Безумие Дины Азизовой: дети были её куклами

Законный вопрос: куда смотрел отец и почему он вообще не принимал никаких мер? Вопрос остаётся открытым до сих пор. Суюн Рахматов постоянно говорил и говорит, что он даже не подозревал о том, в каком кошмаре живут его дети. Мол, избивала она их, пока Рахматов был на работе, а потом замывала кровь и одевала на детей вещи с длинным рукавом. Также он верил Дине и в то, что дети проходят обучение, так как она говорила, что получала задание по электронной почте и что учителя приходят на дом, пока Суюн на работе. Дети, запуганные матерью, разумеется повторяли то же самое. Деформированная грудная клетка Давида может и смущала отца, но вот что-то до врачей он дойти так и не собрался. В общем, даже, так называемый, "воскресный папа" и то лучше бы следил за родными детьми, чем Рахматов.

А в 2017 году он вообще уехал на заработки в другую область и почти не приезжал домой, ограничиваясь высыланием денег. Дина, по словам супруга, регулярно его обманывала: то придумывала, что у неё рак и надо денег на химиотерапию, то будто бы дочери, уже оканчивающей институт, то на еду, а то впроголодь живут. Дети заученно твердили по телефону, что они хорошо учатся и всё в порядке.

Дарина, кстати, на отца не держит зла. "Мама меня заставляла ему врать, и он верил. Он вообще не в курсе был происходящего. Он и по сей день в шоке. Он спрашивает: "Дети, как вы так жили? Почему вы мне ничего не сказали? Да если бы вы сказали, всё бы было по-другому!".

По телефону Давид и Диана с Дариной говорили исключительно в присутствии Дины, так что ни отец, ни Диляра не подозревали что что-то не так. Диляра, которую мать всегда называла гадким утёнком, потому что она от "нелюбимого мужчины", даже представить не могла, что её мама, всегда превозносящая, при ней, других детей, может их избивать.

Когда старшая дочь стала что-то подозревать, то в 2014-2015 годах анонимно просила органы опеки проверить Азизовых. Дина не пускала сотрудников дальше ворот участка, а те не особенно и настаивали, мол, верим вам, мы ж знакомы. И уходили. Ну понятно, город маленький, а швею, обшивавшую полгородка все действительно знали в лицо. Как часто говорят в таких случаях - "приличная женщина, никогда бы не подумал(а)".