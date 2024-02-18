Ариона Куртаджа, 18-летнего хакера из Оксфорда, страдающего аутизмом, по решению суда поместили в специализированную лечебницу «до полного выздоровления». Ему вменили хищение интеллектуальной собственности в форме несанкционированной публикации фрагментов VI части игры GTA, находящейся в стадии разработки, в составе группы.
Речь идет об организованном преступном сообществе, известном под названием Lapsus $, которое на протяжении ряда лет совершало хакерские атаки на сервера многих индустриальных гигантов. В их числе, помимо слива ГТА 6 от Rockstar Games, оказались Uber и Nvidia. Совокупный ущерб оценивается в сумму свыше $10млн.
Опасен для общества
Психиатрическая экспертиза, назначенная в судебном порядке, показала, что с силу поставленного диагноза он является недееспособным, поэтому присяжным придется вынести вердикт в отсутствии обвиняемого. Им были предоставлены многочисленные факты его насильственных действий, оскорблений, телесных повреждений и материального ущерба, причиненных третьим лицам во время отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.
Речь идет о вымогательстве $4млн. у телефонной компании BT/EE за конфиденциальную информацию, похищенную с ее серверов после взлома. Затребованный выкуп выплачен не был.
Присяжные признали Куртаджа опасным для общества.
Подробности утечки GTA 6 и последствия
Как установило следствие, Куртадж, вовлек в совершение преступления несовершеннолетнего парня, вместе с которым им удалось похитить порядка 90 рабочих материалов новой версии GTA 6. Примечательно, что непосредственный слив ГТА 6 был произведен в гостиничном номере с помощью смартфона, смарт-приставки Amazon Firestick и обычного телевизора. После отказа представителей Rockstar Games обсуждать условия выкупа, похищенное было выложено на различных сетевых ресурсах. Совокупный ущерб, нанесенный действиями хакеров, оценен компанией в $5млн.
Адвокаты, представляющие интересы подсудимых, пытались его опротестовать, утверждая, что слив ГТА 6 не имел последствий. В качестве аргумента они привели высокий пользовательский интерес к официальному трейлеру игры, опубликованному после описываемых событий. Он набрал свыше 128млн. просмотров.
Суд не принял его во внимание, поскольку выяснил, что Lapsus $ является частью международной группировки «цифровых бандитов» и использовала различные методы взлома и мошенничества для доступа к информации и вымогательства денег. Группа, основная из подростков, совершала атаки на крупные технологические компании и даже публично насмехалась над своими жертвами. Они также воровством денег у физических лиц с различных электронных кошельков.
Заявление Rockstar Games
Мы уверены в способности наших специалистов оперативно устранить проблемы, возникшие из-за слива ГТА 6, и усилить защиту сети от возможных атак. Мы всегда стремимся удивлять и радовать наших поклонников, предлагая им новые и захватывающие игровые проекты, и сожалеем, что этот инцидент немного размыл эффект предстоящего релиза. Мы не снижаем темпы работы и продолжаем разрабатывать игру, как планировалось. Уверяем вас, что в ближайшем будущем мы представим вам обновления и подробную информацию о процессе разработки. Вместе мы создадим игру, которая превзойдет ваши ожидания!
Источник:
- Первый трейлер и подробности игры GTA VI
- Джоан Уиснант: девушка, которая любила музыку
- Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми
- Геймер установил мировой рекорд, играя несколько суток в известную онлайн-игру
- Усатые гроссмейстеры
Автор статьи просто ебобо,и я желаю ему просто признать что он ебобо)
мозг людям. поделом вам.
Видео легко ищется в сети, кому интересно.