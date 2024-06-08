90-летний экс-астронавт разбился на самолете, пытаясь сделать мертвую петлю



За штурвалом разбившегося самолета находился Уильям Андерс, один из членов экипажа "Аполлон-8", первого обитаемого космического корабля, облетевшего Луну. Полёт состоялся в 1968 году.

Он был выбран НАСА в 1964 году в качестве астронавта и служил дублирующим пилотом в миссии «Джемини-11» в 1966 году и полете «Аполлона-11» в 1969 году. По данным НАСА, Андерс налетал более 6000 часов.

Именно этот человек сделал легендарный снимок нашей планеты из космоса.