FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15970 постов • 1700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Волкодавы: созданы для драки с волком

Волкодавы: созданы для драки с волком

Автор:
12 февраля 2024 15:57
Сообщество : Животные
Метки: волки   волкодавы   собаки   собаки волкодавы   
1406
8

Кто такие волкодавы и как они делают свою работу? Сейчас большинство собак выводятся ради одной цели — радовать моськой нас любимых. Но всего пару веков назад некоторые породы не только защищали хозяйство человека, но и сражались против главного его врага — волка. Какие же породы до сих пор могут сразиться с серым разбойником и победить?

Породы, выведенные для борьбы с волком, называют волкодавы.

Всех их можно условно разделить на две категории — защитники и охотники.

У них разные стили работы. И с волком они справляются тоже по-своему.


×
×

Защитники — это все породы собак, выведенные специально для охраны стад животных. Среднеазиатские алабаи, турецкие кангалы, казахские тобеты, армянские гампры, бурятские хотошо, киргизские дебеты, грузинские нагази и многие другие — вот вам примеры настоящих защитников.

Все они имеют общие черты внешности: довольно крупный рост свыше 65 сантиметров в холке и массивное телосложение.

Весить такие барбосы могут за 100 килограмм!


Но эпичного противостояния собачьего исполина с диким хищником один на один, вы никогда не увидите.

Несмотря на солидные габариты, все волкодавы работают исключительно группой.

Ведь и волк работает не в одиночку. Если дело доходит до конфликта, то схватка защитника и хищника выглядит как столкновение стенка на стенку.

Но даже группа волкодавов не спешит сразу рваться в бой. Тысячелетия селекции в диких условиях научили собак ценить свою жизнь.


Работа защитников начинается задолго до непосредственной встречи с волками.

Собаки постоянно патрулируют территорию местонахождения стада или хозяйства, оставляя собственные метки. Это — первое предупреждение для собирающихся напасть хищников.

Учуяв запах сильной собачьей стаи, звери несколько раз подумают, а стоит ли оно того.

Если же волки решатся напасть, собаки их встретят как полагается.

Псы идут защищать, и если для этой цели придётся убить — такова жизнь.


Вторая категория собак-волкодавов — охотники.

Если работа защитников построена на предупреждение появления волков, то охотники сами ищут встречи с серыми.

Русские псовые борзые, ирландские волкодавы, казахские тазы, киргизские тобеты, всевозможные породы лаек и гончих могут работать не только по зайцу. Да, выглядят все эти животины очень по-разному, но дело своё они знают независимо от параметров.

Чтобы сделать настоящего волкодава-охотника, со щенячества собак натаскивают на волчий запах, учат искать следы и преследовать зверя.


Их работа заключается в выслеживании, поимке и удержании волка до прибытия охотника.

Как правило, такие схемы работают с одиночными хищниками или небольшими стаями.

В таком противостоянии собаки берут уже не мощью и грубой физической силой, а ловкостью, скоростью и количеством.

Охотники знают, что за ними придут люди, поэтому без раздумий пускаются в погоню.

Что примечательно, в настоящую борьбу такие собаки вступают намного реже, чем защитники: бо́льшую часть времени они облаивают и «травят» зверя, делая ложные выпады, прикусывая, выматывая.

Убийства тут тоже происходят, но обычно их совершает человек или свора охотников на одного волка.


Если говорить теоретически, то любая из этих категорий собак может победить волка. Но если посмотреть на ситуацию с практической точки зрения и примерить её на реальный мир, всё будет не так просто.

Нынешнее поголовье волкодавов осело на диванах да в тёплых вольерах, так что найти достойного представителя становится невыполнимой миссией.

Последние убийцы волков обитают в далёких аулах и деревнях, сидят у опытных охотников, там, где звери имеют доступ к настоящей практике. Там, где из поколения в поколение пёс причисляется к породе волкодавов не по длинной родословной, а по реальным заслугам и победам над волками.

Волкодав — это в сердце, а не на бумажке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: волки   волкодавы   собаки   собаки волкодавы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
_Tango_ 7 часов назад
Еще Сетон- Томпсон писал про охоту с волкодавами - окружат волка целой сворой и давай на него тявкать, а напасть сцыкотно. Поэтому охотники брали с собой кого-нибудь типа бультерьера, которому хоть слон - главное напасть. Он и начинал свалку. Так что даже в 19 веке волкодавы за свою жизнь ой как держались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
skorpin Час назад
Наш Абай или Бабайка ,11 лет прожил !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
scorpick 3 часа назад
Приходилось погулять по предгорьям Тянь-Шаня в Киргизии. Не скажу, что там прям юрта на юрте, но пару раз попадались. Обычно сначала юрту слышишь. Это лай собак. Смотришь, вдалеке где-то. Подходишь, стая облает и когда на шум выйдет хозяин, теряет интерес. Огромных, как медведи волкодавов вообще не интересуют люди. У них простор и другая работа. У городских модных заводчиков порода деградировала, агрессивна к людям, и к дрессировке не предрасположена изначально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170111



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Набирающие популярность в сообществах
«Скрипач ростовский Моня, когда-то бог симфоний…»
«Скрипач ростовский Моня, когда-то бог симфоний…»
С добрым утром
С добрым утром
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#автомобили#автомир#интересное#полиция#США#кот#Автовсячина
#Юмор#в мире#люди#забавно#Китай#дети#аварии#авто аварии#кино#Разное
#животные#факты#Россия#позитив#интересно#новости#ДТП#история#СССР#подборка
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает 20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки 20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами

На что жалуетесь?

Вернуться