Такер Карлсон, который ранее взял интервью у Путина заявил, что Москва лучше любого города США



Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел.



Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США. Одним из показательных аспектов является её метрополитен.



Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства.





Вместе с тем Карлсон указал, что намерен продолжать жить в США.

