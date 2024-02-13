Защищал семью: жителя Ивановской области, обвиняемого в убийстве таджика, оправдали и освободили в зале суда

12 февраля, Ивановский районный суд, наконец, вынес вердикт по громкому делу «кохомского стрелка» Александра Краснова. Этого заседания ждали все, кто сопереживал жителю Ивановской области и надеялся на справедливость.

История началась в 2021 году. В июне у сына Александра Артёма вышел конфликт с уроженцем Таджикистана Довудом Астанакуловым. Молодой человек вступился за свою девушку, подрался с таджиком и одержал верх. Такого унижения Астанкулов вынести не смог, затаил обиду и решил отомстить через несколько дней, когда Артёма провожали в армию. В доме Красновых собрались члены семьи и гости, гуляли допоздна, пока посиделки не прервала толпа таджиков, вооружённых

травматами, отрезками арматуры, бейсбольными битами и камнями.





Мигрантов было много: по данным некоторых СМИ не менее 25 человек. Воинственно настроенные, они стали оскорблять Красновых и угрожали расправой. Глава семьи и один из родственников попытались поговорить в толпой мирно, но абу-бандиты были настроены решительно. Один из них выстрелил в Александра Краснова и ранил его из травматического оружия в живот, а его спутника, который пытался образумить нападавших, избили так, что тот потерял сознание.





После этого мигранты стали забрасывать камнями припаркованные рядом с оградой машины и попытались перелезть через забор. Тогда Александр, который вернулся в дом, взял охотничий карабин "Сайга" и стал стрелять в воздух, однако предупредительный манёвр не вразумил этнобандитов. Остановить их удалось, когда Краснов стал стрелять на поражение. Один из нападавших был убит, два других - ранены. Александра Краснова арестовали, инкриминировав умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ).



