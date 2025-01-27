Сотрудники скорой помощи вытолкали пациента из машины и попали под проверку

Что самое смешное, достанется, похоже, всем. Пациента задержали после заявления медиков.
Следственный комитет проверяет видеоролик с конфликтом между бригадой скорой помощи и пациентом, который произошёл в ночь на воскресенье в Центральном районе города Кемерово.
Как пишут СМИ, пьяный мужчина вызвал скорую помощь, но вскоре его выбросили из автомобиля. Но в Минздраве сообщили, что пациента не выталкивали, а помогли покинуть машину, но при выходе он поскользнутся и выпал из салона. Сотрудники скорой обвиняют пациента в том, что он оскорблял и угрожал фельдшерам, а также пытался повредить оборудование.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерово работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу», — говорится в сообщении СК.
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Пациент же говорит, что конфликт начался из-за того, что с ним грубо общались. В ходе словесной перепалки сотрудники скорой предложили вызвать полицейских. Он согласился и после этого его выкинули из машины. А медики говорят, что тот оказался покидать салон, поэтому ему помогли не совсем удачно выйти. В результате падения пациент вывихнул плечо и обратился с просьбой разобраться в ситуации в Следственный комитет. Медики же обратились в МВД. По данным СМИ, дебошира уже задержали. Проводится проверка, по итогам которой, вероятно, достанется всем.
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- Он просит сделать это на основании того, что состоял в интимных отношениях с его матерью. А его оппонент отказывается это делать, на основании того, что он состоял в интимных отношениях с матерью просителя, с самим просителем... Как- то так у них вышло.
Купчино, это, по общему мнению коллективов всех подстанций Скорой, расположенных на левом берегу, величайшая жопа мира. Там всего одна станция Скорой,которая, естественно, не справляется. Попав туда на вызов, у бригады есть все шансы после окончания получить от диспетчера еще один "там неподалеку", потом еще один "тут рядом совсем", потом еще один, потом опять, потом снова, потом еще парочку... е...ать по голове всех жителей этой бл...ской деревни с населением в 600 тысяч тяжело больных людей и всего одной станцией Скорой на весь этот караван-сарай.
Короче, часам к пяти вечера, мы с доктором выполняли восьмой или девятый вызов,не имея возможности даже выпить чаю, не говоря уже о том, что бы заехать на подстанцию и чего-нибудь съесть. Мы хотели только одного, чтобы судьба послала нам какого-нибудь мужичка, в меру пьяного и чуть-чуть побитого.
Тут необходимо пояснить. Дело в том, что подобная категория граждан в те времена свозилась Скорой помощью во вполне определенное и единственное в городе место - на Пионерскую улицу, дом 16. Страна Пионерия, на жаргоне старых скориози. Так вот, если бы такой вызов получить, то мы прямиком бы повезли нашего пациента в страну Пионерию, а уж оттуда практически всегда дают команду на выдвижение в сторону порта приписки, т.е. на родную станцию, где есть еда и чайник.
Просто центр города хорошо прикрыт Скорой, и местные подстанции вполне справляются с той работой, которая для них есть в окрестностях славной Пионерской улицы.
Но нам давали одних бабок, которые очень редко бывают пьяными и практически никогда не бывают битыми, потому что в основном сидят дома или на лавочке, где судачат и вошкаются в среде себе подобных.
Вообще, бабки-это весьма специфическая категория нашего населения. Я бы даже сказал, что Бабки - это особая форма жизни. Они на заре цивилизации внедрились в виде спор с потоками солнечного ветра единичными особями в человеческое общество, а потом, размножаясь почкованием, расселились по всему миру и скоро захватят господство на планете Земля, постепенно вытесняя с неё коренных обитателей.
Выходим мы из парадняка очередной спасенной бабки, проезжаем метров 100, собираемся отзвониться по рации и сообщить что готовы к очередному вызову, и, о чудо, что мы видим... А видим мы тело, сидящее на скамейке троллейбусной остановки.
То, что это наш клиент, стало понятно, когда тело закатило на нас чуть безумные глаза, где был отчетливо виден уровень выпитой жидкости, и что-то торжественно запело. С криками "родной ты наш", мы выскакиваем из машины, хватаем "человека в грязном" под руки и с песнями и плясками весело сажаем его в карету.
Осматриваем. Мужичек выглядит довольно бомжевато, он изрядно пьян, но... На нем нет ни царапины. Это плохо. Это значит, что везти его надо в ментовку, а не в больницу. А ментовка рядом, в Купчино, а после нее опять дадут вызов в то же Купчино. Короче, полное дерьмо и счастья в жизни нет.
