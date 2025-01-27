Сотрудники скорой помощи вытолкали пациента из машины и попали под проверку

Следственный комитет проверяет видеоролик с конфликтом между бригадой скорой помощи и пациентом, который произошёл в ночь на воскресенье в Центральном районе города Кемерово.





Как пишут СМИ, пьяный мужчина вызвал скорую помощь, но вскоре его выбросили из автомобиля. Но в Минздраве сообщили, что пациента не выталкивали, а помогли покинуть машину, но при выходе он поскользнутся и выпал из салона. Сотрудники скорой обвиняют пациента в том, что он оскорблял и угрожал фельдшерам, а также пытался повредить оборудование.