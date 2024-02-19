Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии трёх активистов "СтопХама", которые спровоцировали на конфликт бойцов спецподразделения "Гром", а затем устроили с ними потасовку. Инцидент произошёл в июне 2022 года на Ярославском шоссе. Стопхамовцы заметили неправильно припаркованную легковушку и, вооружившись камерами, направились "воспитывать" нарушителей.





Тот факт, что за рулём автомобиля находился боец "Грома" их только раззадорил — ведь контент с силовиками обещал собрать кучу просмотров на YouTube. Активисты в привычной им грубой манере начали требовать убрать автомобиль с тротуара, попытались наклеить на лобовое стекло свой "фирменный" стикер, угрожали силовикам увольнением. Терпеливые спецназовцы в какой-то момент не выдержали и начали крутить обнаглевших активистов. Те пытались сопротивляться, чем только усугубили своё положение.