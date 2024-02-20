В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за это

А вот общественности такие конкурсы не понравились. Вскоре глава города объявил:

Руководство клуба полностью признало вину за инцидент и взяло на себя ответственность за вышедший из-под контроля конкурс.

Заведение будут проверять, пока оно будет закрыто. Ведущего, который придумал устроить такой перформанс, выставили на мороз. Хотя он пытался извиниться: