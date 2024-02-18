Жене Криштиану Роналду иранские журналисты «отрезали» ягодицы

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Журналисты иранского издания отфотошопили ягодицы, сделав их намного скромнее.
Сотрудники газеты Hamshahri подготовили праздничный материал с 39-го дня рождения суперзвезды. Для оформления они взяли семейные фото футболиста из его соцсети.
Внимательные поклонники сразу оценили перемены: журналисты отфотошопили ягодицы Джорджины Родригес — подруги Роналду и матери его детей. Вероятно, фотография пышных форм показалась слишком вызывающей для иранского общества.
В итоге фигура девушки выглядит, так сказать, намного скромнее.
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