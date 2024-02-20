FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8312 постов • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за это

В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за это

Автор:
20 февраля 2024 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Амурская область   Белогорск   Видео   голая вечеринка   конкурс   ночной клуб   раздевание   
3897
2
2

Видимо, опыт Ивлеевой их ничему не научил.

В белогорском заведении «Оазис» решили провести конкурс с раздеванием. Те, кто принимал в нём участие, получали бесплатный коктейль. Остальные покупали напиток за 300 рублей. Так что некоторые дамы радостно сдёрнули с себя бюстгальтеры и стали героинями соцсетей.

А вот общественности такие конкурсы не понравились. Вскоре глава города объявил:

Руководство клуба полностью признало вину за инцидент и взяло на себя ответственность за вышедший из-под контроля конкурс.

 Заведение будут проверять, пока оно будет закрыто. Ведущего, который придумал устроить такой перформанс, выставили на мороз. Хотя он пытался извиниться:

Кроме того, ему грозит административная ответственность. Как и тем, кто увлечённо потряхивал обнажёнными прелестями под музыку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Амурская область   Белогорск   Видео   голая вечеринка   конкурс   ночной клуб   раздевание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
229
Dmitry N 3 часа назад
А что такого-то. Всегда в клубах можно было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Lurds Полчаса назад
ночной клуб, детей до 18 там нет (фейсконтроль я думаю работал все таки)... Ну ладно на Иевлеву наехали... там все шумиху изначально было рассчитано (ИМХО).. но тут то что не так? Откровенно гениталиями никто не светил... секса (о ужас) не было (по крайней мере открытого).... тогда уж и по нудистким пляжам летом давайте пройдемся... там же тоже сиськи не прикрытые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Antarez 49 минут назад
А какую статью им шьют? Вообще-то женская грудь не является половыми органами, она вообще для кормления детей, пускай мужики отстанут от сисек и сами начнут на пляже в лифчиках ходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 55 минут назад
Вообще-то в этом цель и смысл этих заведений, или кто-то туда Шостаковича слушать ходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
cerulean Час назад
fkamash 55 минут назад
Перепили, проиграли.... Чего устраивать из этого? Зачем придавать общественности. Молча штрафчик выписали ради показателей и слава Богу.
--------------------------
какой ещё штрафчик? все совершеннолетние, никто никого не принуждал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 2 часа назад
А это что, пропаганда или оправдание? Или может, недайбох, дискредитация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Vital Idol 2 часа назад
пид*арасы атакуют, затравливают обычные клубы!
в масквабаде открыты пид*ар-клубы и НИКТО их не трогает!

помяним "Hungry duck" и "Real Mccoy"!!! территория клуба - это ЧАСТНАЯ территория, а не общественное место!!! отправьте полицаев на очередную переаттестацию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Добряк 2 часа назад
В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за этоПосмотреть
В Амурской области устроили «голую вечеринку» в ночном клубе и быстро поплатились за это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 2 часа назад
Кто бывал в клубах тот знает, что такое вообще в норме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Шевченко 2 часа назад
Скоро за пост голых сисек на фишках - извинения и статья. Не ну а чего , общественное пространство ... может ещё и оскорбление чьих-то чувств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Очень Злой 2 часа назад
А без цензуры и в лучшем качестве есть видео?Друг спрашивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 2 часа назад
дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 2 часа назад
Они взрослые. Их никто не принуждал. Какой закон нарушен ? За что извиняться ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fkamash 2 часа назад
Блин, ну не в театре же они сверкали, и не на детском утреннике. Предполагается, что там где много взрослых пьяных веселых возбужденных людей какая то подобная шляпа вполне может произойти. Перепили, проиграли.... Чего устраивать из этого? Зачем придавать общественности. Молча штрафчик выписали ради показателей и слава Богу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
ApolloOne 2 часа назад
Не пойму кому могли помешать голые сиськи. Видимо, проверку назначил тот, кого самого надо проверить на склонность к ЛГБТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
869
Андрей Граф 3 часа назад
фу какие страшные шмары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 3 часа назад
просто было много коктейлей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Шевченко 3 часа назад
Ток пи@дарасам не приятны голые бабы. Так обличающих проверить на пропаганду лзбг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 3 часа назад
Жду новостей о том, как доблестные стражи правопорядка вломились в стриптиз клуб, жутко возмутились голыми дефками и всех задержали. Что уж там, если других задач для полицаев нет, то да, только по клубам голых девок отлавливать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 3 часа назад
Вот кто виноват что экономика в стране валится. Бабы в клубах и виноваты. Всегда так было и будет если в стране п.и.з.д.е.ц то надо найти внешнего или внутреннего врага. Так проще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 3 часа назад
Хорошо,что я застал те светлые времена, когда раздевающиеся и танцующие весёлые голые девки в ночных клубах не попадали под всякие статьи. Сейчас, походу, где то свернули не там в данном направлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Набирающие популярность в сообществах
Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто»
Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто»
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#интересно#факты#ДТП#аварии#фильм#Реакция#Китай#Автовсячина
#фото#Юмор#люди#автомир#интересное#авто аварии#кино#подборка#улыбнуло#природа
#в мире#машина#автомобили#забавно#кот#история#позитив#полиция#знаменитости#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? «Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой «Мутабор» - всё: в Москве закрыли клуб, где отгремела вечеринка Ивлеевой «Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца «Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой,... Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не заплатил ни копейки Шустрый мужик из Белогорска забрал товаров из ПВЗ Wildberries на 16 миллионов рублей и не... "Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов "Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была...

На что жалуетесь?

Вернуться