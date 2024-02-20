Чертята с пушистым хвостом

Лежишь себе, перевариваешь полезную калорийную пищу, греешь пузико, а к тебе тянут сомнительной чистоты лапищи, чтобы потискать, сделать дурацкое фото. Да ещё и чмокнуть норовят. Нам такое не надо, мы на такое не подписывались. Так думают котики, а их мысли, которые наглядно демонстрируют недовольные мордашки, получается запечатлеть на фото.