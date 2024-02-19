Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками

Мало того, что активистов отоварили, так ещё и посадили на 6 лет. Классный получился контент. На всю жизнь запомнят.
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии трёх активистов "СтопХама", которые спровоцировали на конфликт бойцов спецподразделения "Гром", а затем устроили с ними потасовку. Инцидент произошёл в июне 2022 года на Ярославском шоссе. Стопхамовцы заметили неправильно припаркованную легковушку и, вооружившись камерами, направились "воспитывать" нарушителей.
Тот факт, что за рулём автомобиля находился боец "Грома" их только раззадорил — ведь контент с силовиками обещал собрать кучу просмотров на YouTube. Активисты в привычной им грубой манере начали требовать убрать автомобиль с тротуара, попытались наклеить на лобовое стекло свой "фирменный" стикер, угрожали силовикам увольнением. Терпеливые спецназовцы в какой-то момент не выдержали и начали крутить обнаглевших активистов. Те пытались сопротивляться, чем только усугубили своё положение.
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Как выяснилось позднее, сотрудники "Грома" находились на спецзадании. Они собирались накрывать наркопритон (до 2023 года подразделение входило в состав ФСКН). А клоуны с камерами подвергли опасности всю операцию.
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Всех троих (Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского) суд признал виновными по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и хулиганстве группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).
Гособвинение требовало посадить каждого на 6 лет. Суд принял во внимание все обстоятельства дела и счёл наказание справедливым, отправив парней в колонию на предложенный прокурором срок.
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Это для стопхамов
Дворник убирает улицу не из любви к чистоте, а за зарплату и вас это не смущает. Главное, что бы чисто было.
И ГАИшники ловят на "встречке" не из-за того, что не могут пережить нарушение ПДД, а за деньги, и не всегда только за зарплату.
Но результат есть - через сплошную сейчас обгоняют гораздо реже. И меня это устраивает.
Если ГИБДД не занимается парковками и ездой по тротуару, а этим занимаются общественники, при этом не нарушая закон, то я ЗА.
Побольше бы их наловили и к полезной работе приучили.
И делалось это не ради закона, а ради хайпа.
И, справедливости ради, надо сказать, что наклейку они наклеивают только после многократных предупреждений.
Но есть нюанс.