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Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками

Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками

Автор:
19 февраля 2024 14:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   активисты   потасовка   спецназ   стопхам   хулиганство   
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Мало того, что активистов отоварили, так ещё и посадили на 6 лет. Классный получился контент. На всю жизнь запомнят.

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии трёх активистов "СтопХама", которые спровоцировали на конфликт бойцов спецподразделения "Гром", а затем устроили с ними потасовку. Инцидент произошёл в июне 2022 года на Ярославском шоссе. Стопхамовцы заметили неправильно припаркованную легковушку и, вооружившись камерами, направились "воспитывать" нарушителей.


Тот факт, что за рулём автомобиля находился боец "Грома" их только раззадорил — ведь контент с силовиками обещал собрать кучу просмотров на YouTube. Активисты в привычной им грубой манере начали требовать убрать автомобиль с тротуара, попытались наклеить на лобовое стекло свой "фирменный" стикер, угрожали силовикам увольнением. Терпеливые спецназовцы в какой-то момент не выдержали и начали крутить обнаглевших активистов. Те пытались сопротивляться, чем только усугубили своё положение.

Как выяснилось позднее, сотрудники "Грома" находились на спецзадании. Они собирались накрывать наркопритон (до 2023 года подразделение входило в состав ФСКН). А клоуны с камерами подвергли опасности всю операцию.

Всех троих (Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского) суд признал виновными по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и хулиганстве группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).


Гособвинение требовало посадить каждого на 6 лет. Суд принял во внимание все обстоятельства дела и счёл наказание справедливым, отправив парней в колонию на предложенный прокурором срок.

Источник:

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Метки: Видео   Суд   активисты   потасовка   спецназ   стопхам   хулиганство   
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163  комментария
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119
ruslan d 6 часов назад
Наконец-то доигрались
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2k
Shurovik 15 минут назад
15 здоровенных лбов на троих студентов.... Да, честная потасовка.... Власть показала свое гнилое нутро.
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631
Sadik-mardik 16 минут назад
Сейчас им на зоне покажут как стикеры клеить
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6k
Трям 43 минуты назад
Маловато...
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3k
Станнис 58 минут назад
накидали минусов в предыдущем комменте, видимо, любители твиттерочков и ютубчиков там всяких, так вот для них, специально, поясняю - вы свою деятельность не афишируйте, если она во благо и цирк не устраивайте, тут же получилось - решили "вы**нуться" - довы**ывались, на камеру лайков, так сказать, собрать захотели... ну, чо, публика довольна
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766
Sexxxton Час назад
Ссылка m.youtube.com
.
Это для стопхамов
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6k
Max Час назад
Основная и единственная вина этих активистов в том, что они посчитали, что закон един для всех. Теперь им очень доходчиво объяснили, что некоторые звери ровнее других.
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1k
sport404 Час назад
Еще тогда угорал над этими дебилами, когда они в новостях пестрели. ))) У человека на форменной футболке написано спецназ и присутствуют шевроны подразделений. Им прямо говорят что это полиция. После у этих персонажей из стопхама хватило ума еще и угрожать с оскорблениями сотрудникам спецназа при исполнении. И опять же это им тоже сказали. )))) Они реально думали что они власть и прочее?? Эти идиоты не уважают никого, только свой контент. Даже при вынесении приговора улыбаются, не понимая что сизо и зона совсем разные места. А вообще пусть скажут спасибо что их там не пристрелили за нападение. И теперь клеймо на всю жизнь у трех оленей ))
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8k
Мегапихель Час назад
Ну наконец то можно парковаться где хочешь и ездить по тротуарам без страха попасть в телевизор от всяких назойливых активистов-хайповиков!
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31k
Григорий Час назад
Очень хорошо. Вот только мразотышей, что получают зарплату за провокационные видосы, называть активистами никак нельзя. Активист это по зову души и бесплатно, а эти козлы за деньги.
Побольше бы их наловили и к полезной работе приучили.
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19k
banzai7 2 часа назад
Я тут в прошлые года минусов выхватывал, когда писал, что правопорядком должны заниматься соответствующие структуры, а не провокаторы с камерой, собирающие контент.
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305
ivandike 2 часа назад
Пацаны не какие-то навальнята, они за порядок и закон
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
БЛОХЕРЫ - АКТИВИСТЫ сами теперь на зоне будут вынуждены "парковаться" по звонку, распорядку дня и внутренним " порядкам " ...писаным и неписаным
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Вообще то было пора применять жесткие меры, вплоть до табельного оружия, а не устраивать там бои в стиле ММА.
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1k
no_fate 2 часа назад
Читаешь комментарии и ощущение, что у нас весь народ привык жить в говне, парковаться на тротуарах, нарушать пдд. А потом, приехав куда-то за границу, удивляются: как тут все аккуратно и правила никто не нарушает, не то, что у нас.
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190
Илья Курочкин no_fate 2 часа назад
Особенно в Германии и Франции, где порой и пройти-то нельзя из-за машин наставленных.
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261
antoshka77 no_fate 8 минут назад
так и есть, при этом оправдывают и защищают такую жизнь.. а многие гордятся!
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14k
кот базилий 2 часа назад
Порезвились пацаны на 6 лет, ну дебилы...
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584
Zatts 3 часа назад
Я тоже борюсь со СтопХам СПб в своём родном Питере - Перестал ездить по тротуарам, тем самым не даю им повода для создания контента! Шах и мат СтопХам!
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906
iKrek 3 часа назад
Нашла коса на камень
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−1
Игорелл а 3 часа назад
Смотрю ,что за всех этих блогеров,инфоцыганей и прочих таких в Рашке серьезно взялись.....
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193
Иван Иванов 3 часа назад
А в самой демократической стране их бы пристрелили.
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100
Артём 3 часа назад
"Ну всё, мужики подписали себе приговор!"(с) - сказал один из вебкамщиков.

Но есть нюанс.
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