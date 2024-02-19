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«Надо разбираться с этим замком»: в Госдуме призвали конфисковать недвижимость Пугачевой и Галкина*

«Надо разбираться с этим замком»: в Госдуме призвали конфисковать недвижимость Пугачевой и Галкина*

Автор:
19 февраля 2024 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Госдума   депутат   дмитрий гусев   замок   конфискация   максим галкин   
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Также предложили лишить Примадонну звания народного артиста России.

Недавно в России приняли закон о конфискации имущества. Подобное наказание возможно за распространение фейков об армии РФ, призывы к экстремизму, реабилитации нацизма и действиям, направленных против государства.

Конфискации подлежит не всё, а только то имущество, что было нажито в результате противоправных действий или использовалось для совершения или финансирования преступлений. Решение о конфискации принимает суд.

По общим правилам данный закон не будет иметь обратной силы и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, - сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Значит закон будет действовать с 25 февраля этого года.

О нём уже высказался депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил подумать о конфискации замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь. Об этом парламентарий заявил в своём тг-канале и видеообращении.

Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина* и Пугачевой пора конфисковать за фейки. Закон для этого есть.

Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно.

А саму примадонну пора лишить звания «народной». Но самое важное - не допускать к эфиру и сцене. Ведь их больше всего пугают не имущественные потери, а потеря популярности.

Известность - их главный капитал, а забвение - главный страх.

Но юрист Михаил Салкин считает, что конфискация замка маловероятна, эту недвижимость артисты купили до принятия закона.  К тому же нужно решение суда и расследование.

Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны.

Так что этот вопрос будут обсуждать. А другие звёзды, которые уехали из страны, уже избавились от российской недвижимости. Одни её продали, другие - передали родственникам.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Госдума   депутат   дмитрий гусев   замок   конфискация   максим галкин   
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27  комментариев
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7k
Старичок 2 часа назад
какая глупость эти отдельные депутаты. пора уже принять закон о лишении мандата депутата за популизм.
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1k
Дмитрий 5 минут назад
Да года полтора назад это нужно было сделать, как только два этих утырка рот свой поганый открыли.
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261
pitt silver 12 минут назад
фраза "из грязи в князи" заиграла новыми красками
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3k
Юлия Ч 19 минут назад
Ну отожмут эту помпезную халупу , и дальше ? Что можно разместить в таком здании? Пенсионный фонд Московской области ? Или продать какому нибудь ООО "Парк развлечений "Диснейленд и точка" ?
эта недвига не принесла процветания старым хозяевам , новым тоже не принесет.
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21k
anpetrof Полчаса назад
Отбирать замок, думаю, не нужно. Нужно лишить всех доходов в России.
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20k
babuby Полчаса назад
Похоже в госдуме заняться больше нечем! Все проблемы уладили, все вопросы решили, все бюджеты утрясли и распределили, и от великого "нехренделать", решили хернёй помаяться!
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4k
workmen77 Полчаса назад
Мне одно непонятно, почему депутаты решили что они и есть народ? Когда принимали пенсионную реформу, что-то я не помню, чтобы они интересовались мнением народа.
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62k
Олег Полчаса назад
гавкающая бабка особо на страну не шипела, в отличие от ейного песдюка. То что мразь- несомненно, но она реально пасть не открывала, только в злобе пыхтела
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2k
integral11 38 минут назад
Думать?! Забрать этот сарай и все остальные, которые имеют к ней отношение, а также и все денежные счета, которые можно найти как в России, так и за рубежом! В том числе, и как компенсацию за арест наших активов на Западе, который эта старая шалава поддержала!
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39k
albedo 39 минут назад
"Замок" расположен в деревне Грязь.
Символично
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8k
perekrestok 43 минуты назад
Чего там в Госдуме просят? Мы их выбирали и они и есть власть народа! пусть примут решение о конфискации! А ведомства пусть исполняют! А то как фигню какую в чьих то личных интересах принимают влет! А тут для народа - просят чтобы кто то за них решил!
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3k
lekha-fil Час назад
Ничего не конфискуют и никого не лишат званий. Пустобольство.
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14k
кира Час назад
Интересное дело: закон есть, а подзаконных актов к нему нет. То есть он не работает и применить его не получается. Зачем тогда этот закон нужен? Как это понимать?
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392k
Алексей 2 часа назад
для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны.....

с куя ли??? замок не ей принадлежит а п.и.д.а.р.к.у. галкину. он инагент так что запросто конфискуется
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56
Al Di 2 часа назад
Дом отдыха там устроить для военных.
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401
Андрей Федоров 2 часа назад
Похоже этот депутат сам против России, иначе зачем он требует взять на баланс государтства пассив, который никому не нужен и будет только генерировать расходы? Продать его не выйдет, сдавать в аренду, чтобы окупил своё содержание тоже. Перепрофилировать в гостиницу? Но никто не поедет снимать номер в деревне Грязь за те деньги, которые позволят окупить редевелопмент и содержание.
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401
Андрей Федоров Allmaster 40 минут назад
Санаторий тоже не получится. Там совсем другие требования к планировке, материалам. Это всё сносить и строить по другому проекту нужно
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58k
Мойша 2 часа назад
""Конфискации подлежит не всё, а только то имущество, что было нажито в результате противоправных действий или использовалось для совершения или финансирования преступлений. Решение о конфискации принимает суд.""

То есть никаких конфискаций не будет - а нет нажитого имущества в результате противоправных действий: западные донаты не доходят!
Использовалось для совершения преступлений... - максимум что конфискуют - это компьютер.
ВСЁ!!!!!!!
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622
Румата 2 часа назад
И материнских прав на Орбакайте лишить!!!
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August

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