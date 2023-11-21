30 эпичных фейлов со стиркой, которые вызывают смех и слёзы

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Неожиданности нас подстерегают везде — даже во время обычной стирки. Но и к этому можно отнестись с чувством юмора. Этот пост — небольшое напоминание о том, как важно ставить стирку на верный режим, и не забывать вытаскивать из карманов вещи!
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3. "Наша сушильная машина издавала странные звуки.. Позже достали из неё всё это и сделали коллекцию"
6. "Моя дочь красила куклам глаза маркерами. После стирки кажется, что у них просто выдалась хорошая ночка.."
10. "Засовывать в стиралку полотенца, покрытые жидкостью для мытья посуды, было плохой идеей"
17. "Моя соседка жаловалась, что её сушилка плохо работает. Проверил фильтр, и вот сколько там всего! Монетка для сравнения"
20. "Машинка подвинулась на несколько сантиметров во время стирки, и теперь я не могу открыть дверь!"
21. "Постирала свой новый свитер на неверном режиме, и теперь он подойдёт моей 2-летней дочери"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вопрос к мужчинам , кто в теме : отчего может загореться стиральная машинка , как на фото выше ? Боюсь новой фобии .
конечно стоять фотографировать пока не загорится .