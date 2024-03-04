Дикая индейка три недели терроризировала городок в Канаде

Последние несколько недель дикая индейка нападала на пожилых людей и детей в небольшом городке Квебека. С разрешения мэра охотник избавил жителей от птичьего террора, однако такая мера вызвала шквал критики.
Всё началось три недели назад, когда дикие индейки спустились в городок с населением около 5000 человек, расположенный в 96 км к северо-востоку от Монреаля.
Одна обезумевшая птица напала на женщину в инвалидном кресле и потянула её за куртку.
"Сегодня в 9 утра человек с пращой, как во времена Давида и Голиафа, ударил дикую индейку по голове, и она упала намертво. Птица не страдала", - рассказал мэр Ивон Деше.
Охотник отдал когти птицы главе городка, а добычу забрал домой.
Чиновник считает, что у него не было другого выбора. Этим вопросом должно заниматься Министерство дикой природы, но его представители заявили, что индейки не опасны.
"Когда они нападают на горожан, детей, людей в инвалидных колясках - это ненормально. Я защищаю своих граждан, - заявил Деше. - Я не собираюсь ждать, когда индейка травмирует ребенка. У этих птиц когти как лезвия бритвы".
"Люди рассказывали мне, что пытались убежать, а эта птица преследовала их. Специалисты по охране дикой природы уверяют, что индейка не опасна. У меня на столе лежат её когти. Когти огромные".
Он предположил, что птица потерялась или психически неуравновешена.
На прошлой неделе в соцсети появились фотографии Мишеля Туркотта, который пытался войти в свой дом, но ему преградила путь большая птица.
Он хлопал в ладоши, а затем бросил снег в индейку, что ещё больше её разозлило.
"Она пыталась запрыгнуть мне на спину, - рассказал Туркотт в интервью. - Я был очень напуган".
Охота на диких индеек в Квебеке запрещена до начала охотничьего сезона в апреля.
Нашлись те, кто возмущён решением главы. Зоозащитники грозятся подать в суд и требуют, чтобы Деше ушёл в отставку.
"Они говорят, что я Путин. Говорят, что я хуже Путина", - жалуется канадец.
"В нашем городе, если агрессивная собака или кошка кого-то кусает, её подвергают эвтаназии. Для меня на первом месте всегда стоит безопасность наших граждан", - подытожил мэр.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Агрессивная индейка терроризирует жителей трейлерного парка в Миннесоте
- Девушка-птичка Ку-Ку
- Мужчина вступил в схватку с грабителями, проникнувшими в его гараж
- Раненый буйвол подбросил охотника в воздух
- В Австралии птица ежедневно атакует парня, возвращающегося с работы