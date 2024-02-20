17 актёров, которые привлекли своих детей к участию в фильме

Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Как сообщается, Вивьен получила роль юной Авроры, потому что другие юные актеры слишком боялись Анджелины в гриме и костюме Малефисенты. Анджелина объяснила: "Другие трех- и четырехлетние дети боялись подходить ко мне. Это должен был быть ребенок, которому я нравлюсь и который не боится моих рогов, глаз и когтей. Так что это должна была быть Вив".