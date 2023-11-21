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30 эпичных фейлов со стиркой, которые вызывают смех и слёзы

30 эпичных фейлов со стиркой, которые вызывают смех и слёзы

Автор:
21 ноября 2023 21:58
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Случаи   Стиральные машины   забавно   неудачи   подборка   стиральная машина   стирка   фейлы   фото   
1140
31

Неожиданности нас подстерегают везде — даже во время обычной стирки. Но и к этому можно отнестись с чувством юмора. Этот пост — небольшое напоминание о том, как важно ставить стирку на верный режим, и не забывать вытаскивать из карманов вещи!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Случаи   Стиральные машины   забавно   неудачи   подборка   стиральная машина   стирка   фейлы   фото   
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11  комментариев
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36k
Андрей Иванов 55 минут назад
И сколько той жидкости было? Литра 2?
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18k
Karagi 10 минут назад
Монеты, заколки - нормально. Медиаторы - ладно. Шурупы - хрен с ними. Но кто, блжад, додумался носить в карманах акульи зубы?!

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537
Makfatym 24 минуты назад
Комментарий к фото
...ещё поносится...
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65k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
что делать ?
конечно стоять фотографировать пока не загорится .

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