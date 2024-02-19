«Надо разбираться с этим замком»: в Госдуме призвали конфисковать недвижимость Пугачевой и Галкина*

Недавно в России приняли закон о конфискации имущества. Подобное наказание возможно за распространение фейков об армии РФ, призывы к экстремизму, реабилитации нацизма и действиям, направленных против государства.

Конфискации подлежит не всё, а только то имущество, что было нажито в результате противоправных действий или использовалось для совершения или финансирования преступлений. Решение о конфискации принимает суд.

По общим правилам данный закон не будет иметь обратной силы и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, - сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Значит закон будет действовать с 25 февраля этого года.

О нём уже высказался депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил подумать о конфискации замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь. Об этом парламентарий заявил в своём тг-канале и видеообращении.