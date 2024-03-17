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Необычное применение для обычных вещей

Необычное применение для обычных вещей

Автор:
17 марта 2024 10:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   лайфхаки   полезная информация   полезное   советы   
1949
28

Все вещи создаются с определенной целью. Они идеально подходят для решения конкретной задачи и, казалось бы, на этом их польза заканчивается: порошком стирают белье, солью приправляют пищу, отбеливателем удаляют пятна со светлых вещей, и так далее. Но почти всем бытовым предметам есть и другое, неочевидное применение, и именно такие примеры и перечислили интернет-знатоки в комментариях к популярному посту на Reddit.

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"Сгущенное молоко помогает при хронической тошноте и рвоте. Оно не только отлично подходит для готовки: один фармацевт посоветовал мне добавить в нее немного воды, чтобы получилась консистенция густого супа, и медленно напоить ею больного. Это поможет сократить рвотные позывы и даст лекарству время добраться до желудка и начать работать, а также сгущенка содержит необходимый сахар. Я пробовал этот способ на взрослых и детях, и каждый раз срабатывало на отлично".

"Добавьте соль в средство, которым обычно моете руки, чтобы избавиться от запаха бензина".

"Когда мы идем в ресторан, я кладу в сумочку пресс для чеснока, чтобы сделать детское пюре из любых приготовленных на пару овощей в меню,".

"Говорю, как механик: плоская отвертка - это монтировка, инструмент для вскрытия посылки, квадратная отвертка, пробойник, измерительный мост, скребок, долото, и, самое бесполезное - плоская отвертка".

"Кукурузный крахмал – хороший коагулянт, если нужно срочно остановить кровотечение".

"Чистые щеточки для нанесения туши используют в приютах для животных: ими питомцев расчесывают, а также удаляют личинки и яйца насекомых с меха".

"Тональный гудок стационарного телефона соответствует ноте Ля первой октавы, поэтому его можно использовать для точной настройки инструмента без тюнера".

"Кофейная гуща довольно универсальна. Помимо прочего, ее можно использовать следующим образом:

  • добавить в почву для комнатных растений, для pH-баланса;
  • положить в холодильник, чтобы нейтрализовать запахи;
  • оттереть ею кастрюли и сковородки;
  • очистить ступеньки ото льда;
  • отпугнуть муравьев;
  • использовать как скраб для кожи".

"Бальзам для волос можно использовать в качестве пены для бритья".

Обычные аптечные резинки можно обернуть вокруг крышки банки, которая никак не поддается, и тогда ее легко будет открыть.

"Любое масло для готовки легко удаляет с рук сосновую смолу. Просто используйте его как мыло".

"Уксус – отличная штука. Его можно использовать как дешевое чистящее средство, освежить с его помощью кофеварку, вылечить грибок на ногах и зуд".

"Дешевая водка с нижних полок в магазине. Налейте ее в пульверизатор и сбрызните стены ванной, чтобы избавиться от плесени; одежду, чтобы устранить неприятный запах, а также зеркала и стекла, чтобы отмыть их".

"Жидкое средство для стирки светится под лампой черного света, но незаметно при обычном свете. Можно окунуть ватную палочку в такое средство и нарисовать/написать что-нибудь на стенах, и это будет видно только под лампой черного света. Средства от разных производителей светятся разным цветом".

"Ножницами очень удобно резать пиццу".

"Перекись водорода прекрасно выводит пятна крови".

"Во френч-прессе можно взбивать молоко. Просто залейте горячее молоко и поднимайте/опускайте поршень, пока объем молока не увеличится примерно вдвое".

"Ветеринарный пластырь и спортивный бинт – это, по сути, оно и то же, но ветеринарный гораздо дешевле".

"Это средство удаляет старый засохший клей с любых поверхностей, не оставляя пятен и повреждений".

"Когда будете красить волосы, нанесите толстый слой вазелина на кожу вдоль линии роста волос, на уши и шею. Если на кожу случайно попадет краска, ее можно будет легко стереть".

