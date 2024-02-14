12 детей-звёзд, которых эксплуатировали их родители

Дети-звезды покоряют зрителей своими очаровательными выступлениями и невинным обаянием. Но не стоит забывать, что их успешная карьера была бы невозможна без долгих съемочных дней, часов, посвященных отработке реплик или репетициям песен, и родителей, решивших, что их дети должны сделать карьеру в сфере развлечений. Иногда это превращается в настоящую эксплуатацию.
Майкл Джексон рассказывал, что его отец, Джо, регулярно заставлял его и братьев работать больше и усерднее, не гнушаясь применять физическое насилие в качестве наказания. «Когда он приходил ко мне, мне становилось плохо, — сказал Майкл в интервью Опре Уинфри в 1992 году. — Я начинал срыгивать на нервной почве». Когда ребята допускали неверный шаг или ноту во время репетиций, Джо бил их электрическим шнуром или пряжкой ремня. «Никто из нас не помнит, чтобы он обнимал нас или говорил: "Я люблю тебя"», — рассказывает Джермейн Джексон о своем жестоком отце в мемуарах.
Джо Джексон не только применял физическое насилие к своим сыновьям, но и подвергал сексуальному насилию своих дочерей. В этом его обвинили старшие дочери клана Джексонов, Ребби и Ла Тойя. Они заявили, что их мать, Кэтрин, была соучастницей этих посягательств, поскольку знала, что происходит. «Когда твой отец выходит из постели с твоей матерью и ложится в постель к своей дочери, ты слышишь, как мать говорит: "Нет, Джо, не сегодня. Дай ей отдохнуть. Оставь ее в покое, она устала", — это сводит с ума», — писала Ла Тойя в мемуарах 1991 года.
Экранная семья Маколея Калкина в фильме «Один дома» была любящей, хотя и несколько рассеянной. Однако реальность в его настоящей семье была совсем другой. Отец, очень властный человек, заставлял юного Маколея работать в напряженном графике, пренебрегая его желанием играть и дружить со сверстниками. В 11 лет, когда Маколей вел шоу Saturday Night Live, его отец, Кит, которого он описывает как «сумасшедшего человека», запретил ему пользоваться подсказками и заставлял заучивать каждую реплику, что казалось чрезмерным даже взрослым ведущим шоу.
По словам актера, его жестокий отец как будто бы завидовал ему, потому что все, что он пытался сделать в своей жизни, его сын осуществил до того, как ему исполнилось 10 лет. Напряженные отношения с родителями заставили Маколея обратиться в суд, чтобы они не могли распоряжаться его состоянием в 17 миллионов долларов. С тех пор они с отцом не общаются. «Я научился читать судебные бумаги в 14 лет», — сказал актер в 2006 году.
В 12 лет Брук Шилдс сыграла дочь проститутки в фильме 1977 года «Прелестное дитя», снявшись в том числе обнаженной. Фильм основан на реальной истории и рассказывает о девочке-подростке, которую мать-проститутка воспитывает в борделе в Сторивилле, районе красных фонарей в Новом Орлеане. Мать и менеджер Брук, Тери Шилдс, получила в картине главную роль.
«Я была таким наивным, невинным ребенком. Я не была Лолитой. У меня не было такого раннего понимания своей сексуальности», — сказала супермодель много лет спустя о скандальном фильме, рекламируя свои мемуары «Жила-была девочка: реальная история моей мамы и меня». Брук отказалась от услуг матери в качестве менеджера, когда в 1990-х годах вышла замуж за звезду тенниса Андре Агасси.
В 2018 году на вопрос, позволила бы она своей дочери сняться в подобном фильме, звезда ответила: «В этой обстановке, с социальными сетями и опасностями такого уровня, да и просто будучи мамой сейчас, глядя на свою 11-летнюю дочь, я бы не стала такому способствовать».
О том, что у Бритни Спирс есть талант к шоу-бизнесу, стало ясно еще в 11 лет, когда она снялась в «Клубе Микки Мауса». Позже певица сумела стать одной из самых успешных поп-звезд в мире, а ее имя стало синонимом поп-жанра в целом.
