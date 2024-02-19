«Надо разбираться с этим замком»: в Госдуме призвали конфисковать недвижимость Пугачевой и Галкина*

Также предложили лишить Примадонну звания народного артиста России.
Недавно в России приняли закон о конфискации имущества. Подобное наказание возможно за распространение фейков об армии РФ, призывы к экстремизму, реабилитации нацизма и действиям, направленных против государства.
Конфискации подлежит не всё, а только то имущество, что было нажито в результате противоправных действий или использовалось для совершения или финансирования преступлений. Решение о конфискации принимает суд.
По общим правилам данный закон не будет иметь обратной силы и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, - сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.
Значит закон будет действовать с 25 февраля этого года.
О нём уже высказался депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил подумать о конфискации замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь. Об этом парламентарий заявил в своём тг-канале и видеообращении.
Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина* и Пугачевой пора конфисковать за фейки. Закон для этого есть.
Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно.
А саму примадонну пора лишить звания «народной». Но самое важное - не допускать к эфиру и сцене. Ведь их больше всего пугают не имущественные потери, а потеря популярности.
Известность - их главный капитал, а забвение - главный страх.
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Но юрист Михаил Салкин считает, что конфискация замка маловероятна, эту недвижимость артисты купили до принятия закона. К тому же нужно решение суда и расследование.
Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны.
Так что этот вопрос будут обсуждать. А другие звёзды, которые уехали из страны, уже избавились от российской недвижимости. Одни её продали, другие - передали родственникам.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.
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эта недвига не принесла процветания старым хозяевам , новым тоже не принесет.
Символично
с куя ли??? замок не ей принадлежит а п.и.д.а.р.к.у. галкину. он инагент так что запросто конфискуется
То есть никаких конфискаций не будет - а нет нажитого имущества в результате противоправных действий: западные донаты не доходят!
Использовалось для совершения преступлений... - максимум что конфискуют - это компьютер.
ВСЁ!!!!!!!