну   питон   таиланд   укус змеи   
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11  комментариев
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1k
bigkoss 2 часа назад
А нечего на голову гадить!
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2k
Maxim Полчаса назад
На даче как-то крыса забралась в дом и нырнула в унитаз. Услышал плеск, посмотрел на это мокрую хрень, опустил крышку и ушёл думать, что с ней делать. Вариант забить монтировкой в таком месте, сами понимаете, так себе. Хотя в других местах бывало. Когда вернулся, крыса уже свалила в каналью. Там и сгинула. А так, конечно, тоже офигительный сюрприз мог быть.
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19
Maxim Zhuravlev 39 минут назад
+1 фобия. Спасибо, фишки!
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1k
Антон 40 минут назад
Удав такой: " Ах тыж засранец,решил обдристать мою берлогу! На кусь тебе!"
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11k
Vampire 44 минуты назад
А-БАЛ-ДЕТЬ! Вы что, оставили бедной змейке выбор укусить вас за что-нибудь другое?
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43k
Валерий 48 минут назад
там питон в туалете, четыре раза видели
-да пошел он в жопу этот питон, пойду покакаю
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8k
Александр Маслов 59 минут назад
Сделай свой выбор ПРАВИЛЬНО!

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9k
Dabus 59 минут назад
Питон укусом никаких прямо сильных травм причинить не может. Там проблема только в том что у них зубы легко выпадают и остаются в ране, ну и заражение можно получить из-за того что он этими зубами до тебя крыс подвальных пожирал. Так что, травма от укуса змей подобных питонам - скорее более психологическая :)
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219
Просто Волшебник Час назад
Яйца целы, уже хорошо)
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ну хоть не другие места! Дауж..
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10k
Vacony 2 часа назад
если бы не написали где - точно бы Австралия подумал
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