Чертята с пушистым хвостом

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Далеко не всем котикам нравятся объятия. Особенно несвоевременные.
Лежишь себе, перевариваешь полезную калорийную пищу, греешь пузико, а к тебе тянут сомнительной чистоты лапищи, чтобы потискать, сделать дурацкое фото. Да ещё и чмокнуть норовят. Нам такое не надо, мы на такое не подписывались. Так думают котики, а их мысли, которые наглядно демонстрируют недовольные мордашки, получается запечатлеть на фото.
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