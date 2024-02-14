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Водитель спас выброшенного в мусорный бак кота

Водитель спас выброшенного в мусорный бак кота

Автор:
14 февраля 2024 19:16
Сообщество : Животные
Метки: Сфинкс   домашние животные   кот   московская область   спасение животных   
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В селе Зюзино, Московская область, водитель мусоровоза спас домашнего кота по кличке Вольт, выброшенного хозяевами на помойку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

55-летний Борис Галишников находился на смене, когда нашел в одном из мусорных баков коробку, плотно заклеенную скотчем. Интуиция подсказала мужчине открыть ее. Внутри он обнаружил дрожавшего от холода кота породы сфинкс.


Борис забрал Вольта домой, однако оставить у себя не мог, так как приютил уже большое количество других животных. Тогда на помощь приехала его дочь, 27-летняя Анастасия.


Девушка рассказала, что поначалу кот не хотел вылезать из коробки, так как был сильно напуган. «Мои попытки достать его и переложить в переноску оказались тщетны, — рассказывает Анастасия. — Кот кидался, шипел, рычал». Как передает Telegram-канал министерства ЖКХ Московской области, через некоторое время он все же вышел из своего укрытия, поел и позволил себя осмотреть.



Девушка отвезла Вольта в ветклинику, где у него взяли необходимые анализы. Кот оказался абсолютно здоровым. Сейчас он живет у Анастасии. Вольт уже полностью освоился и даже выбрал любимое место — у батареи.


Отмечается, что Борис нашел животное на мусорке не впервые. За пять лет работы водителем мусоровоза он семь раз спасал выброшенных на улицу питомцев.

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Метки: Сфинкс   домашние животные   кот   московская область   спасение животных   
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6  комментариев
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17k
Majul Час назад
Давно пора всех тех мразей, что выбрасывают домашних питомцев на помойку, самих голыми сажать в коробки и выбрасывать в лесу. Твари.
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11k
Garpia121 38 минут назад
А имя, ему новые хозяева дали? Если известно старое, то и хозяева старые известны. Может их как-то "отблагодарить" за такие поступки.
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5k
Горожанин 54 минуты назад
В Зюзино надо ехать. В Зюзино.
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7k
Кружок Час назад
Суки
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Alex Час назад
Герой!
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
30938



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