Доктор думал не долго, и через несколько секунд скомандовал:
- "Расширить диагноз!"
- "Есть!", - отозвался я, беря в руки деревянную киянку.
Данный инструмент входит в комплект лечебно-диагностического оборудования практически всех бригад славной службы "03?, как наиболее эффективный и наименее травматичный аргумент в разговоре с буйными телами, которые далеко не редки в работе Скорой.
Клиент получает деревянным молоточком в грязный лобик. В месте соприкосновения молоточка и головы начинает расти небольшой рог.
Цель достигнута! На борту пациент с диагнозом "Гематома лобной части головы, алкогольное опьянение".
Проще говоря - "пьяный-битый". Мы уже предвкушаем вкусный обед на станции, горячий чай, и может даже, по бутылке пива получится: Остается формальность - отзвониться диспетчеру на Центр и доложить. Док сует мне трубку от рации со словами:
- Скажи там... этим... что у нас тут того... этого....
Я радостно вызываю диспетчерюгу, предвкушая, как он попытается отправить нас к очередной бабке, а я ему скажу, что мол, имеем случайного пациента в машине, требующего срочной госпитализации в спецбольницу.
И у нас происходит такой диалог:
-Говорит 3094, говорит 3094, вызываю диспетчера…
- Говорит диспетчер. 3094, вызовов нет, езжайте на станцию, можете обед брать...
Ну что же это за дерьмо такое, а?!!
Теперь вместо того, что-бы ехать кушать, мы поедем через пробки на Пионерь и только потом, может быть, на станцию.
Я вдруг понимаю, что не в силах сказать диспетчеру про нашего клиента, и тем самим обречь себя еще на пару часов голодухи. Как-то само собой вырывается:
- "Вас понял. Следуем на станцию!"
Доктор на меня удивленно таращится.
- Что, говорит, станцию дали что-ли?
Я лишь киваю в ответ.
И мы оба переводим наши взгляды на тело, лежащее на носилках. Тело диковато озирается, потирает ушибленное место и что-то удивленно бормочет. Взгляд дока на тело, а потом на дверь легко поддается расшифровке. Теперь уже со словами "откуда же ты взялся на нашу голову, пьянь проклятая" мы проделываем обратную процедуру.
Обработав гематому йодом и залепив крест-накрест пластырем, мы под ручки довольно резко извлекаем объект из машины и сажаем на прежнее место, откуда 5 минут назад так бесцеремонно выдернули. Благо, остановка абсолютна пуста, а редким прохожим нет до нас никакого дела.
Воровато оглядываясь, срываемся с места и берем курс на родную гавань.
На следующий день я прямо с суток отправился в то же злополучное Купчино, где у меня жила тогдашняя подружка. Поднявшись на нужный этаж, и проторчав у двери минут 30, я решил скоротать ожидание в местном пивняке типа "Мутный Глаз", грязном и дешевом. Стою потягиваю пивко, покуриваю цигарку. В стороне за соседний столик подруливают два мужичка. Боковым зрением замечаю, что у одного на лбу белеет крест пластыря. Поворачиваю голову и... Ну, короче понятно кого узнаю. Отворачиваюсь скорее в сторону и слышу разговор.
- Мишка, чего это у тебя на лбу-то? Пиз...лей, что-ли, получил?
- Ага, отвечает Мишка, - вчера вечером буквально.
- А где же это так?
- Да... В машине...
- В какой такой машине?
- Бд...дь, "Скорая Помощь" называется... Гестапо на колёсах... Сидел на остановке, ждал троллейбуса, вдруг подъехала Скорая, два мужика в белых халатах выскочили, затащили в машину, дали пи...ды и отпустили...
Мне становится невыносимо смешно.
Я живо представил смятенные чувства человека, который сидел себе, ждал общественный транспорт, вдруг подъезжает Скорая, два молодца выскакивают, хватают тебя под руки и затаскивают к себе в машину. А там они бьют тебя киянкой по голове, протирают место ушиба йодом, залепляют пластырем, а потом так же под руки выводят и сажают дальше ждать троллейбус. Мотив данного поступка вряд ли когда-нибудь будет ясен для этого бедного мужичка.
(с)еть
А по факту выкинули его из машины правильно сделали. Пускай скажет спасибо, чт о не на ходу.
неужели сложно установить камеры в салоне ? выдать нагрудную камеру медикам. полиции ведь нашли средства на нагрудные камеры
Алкашня явно спровоцировал чем то работников медицины...
Как я их понимаю, на их мизерную зарплату еще терпеть пьяное быдло....
Надеюсь для сотрудников медицины все закончится хорошо!