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Защищал семью: жителя Ивановской области, обвиняемого в убийстве таджика, оправдали и освободили в зале суда

Защищал семью: жителя Ивановской области, обвиняемого в убийстве таджика, оправдали и освободили в зале суда

Автор:
13 февраля 2024 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Кохма   Кохомский стрелок   Суд   защита семьи   криминал   оправдательный приговор   самооборона   стрельба   
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Александр Краснов, известный как "кохомский стрелок", теперь свободен и имеет право на реабилитацию с возмещением нанесенного уголовным преследованием вреда.

12 февраля, Ивановский районный суд, наконец, вынес вердикт по громкому делу «кохомского стрелка» Александра Краснова. Этого заседания ждали все, кто сопереживал жителю Ивановской области и надеялся на справедливость.


История началась в 2021 году. В июне у сына Александра Артёма вышел конфликт с уроженцем Таджикистана Довудом Астанакуловым. Молодой человек вступился за свою девушку, подрался с таджиком и одержал верх. Такого унижения Астанкулов вынести не смог, затаил обиду и решил отомстить через несколько дней, когда Артёма провожали в армию. В доме Красновых собрались члены семьи и гости, гуляли допоздна, пока посиделки не прервала толпа таджиков, вооружённых

травматами, отрезками арматуры, бейсбольными битами и камнями. 


Мигрантов было много: по данным некоторых СМИ не менее 25 человек. Воинственно настроенные, они стали оскорблять Красновых и угрожали расправой. Глава семьи и один из родственников попытались поговорить в толпой мирно, но абу-бандиты были настроены решительно. Один из них выстрелил в Александра Краснова и ранил его из травматического оружия в живот, а его спутника, который пытался образумить нападавших, избили так, что тот потерял сознание.


После этого мигранты стали забрасывать камнями припаркованные рядом с оградой машины и попытались перелезть через забор. Тогда Александр, который вернулся в дом, взял охотничий карабин "Сайга" и стал стрелять в воздух, однако предупредительный манёвр не вразумил этнобандитов. Остановить их удалось, когда Краснов стал стрелять на поражение. Один из нападавших был убит, два других - ранены. Александра Краснова арестовали, инкриминировав умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ).



Обвиняемая сторона доказывала, что никакой нужды в применении оружия не было, однако Краснов неоднократно заявлял, что таким образом защищал свою семью, детей, гостей и всех, кто был в доме от толпы разъярённых людей, которые не желали останавливаться.


"Если бы я не применил, я не знаю чем бы это все закончилось», - сказал в своем последнем слове Александр Краснов.


Из толпы нападавших задержали лишь двоих: собственно зачинщика замеса Астанакулова и его приятеля Рустама Латипова. Им вменили групповое хулиганство с применением оружия и умышленное повреждение чужого имущества. За эти злодеяния одному бандиту дали пять лет колонии, второму — четыре.


Ивановский суд оправдал Александра Краснова


Справедливость восторжествовала!

Источник:

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Метки: Ynews   Кохма   Кохомский стрелок   Суд   защита семьи   криминал   оправдательный приговор   самооборона   стрельба   
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9  комментариев
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35
genymam 46 минут назад
Таджики очень обиделись, потому что пришли на перестрелку с ножами.
Это нечестно. Честно - когда "ты один выходи - мы тоже одни придем, ножа не бери - мы свои возьмем".
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17k
a_komolow 4 минуты назад
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1k
Алексей Попов 7 минут назад
Мало завалил.
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138k
parallax 15 минут назад
Ппц. Защищал дом о семью, а в итоге пришлось оправдываться.
Когда у нас введут закон - мой дом, моя крепость? Залез в чужой дом, а тем более с оружием, получи пулю в лоб.
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58k
turyst 37 минут назад
Т.е. его с 2021 года в СИЗО мурыжили?
Охренеть.
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7k
Alex 40 минут назад
Жаль, что всего одного замочил, а не всех! Красава!
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11k
Billi_Bons 44 минуты назад
Надеюсь, что всех родственников и друзей мастурбеков вышвырнули обратно в родной кишлак.
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