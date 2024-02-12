Такер Карлсон, который ранее взял интервью у Путина заявил, что Москва лучше любого города США

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах.
Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел.
Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США. Одним из показательных аспектов является её метрополитен.
Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства.
Вместе с тем Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США.
Источник:
- Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
- Ночь перед торжеством. Мир замер в ожидании интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
- "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву
- "Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
- Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Уважаемый, по стране покатайтесь. То что было в нулевых и сейчас небо и земля, а все сразу сделать невозможно.
Сложности с инфраструктурой временные в новых ЖК, но со временем и они решаются.
Транспорт отлажен, хорошие общественные зоны...У меня (район Отрадное) под окнами бесплатный каток, тарзанка, множество зон для прогулок.
Недостатки можно найти везде. Но в России города становятся лучше - это однозначно)