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Сообщество Без кота и жизнь не та 2040 постов • 506 подписчиков подписаться
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Чертята с пушистым хвостом

Чертята с пушистым хвостом

Автор:
20 февраля 2024 15:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   кот   котик   недовольство   обнимашки   объятия   поцелуй   предпочтение   фото   человек   
1180
24

Далеко не всем котикам нравятся объятия. Особенно несвоевременные.

Лежишь себе, перевариваешь полезную калорийную пищу, греешь пузико, а к тебе тянут сомнительной чистоты лапищи, чтобы потискать, сделать дурацкое фото. Да ещё и чмокнуть норовят. Нам такое не надо, мы на такое не подписывались. Так думают котики, а их мысли, которые наглядно демонстрируют недовольные мордашки, получается запечатлеть на фото.

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Метки: Реакция   кот   котик   недовольство   обнимашки   объятия   поцелуй   предпочтение   фото   человек   
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4  комментария
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10k
wild cat 6 минут назад
не сАжру, так исцарапаю же....
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10k
wild cat 10 минут назад
это возмутительно!
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4k
Enigma Kuutar 58 минут назад
господи, дай этой бабе мозгов... ))))
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18k
Сергей Час назад
Кошаки явно управляют хозяевами! У меня лет 5 уже кота нет и на меня эти посты "милоты" уже не действуют!
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