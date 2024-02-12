От Ихтиандра до Черномора. Как в СССР строили и испытывали подводные дома

На Тарханкутском полуострове в Крыму неподалеку от урочища Атлеш есть необычное место. На земле лежит три плиты в черно-белую клетку. Они соприкасаются между собой углами, а в центре помещен камень с полустертой надписью "Ихтиандр".
Это памятный знак, посвященный первому в Советском Союзе подводному дому, в котором проводили эксперимент по выживанию человека на морском дне. Построенный не профессиональными учеными и инженерами, а энтузиастами из клуба подводных погружений, он открыл целую серию подобных экспериментов.
Эпоха освоения космоса, стартовавшая в 60-х годах прошлого века, стала еще и эрой исследования морских глубин. В 1962 году Жак-Ив Кусто построил первый в мире подводный дом, а после успешного его испытания ученые всерьез заговорили о гидрополисах — больших подводных городах, где жить будет комфортней, чем на суше. В фантастике их описал Александр Беляев еще в 1930 году. Спустя 30 лет настала пора воплотить этот проект в жизнь. В Советском Союзе первым таким домом стал "Ихтиандр" — металлический ангар объемом 6 кубометров.
Нырок "Ихтиандра"
"Сначала была груда ржавого металла и нержавеющий энтузиазм", — так описал идею постройки подводного дома участник водолазного клуба из Донецка. И в самом деле, поддержки на уровне власти не было никакой, зато это не загоняло участников эксперимента ни в какие рамки — придумывай и воплощай в жизнь самые смелые идеи.
Вот они и воплотили. Железные листы для постройки капсулы им предоставил научный институт, в котором работали члены клуба. В аэропорту нашли списанный поломанный компрессор и починили его. При помощи ДОСААФ раздобыли бывшую в употреблении электростанцию. В течение года перевезли материалы и оборудование в Крым на полуостров Тарханкут. Летом 1966 года металлический домик "Ихтиандр" был готов.
Представлял он собой полый ангар без дна. Естественное освещение в нем обеспечивали иллюминаторы из оргстекла, внутри находились две койки, одна над другой, маленький столик, ящик для инструментов и акваланги. Воздух внутрь подавался с поверхности с помощью компрессора по шлангам. Телефонная связь и электричество — по кабелям.
Первую попытку опустить "Ихтиандр" на 11-метровую глубину при помощи пяти полуторатонных блоков предприняли 19 августа. Но помешал шторм, который разметал их по всей бухте. Вторая попытка была более успешной. Жителем подводного дома стал председатель клуба подводников хирург Александр Хаес, который первые сутки провел в одиночестве. Позже он вспоминал:
Было страшно. Всю ночь раскачивало дом. Несколько раз с ужасом просыпался — я терял ощущение пространства; иногда мне казалось, что вот-вот лопнут тросы, придется стремглав бросаться к выходу, но где он, с какой стороны?
На следующий день акванавту доставили еду — "официантами" выступили другие водолазы. На глубину погрузились врачи, которые замерили основные показатели организма. Потом небольшая подводная прогулка, встреча напарника — в общем, первые сутки у "жителя" подводного дома получились насыщенными.
Всего первый советский эксперимент жизни под водой продолжался три дня. Могли и дольше, но из-за сильного шторма команда "Ихтиандра" решила прервать опыт.
Его повторили спустя год. На сей раз ангар был в форме трехлучевой звезды и имел объем 28 кубометров. В нем было четыре помещения и могли находиться одновременно семь человек. "Ихтиандр-67" простоял на 12-метровой глубине две недели и в нем успело побывать 14 акванавтов — каждая семерка осваивала дом по недели. В 1968 году стартовал "Ихтиандр-68", но его эпопея продлилась недолго — опять помешал многодневный шторм.
Продолжать эксперименты дальше у энтузиастов-подводников не хватило средств. К тому же государство запоздало спохватилось и запретило опыты непрофессионалов. Причина проста — в это время уже вовсю осваивался другой проект, имевший полное госфинансирование.
