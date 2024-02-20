17 актёров, которые привлекли своих детей к участию в фильме

По словам Анджелины Джоли, ее дочь Вивьен Джоли-Питт получила роль малышки Авроры в фильме "Малефисента", потому что другие дети слишком боялись Анджелины в гриме и костюме. Их пугали большие черные рога и страшные глаза, и они отказывались к ней подходить. Истории, когда актеры привлекают к участию в своих фильмах собственных детей, вовсе не редкость.
1. В фильме "Маэстро", сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Брэдли Купер, его дочь, Леа Купер, сыграла дочь Леонарда Бернстайна (Джейми) в детстве
Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме.
2. В фильме "Властелин колец: Возвращение короля" дочь Шона Эстина (Эли) снялась в роли Эланор, дочери его героя Сэмуайза Гэмджи
Это было ее первое появление на экране. В дальнейшем она снялась в нескольких телешоу и фильмах, последние из которых — "Утреннее шоу" и "Конфетный переулок".
3. В сериале "Мистер и миссис Смит" Джона Смита играет Дональд Гловер. Его сын, Ледженд Гловер, появляется в четвертом эпизоде в роли Бенджамина, сына бывшей девушки Джона
Это его первое появление на экране в телешоу или фильме. Настоящая мама Дональда, Беверли, также появляется в двух заключительных сериях первого сезона в роли мамы Джона.
4. Доминик Уэст исполняет роль принца Чарльза в сериале "Корона". Его сын Сенан Уэст появился в трех эпизодах пятого сезона в роли молодого принца Уильяма
Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме. В шестом сезоне роль принца Уильяма исполнил Эд МакВей.
5. В фильме "Тор: Любовь и гром" дочь Криса Хемсворта, Индия Роуз Хемсворт, предстает в образе дочери Горра Убийцы богов — Лав, которую в итоге удочеряет Тор
Эта роль стала ее первой актерской работой в телешоу или фильме.
6. Также в фильме "Тор: Любовь и гром" сын Криса, Тристан Хемсворт, в самом начале изображает Тора в детстве
Это была его первая актерская работа в телешоу или фильме. Помимо детей Криса, в фильме также снимаются дети Тайки Вайтити и Натали Портман.
7. В сериале "Оби-Ван Кеноби" дочь Юэна МакГрегора, Эстер МакГрегор, появилась во втором эпизоде в роли Теты Григ, продавца пряностей. Оби-Ван сталкивается с ней во время поисков принцессы Леи
Это была одна из ее первых актерских работ в телешоу или фильме после участия в нескольких короткометражках. После этого Эстер снялась в сериале "Средняя школа в 2022 году".
8. Вин Дизель снимается в фильмах "Форсаж" с 2001 года. В 2021 году в фильме "Форсаж 9: Последняя сага" его сын, Винсент Синклер Дизель, предстал в образе младшей версии своего героя Дома Торетто
Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме.
9. В 1999 году Мелани Гриффит снялась в фильме "Безумцы в Алабаме", режиссером которого стал ее тогдашний муж Антонио Бандерас. Дочь Мелани, Дакота Джонсон, дебютировала в фильме в возрасте всего 10 лет
Как уже говорилось, это была первая актерская работа Дакоты. Следующую она получила 11 лет спустя, когда снялась в фильме "Социальная сеть". В дальнейшем она сделала довольно неплохую карьеру, снявшись в таких фильмах, как "Пятьдесят оттенков серого", "В активном поиске", "Суспирия", "Незнакомая дочь", "В ритме ча-ча-ча", "Мадам Паутина" и других.
10. В 1992 году Дензел Вашингтон сыграл главную роль в фильме "Малкольм Икс", который принес ему номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Его сын, Джон Дэвид Вашингтон, появляется в самом конце фильма в роли ученика в классе в Гарлеме
Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме. После того как Джон отыграл один сезон в профессиональном футболе за команду St. Louis Rams, он сделал большую актерскую карьеру. Он снялся в таких фильмах, как "Чёрный клановец", "Довод", "Малькольм и Мари", "Амстердам", "Создатель" и других.
11. Мелисса МакКарти сыграла главную роль и написала сценарий фильма "Большой босс", автором и режиссером которого выступил ее муж Бен Фальконе. В фильме их дочь, Вивиан Фальконе, сыграла детскую версию героини Мелиссы — Мишель
Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Позже она появилась в роли младшей версии персонажа Мелиссы в "Силе грома" в 2021 году.
12. В начале фильма "Малефисента" можно увидеть дочь Анджелины Джоли, Вивьен Джоли-Питт. Она играет пятилетнюю Аврору
Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Как сообщается, Вивьен получила роль юной Авроры, потому что другие юные актеры слишком боялись Анджелины в гриме и костюме Малефисенты. Анджелина объяснила: "Другие трех- и четырехлетние дети боялись подходить ко мне. Это должен был быть ребенок, которому я нравлюсь и который не боится моих рогов, глаз и когтей. Так что это должна была быть Вив".
13. А в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона" Брэд Питт попросил свою дочь, Шайло Джоли-Питт, сыграть детскую версию Кэролайн
Это ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Она также озвучивала мультфильм "Кунг-фу Панда 3", в котором снималась Анджелина Джоли.
14. Дочь Брайана Крэнстона ("Во все тяжкие") Тейлор Дирден, появилась в первом эпизоде 3-го сезона в роли "девочки с грустным лицом", которая выступает на школьном собрании после авиакатастрофы
Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. С тех пор Тейлор снялась в нескольких телешоу и фильмах. Наиболее заметной стала роль Офелии в сериале "Сладкие и порочные".
15. В фильме "Рокки II" сын Сильвестра Сталлоне, Серджо Сталлоне, появился в роли новорожденного сына Рокки и Адриан Роберта "Рокки" Бальбоа-младшего
Сын Слая, Сейдж Сталлоне, продолжил играть эту роль в "Рокки V", а в "Рокки Бальбоа" ее взял на себя Майло Вентимилья.
16. Во время съемок в фильме "Городские пижоны" Билли Кристал попросил свою дочь Линдси Кристал сыграть роль дочери его персонажа в этом фильме
Это стало ее первым появлением на экране в телешоу или фильме. Линдси стала режиссером таких шоу, как Busy Tonight, Encanto at the Hollywood Bowl, The Daily Show и других. Она также повторила свою роль в фильме "Городские пижоны 2".
17. И наконец, когда Мартин Шин снимался в сериале "Западное крыло", его младшую дочь Рене Эстевес взяли туда же на роль Нэнси, помощницы исполнительного секретаря президента США
Рене снялась в 44 эпизодах сериала, начиная с первого сезона и заканчивая финалом. До появления в сериале "Западное крыло" она снималась в таких телешоу, как "Воссоединение семейки Аддамс", "Новый агент Макгайвер" и "Болезни роста".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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