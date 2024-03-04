Дикая индейка три недели терроризировала городок в Канаде

Всё началось три недели назад, когда дикие индейки спустились в городок с населением около 5000 человек, расположенный в 96 км к северо-востоку от Монреаля.

Одна обезумевшая птица напала на женщину в инвалидном кресле и потянула её за куртку.

"Сегодня в 9 утра человек с пращой, как во времена Давида и Голиафа, ударил дикую индейку по голове, и она упала намертво. Птица не страдала", - рассказал мэр Ивон Деше.

Охотник отдал когти птицы главе городка, а добычу забрал домой.

Чиновник считает, что у него не было другого выбора. Этим вопросом должно заниматься Министерство дикой природы, но его представители заявили, что индейки не опасны.

"Когда они нападают на горожан, детей, людей в инвалидных колясках - это ненормально. Я защищаю своих граждан, - заявил Деше. - Я не собираюсь ждать, когда индейка травмирует ребенка. У этих птиц когти как лезвия бритвы".

"Люди рассказывали мне, что пытались убежать, а эта птица преследовала их. Специалисты по охране дикой природы уверяют, что индейка не опасна. У меня на столе лежат её когти. Когти огромные".

Он предположил, что птица потерялась или психически неуравновешена.