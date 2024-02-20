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17 актёров, которые привлекли своих детей к участию в фильме

17 актёров, которые привлекли своих детей к участию в фильме

Автор:
20 февраля 2024 12:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актерская династия   актеры дети генетика   голливуд   дети звезд   звездные дети   непотизм   родители и дети   юные актеры   
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По словам Анджелины Джоли, ее дочь Вивьен Джоли-Питт получила роль малышки Авроры в фильме "Малефисента", потому что другие дети слишком боялись Анджелины в гриме и костюме. Их пугали большие черные рога и страшные глаза, и они отказывались к ней подходить. Истории, когда актеры привлекают к участию в своих фильмах собственных детей, вовсе не редкость.

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Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме.


Это было ее первое появление на экране. В дальнейшем она снялась в нескольких телешоу и фильмах, последние из которых — "Утреннее шоу" и "Конфетный переулок".


Это его первое появление на экране в телешоу или фильме. Настоящая мама Дональда, Беверли, также появляется в двух заключительных сериях первого сезона в роли мамы Джона.


Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме. В шестом сезоне роль принца Уильяма исполнил Эд МакВей.


Эта роль стала ее первой актерской работой в телешоу или фильме.


Это была его первая актерская работа в телешоу или фильме. Помимо детей Криса, в фильме также снимаются дети Тайки Вайтити и Натали Портман.


Это была одна из ее первых актерских работ в телешоу или фильме после участия в нескольких короткометражках. После этого Эстер снялась в сериале "Средняя школа в 2022 году".


Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме.


Как уже говорилось, это была первая актерская работа Дакоты. Следующую она получила 11 лет спустя, когда снялась в фильме "Социальная сеть". В дальнейшем она сделала довольно неплохую карьеру, снявшись в таких фильмах, как "Пятьдесят оттенков серого", "В активном поиске", "Суспирия", "Незнакомая дочь", "В ритме ча-ча-ча", "Мадам Паутина" и других.


Это было его первое появление на экране в телешоу или фильме. После того как Джон отыграл один сезон в профессиональном футболе за команду St. Louis Rams, он сделал большую актерскую карьеру. Он снялся в таких фильмах, как "Чёрный клановец", "Довод", "Малькольм и Мари", "Амстердам", "Создатель" и других.


Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Позже она появилась в роли младшей версии персонажа Мелиссы в "Силе грома" в 2021 году.


Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Как сообщается, Вивьен получила роль юной Авроры, потому что другие юные актеры слишком боялись Анджелины в гриме и костюме Малефисенты. Анджелина объяснила: "Другие трех- и четырехлетние дети боялись подходить ко мне. Это должен был быть ребенок, которому я нравлюсь и который не боится моих рогов, глаз и когтей. Так что это должна была быть Вив".


Это ее первое появление на экране в телешоу или фильме. Она также озвучивала мультфильм "Кунг-фу Панда 3", в котором снималась Анджелина Джоли.


Это было ее первое появление на экране в телешоу или фильме. С тех пор Тейлор снялась в нескольких телешоу и фильмах. Наиболее заметной стала роль Офелии в сериале "Сладкие и порочные".


Сын Слая, Сейдж Сталлоне, продолжил играть эту роль в "Рокки V", а в "Рокки Бальбоа" ее взял на себя Майло Вентимилья.


Это стало ее первым появлением на экране в телешоу или фильме. Линдси стала режиссером таких шоу, как Busy Tonight, Encanto at the Hollywood Bowl, The Daily Show и других. Она также повторила свою роль в фильме "Городские пижоны 2".


Рене снялась в 44 эпизодах сериала, начиная с первого сезона и заканчивая финалом. До появления в сериале "Западное крыло" она снималась в таких телешоу, как "Воссоединение семейки Аддамс", "Новый агент Макгайвер" и "Болезни роста".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актерская династия   актеры дети генетика   голливуд   дети звезд   звездные дети   непотизм   родители и дети   юные актеры   
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5k
Хачик 3 часа назад
Никулины... и Миронов.
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18k
Сергей 56 минут назад
Табаковы.
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19k
Анонимный ТреZвенник 2 часа назад
Фильм "Русское поле" Нонна Мордюкова и Владимир Тихонов.
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19k
Анонимный ТреZвенник 3 часа назад
Фильм "Когда я стану великаном"
Олег Ефремов
Михаил Ефремов
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5k
Хачик 3 часа назад
Что-то общее есть...

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3k
STRiX 3 часа назад
Пост ни о чем, любой актер пытается толкнуть своего сына или дочь на экраны, как и любой депутат сажает своих детей на теплые места.
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6k
satra 4 часа назад
Курт Рассел и его сын в сериале, играющие одного персонажа в разное время.
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19k
Голос Вселенной 5 часов назад
Олды поймут точно!

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