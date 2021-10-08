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Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно

Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно (30 фото)

Автор:
08 октября 2021 18:29
Сообщество : Факты
Метки: Сегодня я узнал   интересное   познавательное   полезная информация   факты   хочу все знать   
916
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День не прошел зря, если в этот день ты узнал что-то новое, так что скорее бросайте все свои скучные дела и припадайте к познавательной подборке постов из сообщества «Сегодня я узнал», где больше 26 миллионов пользователей регулярно делятся занимательными фактами, о которых только что прочитали сами.

1. Сегодня я узнал, что 110 лет назад доктор Чарльз Кэмпбелл построил 9-метровую башню для летучих мыщей для борьбы с малярией. Летучие мыши съели всех комаров, и за четыре года муниципалитет озера Митчелл полностью избавился от малярии.

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2. Сегодня я узнал, что первая в мире организация по защите детей появилась после того, как основатель Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными осознал, что законы, защищающие животных от жестокого обращения, строже законов, защищающих детей.

3. Сегодня я узнал, что Мексика была единственной страной, которая выступила против аннексии Австрии нацистской Германией. Так, в благодарность за поддержку, в Вене появилась площадь Mexikoplatz.

4. Сегодня я узнал, что в 1982 году один человек выстрелил из дробовика в кактус сагуаро, который охраняется законом. Кактус упал на него и раздавил насмерть.

5. Сегодня я узнал, что у «Звездных воин» есть дубляж на языке навахо. Это был первый случай, когда популярный фильм перевели на язык коренных американцев.

6. Сегодня я узнал, что песня "Scary Monsters and Nice Sprites" исполнителя Skrillex отпугивает комаров из-за низкочастотных вибраций. Ученые также обнаружили, что комары, услышавшие эту песню, занимались сексом «гораздо реже», чем комары без музыки.

7. Сегодня я узнал, что солдаты британской армии перестают маршировать, когда переходят мосты. Это потому, что в 1831 году висячий мост рухнул из-за того, что все солдаты шли нога в ногу.

8. Сегодня я узнал о двух китайских офицерах в 209 году до нашей эры, которым грозила казнь за опоздание. Они сообразили, что наказание за мятеж было таким же, как и за опоздание, поэтому решили поднять бунт и начали восстание, которое в итоге привело к падению династии Цинь.

9. Сегодня я узнал, что Федеральная торговая комиссия США призывает организации не использовать практику регулярной смены паролей, поскольку она вынуждает пользователей придумывать простые, легкие для запоминания пароли, которые они затем дополняют самым предсказуемым образом.

10. Сегодня я узнал, что певица Эния живет в замке в Ирландии, и когда Бо Бернем хотел включить песню Orinoco Flow в свой фильм, ему пришлось отправить ей письмо, написанное от руки.

11. Сегодня я узнал о леди Люси Хьюстон, британском филантропе, которая после Первой мировой войны осознала необходимость сильных ВВС. Когда британское правительство отказалось от ее предложения, она профинансировала разработку истребителя, который мы теперь знаем как Supermarine Spitfire. Она умерла до Второй мировой войны и так и не увидела, насколько окупилось это вложение.

12. Сегодня я узнал, что грушевый сидр называется «перри» (груша = pear).

13. Сегодня я узнал, что певец Джеймс Блант заболел цингой, когда учился в университете. На протяжении двух месяцев он «из принципа» ел только мясо, чтобы выбесить однокурсников-вегетарианцев.

14. Сегодня я узнал, что один парень проехал на своем Volvo 5,2 миллиона километров – он купил машину в 1966 году и ездил на ней вплоть до своей смерти в 2018 году.

15. Сегодня я узнал, что президент США Ричард Никсон, его жена Пэт и Генри Киссинджер несколько месяцев тренировались есть палочками и даже брали специальные уроки, готовясь к банкету во время их визита в Китай в 1972 году.

16. Сегодня я узнал, что пол будущих детенышей аллигатора зависит исключительно от температуры во время инкубации. При 30°C и ниже из яйца вылупляются самки, при 33 °C и выше – самцы.

17. Сегодня я узнал, что в 1939 году в Университете Айовы прошел эксперимент над сиротами с целью вызвать заикание у детей без нарушений речи. В результате этого эксперимента, который сейчас называют «чудовищным исследованием», некоторые его участники всю жизнь страдали психологическими расстройствами.

