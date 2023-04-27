Спрятавшийся в унитазе питон укусил тайца за ягодицы

Чтобы найти змею, унитаз в доме демонтировали, но кусающийся питон исчез без следа. Так что он всё ещё на свободе. Может быть, отправился исследовать соседние дома.

Вообще такие случаи в Таиланде действительно не редкость. Месяц назад уже нашли огромного 23-килограммового питона, который так же высунулся из унитаза в одном из домов. Чтобы вытащить змею, пришлось снимать унитаз и вытаскивать змею из трубы, в которой она основательно застряла.