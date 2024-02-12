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Такер Карлсон, который ранее взял интервью у Путина заявил, что Москва лучше любого города США

Такер Карлсон, который ранее взял интервью у Путина заявил, что Москва лучше любого города США

Автор:
12 февраля 2024 18:28
Метки: Путин   Такер Карлсон   г. Москва   интревью   
399
1

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах.


Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел.

Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США. Одним из показательных аспектов является её метрополитен.

Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства.



Вместе с тем Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США.


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Метки: Путин   Такер Карлсон   г. Москва   интревью   
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17  комментариев
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Казак 2 часа назад
В Замкадье только его не пускайте, а то розовые очки разлетятся вдребезги))
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11k
Juli 2 часа назад
Москва вообще красавица и очень удобный город для жизни) 20 млн человек в Московском регионе живут, работают и учатся в комфортных условиях.
Сложности с инфраструктурой временные в новых ЖК, но со временем и они решаются.
Транспорт отлажен, хорошие общественные зоны...У меня (район Отрадное) под окнами бесплатный каток, тарзанка, множество зон для прогулок.
Недостатки можно найти везде. Но в России города становятся лучше - это однозначно)
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13k
Rus77 3 часа назад
Наш Слоняра)
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