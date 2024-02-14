Водитель спас выброшенного в мусорный бак кота

Борис забрал Вольта домой, однако оставить у себя не мог, так как приютил уже большое количество других животных. Тогда на помощь приехала его дочь, 27-летняя Анастасия.

Девушка рассказала, что поначалу кот не хотел вылезать из коробки, так как был сильно напуган. «Мои попытки достать его и переложить в переноску оказались тщетны, — рассказывает Анастасия. — Кот кидался, шипел, рычал». Как передает Telegram-канал министерства ЖКХ Московской области, через некоторое время он все же вышел из своего укрытия, поел и позволил себя осмотреть.