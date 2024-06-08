FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 920 постов • 301 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос
90-летний экс-астронавт разбился на самолете, пытаясь сделать мертвую петлю

90-летний экс-астронавт разбился на самолете, пытаясь сделать мертвую петлю

Автор:
08 июня 2024 06:22
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Аполлон-8   Видео   Земля   Луна   астронавт   разбился астронавт   самолет   
936
2
1

Да, вы все правильно поняли, пенсионер сам управлял самолетом.

Трагедия произошла d пятницу в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Одномоторный самолёт Beechcraft T-34 Mentor попытался сделать манёвр в воздухе в районе острова Джонс и врезался в воду.


Офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в пресс-релизе, что диспетчерский центр получил первоначальное сообщение около 11:40 по тихоокеанскому времени, в котором говорилось, что «самолет старой модели летел с севера на юг, затем вошел в воду возле северной оконечности острова Джонс и затонул».


Момент столкновения самолета с водой попал на видео.


За штурвалом разбившегося самолета находился Уильям Андерс, один из членов экипажа "Аполлон-8", первого обитаемого космического корабля, облетевшего Луну. Полёт состоялся в 1968 году.


Он был выбран НАСА в 1964 году в качестве астронавта и служил дублирующим пилотом в миссии «Джемини-11» в 1966 году и полете «Аполлона-11» в 1969 году. По данным НАСА, Андерс налетал более 6000 часов.


Именно этот человек сделал легендарный снимок нашей планеты из космоса.

Тело Уильяма Андерса до сих пор разыскивают экстренные службы.


Представитель НАСА Билл Нельсон заявил в своем сообщении на X (бывшем Twitter): «Андерс предложил человечеству один из самых глубоких подарков, которые может дать астронавт. Он путешествовал к порогу Луны и помог всем нам увидеть самих себя».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: NASA   Аполлон-8   Видео   Земля   Луна   астронавт   разбился астронавт   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Patmaz 54 минуты назад
Красиво ушел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
GMN 19 минут назад
Фото автомата. А про Луну "астронавтов" - актёров почитайте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
*вший 50 минут назад
Рождённый летать, ползать не приучен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1197 постов (1191 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Реализма вам&nbsp;в&nbsp;ленту
Реализма вам в ленту
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#интересно#Юмор#аварии#США#забавно#факты#фильм#инцидент
#фото#автомир#Прикол#история#авто аварии#кино#Китай#Россия#конфликт#Япония
#люди#автомобили#животные#ДТП#Автовсячина#позитив#интересное#полиция#улыбнуло#Ynews
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду «Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом «Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился... "Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов "Он всё понимает как человек": как медвежонок стал самым преданным другом целой группе пилотов Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном самолёте Российский авиаконструктор с 30-летним стажем разбился во Владимирской области на самодельном... Самолёт задел огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту и пробил фюзеляж Самолёт задел огни взлетно-посадочной полосы в аэропорту и пробил фюзеляж

На что жалуетесь?

Вернуться