Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно

21. Сегодня я узнал про «садовых отшельников». В 18 веке богачи нанимали их, чтобы они жили в пещерах и гротах на территории поместья в качестве садового украшения. Отшельникам полагалось одеваться как друидам и все время оставаться на месте, чтобы гости могли поглазеть на них, обратиться за советом или покормить. Одного такого «садового отшельника», подписавшегося на службу сроком в семь лет, уволили спустя три недели, когда застали в местном пабе.