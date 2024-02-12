Волкодавы: созданы для драки с волком

Кто такие волкодавы и как они делают свою работу? Сейчас большинство собак выводятся ради одной цели — радовать моськой нас любимых. Но всего пару веков назад некоторые породы не только защищали хозяйство человека, но и сражались против главного его врага — волка. Какие же породы до сих пор могут сразиться с серым разбойником и победить?
Породы, выведенные для борьбы с волком, называют волкодавы.
Всех их можно условно разделить на две категории — защитники и охотники.
У них разные стили работы. И с волком они справляются тоже по-своему.
Защитники — это все породы собак, выведенные специально для охраны стад животных. Среднеазиатские алабаи, турецкие кангалы, казахские тобеты, армянские гампры, бурятские хотошо, киргизские дебеты, грузинские нагази и многие другие — вот вам примеры настоящих защитников.
Все они имеют общие черты внешности: довольно крупный рост свыше 65 сантиметров в холке и массивное телосложение.
Весить такие барбосы могут за 100 килограмм!
Но эпичного противостояния собачьего исполина с диким хищником один на один, вы никогда не увидите.
Несмотря на солидные габариты, все волкодавы работают исключительно группой.
Ведь и волк работает не в одиночку. Если дело доходит до конфликта, то схватка защитника и хищника выглядит как столкновение стенка на стенку.
Но даже группа волкодавов не спешит сразу рваться в бой. Тысячелетия селекции в диких условиях научили собак ценить свою жизнь.
Работа защитников начинается задолго до непосредственной встречи с волками.
Собаки постоянно патрулируют территорию местонахождения стада или хозяйства, оставляя собственные метки. Это — первое предупреждение для собирающихся напасть хищников.
Учуяв запах сильной собачьей стаи, звери несколько раз подумают, а стоит ли оно того.
Если же волки решатся напасть, собаки их встретят как полагается.
Псы идут защищать, и если для этой цели придётся убить — такова жизнь.
Вторая категория собак-волкодавов — охотники.
Если работа защитников построена на предупреждение появления волков, то охотники сами ищут встречи с серыми.
Русские псовые борзые, ирландские волкодавы, казахские тазы, киргизские тобеты, всевозможные породы лаек и гончих могут работать не только по зайцу. Да, выглядят все эти животины очень по-разному, но дело своё они знают независимо от параметров.
Чтобы сделать настоящего волкодава-охотника, со щенячества собак натаскивают на волчий запах, учат искать следы и преследовать зверя.
Их работа заключается в выслеживании, поимке и удержании волка до прибытия охотника.
Как правило, такие схемы работают с одиночными хищниками или небольшими стаями.
В таком противостоянии собаки берут уже не мощью и грубой физической силой, а ловкостью, скоростью и количеством.
Охотники знают, что за ними придут люди, поэтому без раздумий пускаются в погоню.
Что примечательно, в настоящую борьбу такие собаки вступают намного реже, чем защитники: бо́льшую часть времени они облаивают и «травят» зверя, делая ложные выпады, прикусывая, выматывая.
Убийства тут тоже происходят, но обычно их совершает человек или свора охотников на одного волка.
Если говорить теоретически, то любая из этих категорий собак может победить волка. Но если посмотреть на ситуацию с практической точки зрения и примерить её на реальный мир, всё будет не так просто.
Нынешнее поголовье волкодавов осело на диванах да в тёплых вольерах, так что найти достойного представителя становится невыполнимой миссией.
Последние убийцы волков обитают в далёких аулах и деревнях, сидят у опытных охотников, там, где звери имеют доступ к настоящей практике. Там, где из поколения в поколение пёс причисляется к породе волкодавов не по длинной родословной, а по реальным заслугам и победам над волками.
Волкодав — это в сердце, а не на бумажке.
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