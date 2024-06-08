90-летний экс-астронавт разбился на самолете, пытаясь сделать мертвую петлю

Да, вы все правильно поняли, пенсионер сам управлял самолетом.
Трагедия произошла d пятницу в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Одномоторный самолёт Beechcraft T-34 Mentor попытался сделать манёвр в воздухе в районе острова Джонс и врезался в воду.
Офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в пресс-релизе, что диспетчерский центр получил первоначальное сообщение около 11:40 по тихоокеанскому времени, в котором говорилось, что «самолет старой модели летел с севера на юг, затем вошел в воду возле северной оконечности острова Джонс и затонул».
Момент столкновения самолета с водой попал на видео.
За штурвалом разбившегося самолета находился Уильям Андерс, один из членов экипажа "Аполлон-8", первого обитаемого космического корабля, облетевшего Луну. Полёт состоялся в 1968 году.
Он был выбран НАСА в 1964 году в качестве астронавта и служил дублирующим пилотом в миссии «Джемини-11» в 1966 году и полете «Аполлона-11» в 1969 году. По данным НАСА, Андерс налетал более 6000 часов.
Именно этот человек сделал легендарный снимок нашей планеты из космоса.
Тело Уильяма Андерса до сих пор разыскивают экстренные службы.
Представитель НАСА Билл Нельсон заявил в своем сообщении на X (бывшем Twitter): «Андерс предложил человечеству один из самых глубоких подарков, которые может дать астронавт. Он путешествовал к порогу Луны и помог всем нам увидеть самих себя».
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