Ее отец, Джейми, прекрасно понимал это и начал судебные тяжбы, чтобы получить больший кусок многомиллионного пирога. В 2008 году он был назначен опекуном своей дочери вскоре после того, как Бритни была доставлена в больницу на машине скорой помощи для принудительной психиатрической экспертизы. Судебные документы, полученные New York Times, показывают, что исполнительница решительно возражала против его опекунства над ней и сомневалась в том, что ее отец подходит на эту роль.
Бритни считала, что это соглашение стало «угнетающим и контролирующим инструментом против нее». Согласно судебным документам, в 2016 году певица сообщила судебному следователю, что ей «надоело, что ею пользуются». Она также заявила, что «только она работает и зарабатывает деньги», а все остальные «находятся на ее содержании». 12 ноября 2021 года судья Пенни официально прекратил опекунство после первого публичного заявления Бритни, в котором она обвинила своего отца в жестоком обращении, плохом обращении и принуждении.
Не успела Джуди Гарленд задуть три свечи, как ее мать уже нашла ей работу: петь и танцевать вместе со своими старшими сестрами перед началом киносеансов в семейном кинотеатре.
Мать Джуди, исполнительница водевилей, перевезла семью в Калифорнию, когда Джуди было 4 года, и это решение оказало глубокое негативное влияние на ее психическое здоровье. «С того дня, как мы приехали в Ланкастер из Миннесоты, все чудесное беззаботное веселье и радость в моей семье начали исчезать, — рассказывала Джуди. — Внезапно мама решила, что мы должны стать звездами. Она стала таскать нас в любое место, где нас мог увидеть кто-то важный».
По словам Гарленд, в детстве она чувствовала себя «желанным ребёнком» только во время выступлений.
В 10 лет Татум уже добилась того, чего сотни актеров тщетно пытаются добиться всю жизнь: «Оскара». Но награда за роль в фильме «Бумажная луна» далась ей нелегко. Сверкающая статуэтка очень контрастировала с детством, которое было наполнено пренебрежением и насилием — эмоциональным, физическим и сексуальным.
Когда Татум было восемь лет, ее мать, актриса Джоанна Мур, страдала от алкогольной и наркотической зависимости так сильно, что больше не могла заботиться о своих детях. Она оставляла маленькую дочь наедине с незнакомыми мужчинами, которые к ней приставали. После этого девочка переехала жить к отцу, актеру Райану О'Нилу, который, по словам Татум, стал возмущаться ее успехом, боясь, что он затмит его собственную карьеру.
«Люди говорят мне, что когда я получила номинацию на "Оскар", Райан ударил меня, — пишет Татум в своих мемуарах. — Чувство, которое я сильнее всего связываю с получением "Оскара", — это всепоглощающая грусть от того, что меня бросили родители. И да, лупили и шпыняли меня постоянно. Отношение было очень грубым»
Ширли Темпл — это очаровательная малышка с пухлыми щечками и белокурыми кудряшками, которая в тридцатые годы прошлого века стала номером один в кассовых сборах Голливуда. Но на самом деле жизнь Ширли была далека от солнечного света и радуги.
К 12 годам Ширли уже снялась в 44 фильмах. Ее мать, Гертруда, привела ее в шоубиз совсем маленькой. Компания 20th Century Fox платила юному дарованию 250 долларов в неделю, но Ширли выдавали на карманные расходы не более 20 долларов. В своих мемуарах 1988 года актриса назвала серию короткометражек «Бэби Бурлеск» циничной эксплуатацией ее детской невинности.
Став взрослой, Ширли увидела, что на ее счетах числится 44 000 долларов — ничтожно малая цифра по сравнению с 3,2 миллионами долларов, которые она заработала за свою актерскую карьеру. Ее отец, банковский служащий Джордж Темпл, якобы не передал ее доходы в траст, назначенный судом, оставив Ширли почти ни с чем.
В 18 лет актер Гэри Колман обнаружил, что его счета почти пусты, что заставило его подать в суд на родителей и бывшего менеджера. Гэри обвинил родителей в присвоении многомиллионного состояния, которое он сколотил, работая ребенком-актером в популярном ситкоме Diff'rent Strokes («Различные ходы»). Гэри в итоге тполучил 1,3 млн долларов.
