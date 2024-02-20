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В Токио сдают необычную квартиру, которую называют человеческим аквариумом

В Токио сдают необычную квартиру, которую называют человеческим аквариумом

Автор:
20 февраля 2024 11:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   аквариум   в мире   вид   жилье   квартира   люди   токио   
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Почти все ее пространство, включая ванную и туалет, окружено окнами в пол, и только в спальне можно полноценно спрятаться от взглядов снаружи.

Стоимость аренды — 119 000 йен в месяц (73 400 руб.)

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Метки: Видео   аквариум   в мире   вид   жилье   квартира   люди   токио   
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17  комментариев
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58k
turyst 48 минут назад
Застеклили кольцевой балкон вокруг башни.
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648
IOF 6 минут назад
А еслиб автор поста внимательно посмотрел видео, то узнал бы что спальни в этой квартире нет. Пространство в центре занято общедомовой лестницей. Спать предлагается на футоне на полу (как и принято в Японии).
А окна можно завесить жалюзами, они пристутсвуют на каждом окне, и наслаждаться уединением.
Я лично вижу проблему в другом. В Токио зимой нефига не жарко. Центрального отопления нет. Двойных стеклопакетов на окнах не замечено. Тебе понадобится очень мощный обогреватель))
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1k
raael13 11 минут назад
Если на каждом окне можно опустить жалюзи, то нормально.
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3k
Daimos Полчаса назад
Слишком мало места. Даже огромные окна не спасают. Квартира, в которой находиться не захочешь.
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95k
Доктор Джонс Полчаса назад
Квартирный вопрос испортил жителей Токио, ни стыда, ни совести...
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
вы не поняли.
прибыль будут получать продавая квартиры с окнами напротив этого "аквариума"
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4k
americos 40 минут назад
Мечта эгсбициониста
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7k
Alex Час назад
Даже не посрать без свидетелей.
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2k
Александр Ломовицкий Час назад
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Японцы странные, но они в среднем меньше европейца. Я помню в своё время ездил пару недель на кейкаре. И при своих весьма средних размерах (182/89) я не очень комфортно себя там чувствовал. А тут квартира где я плечами буду задевать стены. Нт уж, спасибо. Я конечно неприхотливый, но не до такой степени.
Хотя прозрачные с одной стороны стены интересно.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
А мне нравится! Только места маловато.
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