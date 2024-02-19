Собака напала на девочку-подростка в Ярославской области

После того, как мать и дочь вернулись домой, к ним снова пришла та же самая собака, которая пыталась проникнуть в здание и даже повредила утеплитель и дверные косяки.

В итоге жительница Борисоглебского обратилась в полицию. По некоторым данным, животное уже поймали и нашли ему временное пристанище в специализированном приюте. Хозяин собаки пока не обнаружен.