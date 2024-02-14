12 детей-звёзд, которых эксплуатировали их родители

Майкл Джексон рассказывал, что его отец, Джо, регулярно заставлял его и братьев работать больше и усерднее, не гнушаясь применять физическое насилие в качестве наказания. «Когда он приходил ко мне, мне становилось плохо, — сказал Майкл в интервью Опре Уинфри в 1992 году. — Я начинал срыгивать на нервной почве». Когда ребята допускали неверный шаг или ноту во время репетиций, Джо бил их электрическим шнуром или пряжкой ремня. «Никто из нас не помнит, чтобы он обнимал нас или говорил: "Я люблю тебя"», — рассказывает Джермейн Джексон о своем жестоком отце в мемуарах.

Джо Джексон не только применял физическое насилие к своим сыновьям, но и подвергал сексуальному насилию своих дочерей. В этом его обвинили старшие дочери клана Джексонов, Ребби и Ла Тойя. Они заявили, что их мать, Кэтрин, была соучастницей этих посягательств, поскольку знала, что происходит. «Когда твой отец выходит из постели с твоей матерью и ложится в постель к своей дочери, ты слышишь, как мать говорит: "Нет, Джо, не сегодня. Дай ей отдохнуть. Оставь ее в покое, она устала", — это сводит с ума», — писала Ла Тойя в мемуарах 1991 года.