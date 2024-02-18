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Жене Криштиану Роналду иранские журналисты «отрезали» ягодицы

Жене Криштиану Роналду иранские журналисты «отрезали» ягодицы

Автор:
18 февраля 2024 11:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Юмор   жена криштиана роналду   знаменитости   иранские журналисты   умора   фотошо   ягодицы   
3181
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Журналисты иранского издания отфотошопили ягодицы, сделав их намного скромнее.

Сотрудники газеты Hamshahri подготовили праздничный материал с 39-го дня рождения суперзвезды. Для оформления они взяли семейные фото футболиста из его соцсети.

Внимательные поклонники сразу оценили перемены: журналисты отфотошопили ягодицы Джорджины Родригес — подруги Роналду и матери его детей. Вероятно, фотография пышных форм показалась слишком вызывающей для иранского общества.

В итоге фигура девушки выглядит, так сказать, намного скромнее.

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Метки: Юмор   жена криштиана роналду   знаменитости   иранские журналисты   умора   фотошо   ягодицы   
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13  комментариев
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4k
Тварь Час назад
Надо было переместить эту часть на голову, в виде хиджаба - было бы веселее.
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140
zuckergut Минуту назад
Я в 12 лет так фотошопил, когда только появился редактор, ну что за руко*оп это делал
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34k
Юрий 3 минуты назад

Ссылка www.youtube.com
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30k
AzuveR 19 минут назад
Нужно было ещё и паранджу приляпать. Да бы иранское общество не перевозбудилось.
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2k
Igor Grishaev 47 минут назад
Странно. У самих в гаремах исключительно жирные наложницы с большими жопами, а народу-нельзя.
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31k
Axel 50 минут назад
Как правильно писать: "ягодицы" или "егодицы"? Посмотрите в словаре на букву "ж"
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973
adssaf afasffdsga 50 минут назад
Казалось бы, у них должен быть опыт в деле цензурирование, а вот оно как всё. Неужто у них раньше цензуры не было? Или исключительно о плоских статьи рисовали?
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58k
turyst 57 минут назад
Хм... А низ жопы почему не отрезали?
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109
SeledkinStar turyst 10 минут назад
криворукий фотошопер
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272
Рома turyst 2 минуты назад
Патамушта криворукие ослолюбы.
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20k
Shtoppi 2 часа назад
иранские журналисты просто «боги фотошопа» как я посмотрю )))) могли просто мозаикой закрыть, а не вот это вот убожество делать.
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454
Добрый Самаритянин 2 часа назад
А лицо с волосами чего не замазали? дЭбилы, бл.
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