От Ихтиандра до Черномора. Как в СССР строили и испытывали подводные дома

Эпоха освоения космоса, стартовавшая в 60-х годах прошлого века, стала еще и эрой исследования морских глубин. В 1962 году Жак-Ив Кусто построил первый в мире подводный дом, а после успешного его испытания ученые всерьез заговорили о гидрополисах — больших подводных городах, где жить будет комфортней, чем на суше. В фантастике их описал Александр Беляев еще в 1930 году. Спустя 30 лет настала пора воплотить этот проект в жизнь. В Советском Союзе первым таким домом стал "Ихтиандр" — металлический ангар объемом 6 кубометров.

Нырок "Ихтиандра"

"Сначала была груда ржавого металла и нержавеющий энтузиазм", — так описал идею постройки подводного дома участник водолазного клуба из Донецка. И в самом деле, поддержки на уровне власти не было никакой, зато это не загоняло участников эксперимента ни в какие рамки — придумывай и воплощай в жизнь самые смелые идеи.

Вот они и воплотили. Железные листы для постройки капсулы им предоставил научный институт, в котором работали члены клуба. В аэропорту нашли списанный поломанный компрессор и починили его. При помощи ДОСААФ раздобыли бывшую в употреблении электростанцию. В течение года перевезли материалы и оборудование в Крым на полуостров Тарханкут. Летом 1966 года металлический домик "Ихтиандр" был готов.

Представлял он собой полый ангар без дна. Естественное освещение в нем обеспечивали иллюминаторы из оргстекла, внутри находились две койки, одна над другой, маленький столик, ящик для инструментов и акваланги. Воздух внутрь подавался с поверхности с помощью компрессора по шлангам. Телефонная связь и электричество — по кабелям.