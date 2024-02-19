Собака напала на девочку-подростка в Ярославской области

В поселке Борисоглебский Ярославской области собака без причины атаковала несовершеннолетнюю девочку. Момент нападения попал на видео.
Кадры происшествия опубликовала в социальных сетях мать подростка, рассказавшая об обстоятельствах инцидента.
По словам женщины, животное напало на ее дочь, им с большим трудом удалось отбиться от пса. Девочка получила шесть укусов и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.
После того, как мать и дочь вернулись домой, к ним снова пришла та же самая собака, которая пыталась проникнуть в здание и даже повредила утеплитель и дверные косяки.
В итоге жительница Борисоглебского обратилась в полицию. По некоторым данным, животное уже поймали и нашли ему временное пристанище в специализированном приюте. Хозяин собаки пока не обнаружен.
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