Однако через 10 лет после суда, в 1999 году, подал заявление о банкротстве — после череды неудачных инвестиций, судебных издержек и медицинских счетов из-за пожизненного заболевания почек. Он скончался в 2010 году в возрасте 42 лет, упав с лестницы в своем доме в Сантакине и ударившись головой, возможно, после припадка. К тому моменту он не разговаривал со своими родителями 20 лет.
Линдси прославилась еще в трехлетнем возрасте, когда с ней подписало контракт престижное модельное агентство Ford Models. А в 1998 году ей досталась прорывная роль в кино, когда она сыграла Хэлли и Энни, харизматичных близняшек из «Ловушки для родителей».
Дни, проведенные на съемочной площадке, стали для нее способом сбежать от неспокойной жизни дома. Ее отец Майкл был буйным и жестоким, неоднократно нарушал закон. «Он заставил меня, мою мать и родителей моей матери пройти через такой ад, — рассказывала актриса журналу Vanity Fair в 2010 году. — От угроз расправы до бросания ботинок в голову моего дедушки и его сотрясения мозга и угроз убить мою мать на глазах у моего младшего брата».
По словам Линдси, травмы, которые она пережила в детстве, заставили ее «очень быстро повзрослеть». «Мама пыталась оградить меня от этого, насколько это было возможно, но я решила всю жизнь быть в центре событий», — призналась актриса.
Ариэль Уинтер не росла с мечтой стать актрисой. Это было скорее желание ее матери. Поскольку сама она не могла достичь этой цели, она навязала эту судьбу своей дочери. К сожалению, исполнение мечты предполагало строгий контроль за тем, что девочка ест и с кем общается. Ариэль рассказала изданию Hollywood Reporter, что с тех пор, как она начала сниматься, ее питание было «очень, очень скудным», а ее образованию не уделялось должного внимания.
Ариэль также вспоминает, что с 7 лет ее сексуализировали и одевали в «самые маленькие мини-юбки, матросские костюмы, вещи с низким вырезом, самые короткие платья, которые вы когда-либо видели». «Если бы в этом возрасте мне предстояло сниматься обнаженной, моя мама на тысячу процентов согласилась бы», — говорит актриса, известная по сериалу «Американская семейка». Травмирующее детство привело к тому, что в 14 лет Ариэль юридически освободилась от матери и переехала к своей сестре Шанель Грей, что также помогло ей воссоединиться с отцом.
Миша Бартон известна по роли трудного подростка Мариссы Купер в сериале «Одинокие сердца», но ее карьера началась еще в 1999 году, когда она была еще маленькой девочкой и снималась в фильмах «Ноттинг Хилл» и «Шестое чувство».
В 2015 году актриса подала в суд на свою мать и бывшего менеджера Нуалу Бартон, утверждая, что та издевалась над ней, удерживала заработок без ее ведома и выгнала ее из собственного особняка в Беверли-Хиллз за 7,8 миллиона долларов, который она убедила ее купить.
В юридическом документе описывается «жадная мать ребенка-звезды, выдававшая себя за менеджера талантов, которая, вместо того чтобы действовать в интересах своей дочери/клиента, задумала обмануть свою ничего не подозревающую жертву». Мать актрисы контролировала ее финансы, предоставляя Мише нерегулярное пособие по своему усмотрению. Она также лгала дочери о доходах и подделывала ее подпись на документах, «чтобы потом прикарманить разницу».
Когда в новостях появились сообщения о ее плохом поведении на съемках «Сплетницы», Тейлор Момсен сразу же обвинила в этом своих родителей, которые записали ее в модельное агентство Ford Modeling, когда ей было всего два года.
«Ни один двухлетний ребенок не хочет работать, но у меня не было выбора, — сказала тогда 17-летняя актриса, сыгравшая Дженни Хамфри, журналу Revolver. — Всю свою жизнь я то училась, то не училась. У меня не было друзей. Я постоянно работала, и у меня не было настоящей жизни».
За много лет до появления в подростковом драматическом сериале 7-летняя Тейлор сыграла Синди Лу в фильме «Как Гринч украл Рождество».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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