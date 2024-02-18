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О хакерском сливе ГТА 6

О хакерском сливе ГТА 6

Автор:
18 февраля 2024 20:39
Метки: Grand Theft Auto VI   Gta   gta 6   игра   слив   хакер   
3634
3

Ариона Куртаджа, 18-летнего хакера из Оксфорда, страдающего аутизмом, по решению суда поместили в специализированную лечебницу «до полного выздоровления». Ему вменили хищение интеллектуальной собственности в форме несанкционированной публикации фрагментов VI части игры GTA, находящейся в стадии разработки, в составе группы.


Содержание

Речь идет об организованном преступном сообществе, известном под названием Lapsus $, которое на протяжении ряда лет совершало хакерские атаки на сервера многих индустриальных гигантов. В их числе, помимо слива ГТА 6 от Rockstar Games, оказались Uber и Nvidia. Совокупный ущерб оценивается в сумму свыше $10млн.

Опасен для общества

Психиатрическая экспертиза, назначенная в судебном порядке, показала, что с силу поставленного диагноза он является недееспособным, поэтому присяжным придется вынести вердикт в отсутствии обвиняемого. Им были предоставлены многочисленные факты его насильственных действий, оскорблений, телесных повреждений и материального ущерба, причиненных третьим лицам во время отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.

Речь идет о вымогательстве $4млн. у телефонной компании BT/EE за конфиденциальную информацию, похищенную с ее серверов после взлома. Затребованный выкуп выплачен не был.

Присяжные признали Куртаджа опасным для общества.

Подробности утечки GTA 6 и последствия

Как установило следствие, Куртадж, вовлек в совершение преступления несовершеннолетнего парня, вместе с которым им удалось похитить порядка 90 рабочих материалов новой версии GTA 6. Примечательно, что непосредственный слив ГТА 6 был произведен в гостиничном номере с помощью смартфона, смарт-приставки Amazon Firestick и обычного телевизора. После отказа представителей Rockstar Games обсуждать условия выкупа, похищенное было выложено на различных сетевых ресурсах. Совокупный ущерб, нанесенный действиями хакеров, оценен компанией в $5млн.

Адвокаты, представляющие интересы подсудимых, пытались его опротестовать, утверждая, что слив ГТА 6 не имел последствий. В качестве аргумента они привели высокий пользовательский интерес к официальному трейлеру игры, опубликованному после описываемых событий. Он набрал свыше 128млн. просмотров.

Суд не принял его во внимание, поскольку выяснил, что Lapsus $ является частью международной группировки «цифровых бандитов» и использовала различные методы взлома и мошенничества для доступа к информации и вымогательства денег. Группа, основная из подростков, совершала атаки на крупные технологические компании и даже публично насмехалась над своими жертвами. Они также воровством денег у физических лиц с различных электронных кошельков.

Заявление Rockstar Games

Мы уверены в способности наших специалистов оперативно устранить проблемы, возникшие из-за слива ГТА 6, и усилить защиту сети от возможных атак. Мы всегда стремимся удивлять и радовать наших поклонников, предлагая им новые и захватывающие игровые проекты, и сожалеем, что этот инцидент немного размыл эффект предстоящего релиза. Мы не снижаем темпы работы и продолжаем разрабатывать игру, как планировалось. Уверяем вас, что в ближайшем будущем мы представим вам обновления и подробную информацию о процессе разработки. Вместе мы создадим игру, которая превзойдет ваши ожидания!

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Метки: Grand Theft Auto VI   Gta   gta 6   игра   слив   хакер   
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10  комментариев
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32k
Владимир 5 часов назад
Это уже просто смешно, и смахивает на рекламу.
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1k
Flint 49 минут назад
У меня друг играл, и когда я увидел как там читак на оф сервере летает на машине и всех куярит ракетами, не стал её брать когда бесплатно раздавали...
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1k
Darki Час назад
Была такая новость,про аутиста и какое то там его нарушение авторских прав,но это было ещё до официального ролика ГТА6.И он вообще запорол какую то фигню в другой компании.
Автор статьи просто ебобо,и я желаю ему просто признать что он ебобо)
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1k
Aleksei 2 часа назад
я уже з@лся ждать вашей сраной 6-й части,что б купить её и пройти. 11 лет вы трахаете

мозг людям. поделом вам.
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369
ApolloOne 3 часа назад
Да ты просто скоростной парень, ТС. Слив был еще 18 сентября 2022, новость про дурку чуть позже в начале 2023-го.


Видео легко ищется в сети, кому интересно.
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17k
_delphin_ 3 часа назад
Ваще пох, я её всё равно буду с торрентов качать)
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220
Dmitry N 5 часов назад
Где видео самого слива
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369
ApolloOne Dmitry N 3 часа назад
На рутубе точно найдешь.
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