"Положите в багажник мешок с наполнителем на случай, если вы застрянете на льду или снегу и вам понадобится улучшить сцепление с дорогой".

"Используйте отбеливатель, чтобы отпугнуть тараканов. Раньше летом ко мне из канализации приползали гигантские тараканы. Специалист посоветовал мне каждую неделю выливать в сливное отверстие один стакан отбеливателя. Делать это нужно в той комнате, где вы заметили тараканов. Я начал 18 месяцев назад и с тех пор не видел ни одного таракана".

"Чтобы оживить маркер, вытащите его из корпуса и смочите жидкостью для снятия лака. Он заработает как новый".

"Любое растительное масло отлично удаляет следы от наклеек".

"Салфетки для снятия макияжа отлично оттирают смазку от велосипедной цепи".

"Ювелирную лупу можно использовать в качестве макрообъектива для смартфона".

"Пена для бритья предотвращает запотевание стекол в машине и зеркал в ванных".

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Метки: быт   лайфхаки   полезная информация   полезное   советы   
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2k
Выхухоль (Нагайна) 40 минут назад
Так понимаю, что лампа чёрного света никого не смутила? У меня одной её нет, что ли?
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565
Шэльмавье фон Шольценко 2 минуты назад
Не забыть бы про чеснокодавилку когда в рэсторан пойду.
Под столом пюре давить бл буду.
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888
adssaf afasffdsga 4 минуты назад
Комментарий к фото
В соус уксус залей, а не в кофеварку, идьот!
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888
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Комментарий к фото
Меня всегда впечатляли люди, которые по какой-то херне без использования специализированного инструмента или специальных приёмов могут настроить музыкальный инструмент. Как жаль, что в реальности я таких не встречал - хотя в интернете кто сцука по гудку настраивает, кто сцука ложками резонанс определяет, но никто из них никак всё технологию сего действа объяснить не может. Какая жалость, что такие таланты прозябают без толп фанатов и никто не может оценить их талант.
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4k
Максим Макашев 12 минут назад
Дешевая водка с нижних полок в магазине. Налейте ее в пульверизатор и сбрызните стены ванной, чтобы избавиться от плесени; одежду, чтобы устранить неприятный запах, а также зеркала и стекла, чтобы отмыть их".
************************
Автор! Забыл упомянуть про её использование вместо зимнего стеклоомывателя
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17k
_delphin_ 15 минут назад
Где книги, как подставки? Пиво как шампунь? Стул как вешалка? Компьютер для игр? Мозг для зуммеров? Практически любую вещь можно использовать не по назначению.
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6k
Харон ( Χάρων) 42 минуты назад
КЭП, как это понять?
Она всё-таки полезна или нет?????
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13k
Copycat 42 минуты назад
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а что за лампа черного света? я знаю что это какой то другой диапазон ультрафиолета но зачем она?
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13k
Copycat 44 минуты назад
Комментарий к фото
у нас и дешевая водка стоит дороже чем какой нибудь мистер-мускул что бы ей стёкла протирать)

а вот аптечный спирт не дорогой, его беру постоянно что то обезжиривать, он к тому же очень быстро испаряется и если нормальный то не оставляет разводов
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8k
V2.Smirnov 45 минут назад
23 Улыбнуло. В большинстве жидкостей для снятия лака - ацетон. Пластик маркера поплывёт.
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2k
Дмитрий 49 минут назад
Автор когданьть видел уксус вообще?!
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10k
sedoisever 50 минут назад
У кого-то канализация есть в каждой комнате?
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1k
Павел Кузнецов Час назад
растительное масло, топленое сало отлично отмывают масляную краску с рук и лица,
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2
Utas Час назад
Улыбнуло про старый телефон, не телефон издает этот звук, а телефонная станция. Телефон это по сути просто микрофон и динамик, все! Ну еще и звонок.
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