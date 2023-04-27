Спрятавшийся в унитазе питон укусил тайца за ягодицы

Житель города Нонтхабури (Таиланд) почувствовал резкую боль в ягодице, сидя на унитазе. Он вскочил и увидел, что в унитаз сползает питон. Мужчина был настолько потрясён, что выбежал из туалета и, поскользнувшись, упал на пол. Затем, превозмогая все свои травмы, он вызвал помощь.
62-летний Витун Сонапун был доставлен в больницу, где ему провели необходимое лечение.
Он рассказал, что змея была довольно большой, и он сразу подумал, что это питон. Причём это был уже не первый раз, когда змею видели в туалете. За четыре дня до описываемых событий, по словам Витуна, питона там видели трижды, что могут подтвердить родственники пострадавшего. Однако Витун не счёл ситуацию опасной. Он сказал, что читал в новостях о том, что питон может укусить человека на унитазе, но никогда не думал, что это случится с ним.
К счастью, питоны не ядовиты, поэтому врачам не пришлось вводить противоядие. Тем не менее, питон может сильно укусить и причинить довольное серьёзную травму. Витуну очень повезло, что его нежданный гость нацелился на ягодицы, а не на что-нибудь другое.
Чтобы найти змею, унитаз в доме демонтировали, но кусающийся питон исчез без следа. Так что он всё ещё на свободе. Может быть, отправился исследовать соседние дома.
Вообще такие случаи в Таиланде действительно не редкость. Месяц назад уже нашли огромного 23-килограммового питона, который так же высунулся из унитаза в одном из домов. Чтобы вытащить змею, пришлось снимать унитаз и вытаскивать змею из трубы, в которой она основательно застряла.
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В сентябре прошлого года был случай, когда в Бангкоке в одном из правительственных зданий на сотрудницу неожиданно напал здоровенный питон. Туда направили специалистов, ловцов змей, и они нашли не одного и не двух, а трёх питонов, спрятавшихся в здании.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-да пошел он в жопу этот питон, пойду покакаю