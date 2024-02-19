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Собака напала на девочку-подростка в Ярославской области

Собака напала на девочку-подростка в Ярославской области

Автор:
19 февраля 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Россия   животные   инцидент   нападение   собака   
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В поселке Борисоглебский Ярославской области собака без причины атаковала несовершеннолетнюю девочку. Момент нападения попал на видео.


Кадры происшествия опубликовала в социальных сетях мать подростка, рассказавшая об обстоятельствах инцидента.

По словам женщины, животное напало на ее дочь, им с большим трудом удалось отбиться от пса. Девочка получила шесть укусов и ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

После того, как мать и дочь вернулись домой, к ним снова пришла та же самая собака, которая пыталась проникнуть в здание и даже повредила утеплитель и дверные косяки.

В итоге жительница Борисоглебского обратилась в полицию. По некоторым данным, животное уже поймали и нашли ему временное пристанище в специализированном приюте. Хозяин собаки пока не обнаружен.

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Метки: Видео   Пёс   Россия   животные   инцидент   нападение   собака   
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8  комментариев
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1k
Takerey Час назад
Вообще странное тут что-то. Немец (или метис в 1 поколении), судя по морде не очень и молодой. Явно домашний. И такое ощущение, что ему эта "девочка" вот прям очень нужна была. Он к ней подбежал, потом именно ее высматривал в машине, наплевав на вторую женщину. И в дом просился как к себе. Такое чувство ,что он очень хорошо знает эту "девочку".
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2k
rudenkov 2 часа назад
Собака хвостом виляла.
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Себастьян Перейра

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