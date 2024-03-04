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Дикая индейка три недели терроризировала городок в Канаде

Дикая индейка три недели терроризировала городок в Канаде

Автор:
04 марта 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Канада   город   индейка   нападение   охотник   птица   
838
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Последние несколько недель дикая индейка нападала на пожилых людей и детей в небольшом городке Квебека. С разрешения мэра охотник избавил жителей от птичьего террора, однако такая мера вызвала шквал критики.

Всё началось три недели назад, когда дикие индейки спустились в городок с населением около 5000 человек, расположенный в 96 км к северо-востоку от Монреаля.

Одна обезумевшая птица напала на женщину в инвалидном кресле и потянула её за куртку.

"Сегодня в 9 утра человек с пращой, как во времена Давида и Голиафа, ударил дикую индейку по голове, и она упала намертво. Птица не страдала", - рассказал мэр Ивон Деше.

Охотник отдал когти птицы главе городка, а добычу забрал домой.

Чиновник считает, что у него не было другого выбора. Этим вопросом должно заниматься Министерство дикой природы, но его представители заявили, что индейки не опасны.

"Когда они нападают на горожан, детей, людей в инвалидных колясках - это ненормально. Я защищаю своих граждан, - заявил Деше. - Я не собираюсь ждать, когда индейка травмирует ребенка. У этих птиц когти как лезвия бритвы".

"Люди рассказывали мне, что пытались убежать, а эта птица преследовала их. Специалисты по охране дикой природы уверяют, что индейка не опасна. У меня на столе лежат её когти. Когти огромные".

Он предположил, что птица потерялась или психически неуравновешена.

На прошлой неделе в соцсети появились фотографии Мишеля Туркотта, который пытался войти в свой дом, но ему преградила путь большая птица.

Он хлопал в ладоши, а затем бросил снег в индейку, что ещё больше её разозлило.

"Она пыталась запрыгнуть мне на спину, - рассказал Туркотт в интервью. - Я был очень напуган".

Охота на диких индеек в Квебеке запрещена до начала охотничьего сезона в апреля.

Нашлись те, кто возмущён решением главы. Зоозащитники грозятся подать в суд и требуют, чтобы Деше ушёл в отставку.

"Они говорят, что я Путин. Говорят, что я хуже Путина", - жалуется канадец.

"В нашем городе, если агрессивная собака или кошка кого-то кусает, её подвергают эвтаназии. Для меня на первом месте всегда стоит безопасность наших граждан", - подытожил мэр.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   город   индейка   нападение   охотник   птица   
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6k
Lexx 45 минут назад
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samtel 7 минут назад
Тоесть просто 3,14здануть ей с ноги никто не догадался?
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5k
вася васильев 15 минут назад
Обед с доставкой на дом!)))
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