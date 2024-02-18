Речь идет об организованном преступном сообществе, известном под названием Lapsus $, которое на протяжении ряда лет совершало хакерские атаки на сервера многих индустриальных гигантов. В их числе, помимо слива ГТА 6 от Rockstar Games, оказались Uber и Nvidia. Совокупный ущерб оценивается в сумму свыше $10млн.

Опасен для общества

Психиатрическая экспертиза, назначенная в судебном порядке, показала, что с силу поставленного диагноза он является недееспособным, поэтому присяжным придется вынести вердикт в отсутствии обвиняемого. Им были предоставлены многочисленные факты его насильственных действий, оскорблений, телесных повреждений и материального ущерба, причиненных третьим лицам во время отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.

Речь идет о вымогательстве $4млн. у телефонной компании BT/EE за конфиденциальную информацию, похищенную с ее серверов после взлома. Затребованный выкуп выплачен не был. Присяжные признали Куртаджа опасным для общества.

Подробности утечки GTA 6 и последствия