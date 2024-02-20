В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за это

Видимо, опыт Ивлеевой их ничему не научил.
В белогорском заведении «Оазис» решили провести конкурс с раздеванием. Те, кто принимал в нём участие, получали бесплатный коктейль. Остальные покупали напиток за 300 рублей. Так что некоторые дамы радостно сдёрнули с себя бюстгальтеры и стали героинями соцсетей.
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А вот общественности такие конкурсы не понравились. Вскоре глава города объявил:
Руководство клуба полностью признало вину за инцидент и взяло на себя ответственность за вышедший из-под контроля конкурс.
Заведение будут проверять, пока оно будет закрыто. Ведущего, который придумал устроить такой перформанс, выставили на мороз. Хотя он пытался извиниться:
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Кроме того, ему грозит административная ответственность. Как и тем, кто увлечённо потряхивал обнажёнными прелестями под музыку.
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Перепили, проиграли.... Чего устраивать из этого? Зачем придавать общественности. Молча штрафчик выписали ради показателей и слава Богу.
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какой ещё штрафчик? все совершеннолетние, никто никого не принуждал
в масквабаде открыты пид*ар-клубы и НИКТО их не трогает!
помяним "Hungry duck" и "Real Mccoy"!!! территория клуба - это ЧАСТНАЯ территория, а не общественное место!!! отправьте полицаев на очередную переаттестацию!
Ам Лада десятка за 400 тыс, а однушки в Москве по 20 тыс уе.
Мне удалось купить в Москве по 80 тыс за метр буквально в 2018.
Славные были времена.