18. Сегодня я узнал, что в Ватикане есть собственная астрономическая обсерватория, в которой работают священники, и она была удостоена нескольких наград за научные исследования.

19. Сегодня я узнал, что для строительства церквей на Филиппинах в период Испанской колонизации в бетон добавляли яичный белок, чтобы сделать его прочнее. Поэтому в филиппинских десертах используется так много яичных желтков – многие из этих рецептов придумали, чтобы потратить миллионы лишних желтков.

20. Сегодня я узнал, что у Чарли Чаплина на самом деле не было усов – это был грим.

21. Сегодня я узнал про «садовых отшельников». В 18 веке богачи нанимали их, чтобы они жили в пещерах и гротах на территории поместья в качестве садового украшения. Отшельникам полагалось одеваться как друидам и все время оставаться на месте, чтобы гости могли поглазеть на них, обратиться за советом или покормить. Одного такого «садового отшельника», подписавшегося на службу сроком в семь лет, уволили спустя три недели, когда застали в местном пабе.

22. Сегодня я узнал, что один день на Венере длится дольше года. Эта планета оборачивается вокруг своей оси дольше, чем делает один оборот вокруг Солнца, то есть один день на Венере длится 243 земных дня, а год – 225 земных дней.

23. Сегодня я узнал, что пеперони придумали в Америке. Пеперони похоже на острую салями из южной Италии, но также обладает чертами, характерными для немецких колбас. По-итальянски «пеперони» означает просто «стручковый перец».

24. Сегодня я узнал, что в ходе медицинского осмотра Сталина врач-психиатр Владимир Бехтерев поставил ему диагноз «тяжелая паранойя». Вскоре после этого Бехтерев скончался от отравления.

25. Сегодня я узнал, что в шведском музее стоит целое чучело кита. Раньше посетителям разрешали в него залезать, но однажды работники музея застали парочку, которая занималась любовью внутри чучела, и доступ к нему ограничили.

26. Сегодня я узнал, что древние египтяне давали плачущим младенцам опиум, чтобы успокоить их. Этот способ также применяли и в викторианскую эпоху, но иногда это приводило к тому, что младенцы умирали от голода, поскольку находились в постоянном состоянии острой интоксикации.

27. Сегодня я узнал, что в половине случаев у панд рождаются близнецы, однако чаще всего выживает только один новорожденный, поскольку панды почти всегда бросают второго детеныша.

28. Сегодня я узнал, что опоссумы и поссумы – это разные животные. Опоссумы обитают в Северной Америке, а поссумы – в Австралии и Юго-Восточной Азии.

29. Сегодня я узнал, что в 1457 году король Яков II запретил шотландцам играть в гольф, поскольку ему казалось, что молодые люди слишком много времени уделяют этому занятию, а стрельбе из лука – слишком мало. В 1502 году король Яков IV отменил закон, потому что сам увлекся гольфом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сегодня я узнал   интересное   познавательное   полезная информация   факты   хочу все знать   
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7  комментариев
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3k
Виталий Касандров Час назад
Если что резонанс могут вызвать не только британские и не только солдаты а так про него проходят (или проходили) в 6 классе на уроказ физики .
По поводу половины того что узнал товарищ -мифы и легенды не подтвержденные как историческими источниками так и логикой.
Скажем те же яйца для укрепления кладки в средние века использовали все, и на Руси так же как и в древнем Риме.
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860
Алексей Попов 9 минут назад
Сегодня я узнал сколько ненужной и недостоверной уйни для разжижения мозга по амеровски вывалил здесь Porky Pig
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953
Stranger2018 15 минут назад
У меня вопрос по поводу п.6:
"6. Сегодня я узнал, что песня "Scary Monsters and Nice Sprites" исполнителя Skrillex отпугивает комаров из-за низкочастотных вибраций. Ученые также обнаружили, что комары, услышавшие эту песню, занимались сексом «гораздо реже», чем комары без музыки." - хотелось бы у этих учённых уточнить КАКИМ именно секасом стали реже заниматься комары?
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
Чëт я не знаю, 5,2 миллиона км за 52 года это 8,3 тысячи в месяц или 277 км в день без выходных в среднем. Теоретически возможно, но на практике, сумневаюся я.
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1k
Дмитрий Час назад
100 тыкм в год на протяжении полста лет? Не верю.
А по поводу солдат на мосту... при чём тут англия?!
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95
Мы Ул Час назад
А че шрифт такой мелкий?
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Porky Pig

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