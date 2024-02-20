В Токио сдают необычную квартиру, которую называют человеческим аквариумом

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Почти все ее пространство, включая ванную и туалет, окружено окнами в пол, и только в спальне можно полноценно спрятаться от взглядов снаружи.
Стоимость аренды — 119 000 йен в месяц (73 400 руб.)
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А окна можно завесить жалюзами, они пристутсвуют на каждом окне, и наслаждаться уединением.
Я лично вижу проблему в другом. В Токио зимой нефига не жарко. Центрального отопления нет. Двойных стеклопакетов на окнах не замечено. Тебе понадобится очень мощный обогреватель))
прибыль будут получать продавая квартиры с окнами напротив этого "аквариума"
Хотя прозрачные с одной стороны стены интересно.
Кому ?)