Садко — былинный гость на дне моря
Получилось так, что "Ихтиандр" и "Садко" развивались практически одновременно. Вот только первый — целиком на средства его участников. А второй был детищем инженеров Ленинградского гидрометеорологического института.
Первый "Садко" представлял собой металлическую сферу трехметрового диаметра без дна. Испытывали ее в Сухумской бухте Абхазии. И вначале роль акванавтов примерили на себя подводные "Белка и Стрелка" — собака Ночка и два кролика в клетках. И не зря, так как погруженный на 10-метровую глубину, "Садко" стал протекать. Умница Ночка встала на задние лапы, опершись передними о стол. Клетка с одним кроликом стояла высоко, а вот второй ушастый погиб.
"Садко" подняли на поверхность, устранили неисправность и с некоторой опаской отправили на глубину первых испытателей. В отличие от "Ихтиандра", здесь не ставили вопрос выживаемости — пары акванавтов проводили в сфере всего по шесть часов и потом менялись.
"Садко-1" проработал всего три дня. В 1967 году в Черное море опустился "Садко-2", состоящий из двух сфер, а в 1969-м — "Садко-3", представлявший собой три "бусины" с нитками-кабелями и шлангами. Этот проект продлился дольше предыдущих, да и акванавты там жили не по три дня, а по три недели. Для этого у них имелось все необходимое: на 25-метровую глубину подавался воздух и электричество. Питались участники эксперимента сублимированной пищей как космонавты на орбите, а естественные надобности справляли в специальном отсеке, оборудованном на манер гальюна подводной лодки. Там же имелся миниатюрный душ. Кстати, предыдущим подводникам справлять нужду приходилось снаружи сферы — к внешней стенке подводного дома был приделан стульчак, на котором сидели в маске и с аквалангом.
Чем же занимались участники эксперимента? По словам подводников, главной их проблемой была скука. Поэтому они подолгу общались с "Землей" по телефону о всяких пустяках, а еще игрались с котенком Кесонкой, которого захватили на станцию в специальном резиновом мешке.
Эксперимент "Садко-3" стал последним для института. Наверху решили отдать финансирование Москве и ее новому ее проекту. Что же до подводного дома, то жилая капсула "Садко-3" до сих пор ржавеет на берегу Сухумской бухты.
Поступь "Черномора"
Этот проект был гораздо солидней двух предыдущих. И по количеству участников, и по научной базе, и по финансированию. Шутка ли — строительство первого "Черномора" в 1967 году обошлось в 100 тысяч рублей. Принципиальное отличие его от "Ихтиандра" и "Садко" заключалось в том, что "Черномор" умел самостоятельно погружаться на дно и всплывать — практически как настоящая подводная лодка. Кроме того, акванавты могли проходить декомпрессию, не покидая сам дом — это повышало комфорт и безопасность.
Со стороны "Черномор" выглядел как железнодорожная цистерна с различным навесным оборудованием. Внутри он был поделен на четыре отсека, в которых могла жить команда из пяти человек. Ротация составляла 7 дней, и каждый экипаж был специализирован. Гидрофизики изучали подводные течения, биологи наблюдали за обитателями моря, медики следили за состоянием организма, а гидрооптики ставили эксперименты по распространению искусственного и дневного света в воде.
Но самым грандиозным экспериментом стала попытка побить мировой рекорд прибывания под водой, который принадлежал американцам — 60 суток. Увы, не удалось. В августе 1971 года "Черномор" с экипажем из пяти человек погрузился на 28-метровую глубину. Эксперимент шел тяжело. И не только физически (из-за постоянной работы оборудования внутри было очень жарко, а еще и влажно), но и психологически. Когда до заветного рубежа осталось 12 дней, на Голубую бухту Геленджика налетел сильнейший шторм. Он протащил "Черномор" по дну, опрокинул его на левый бок, оборвал сначала кабель подачи электричества, а потом и шланг сжатого воздуха. После того как разбились балластные цистерны, станция всплыла на поверхность и ее выбросило на отмель. Корпус выдержал, и это уберегло подводников от гибели.
В 1972 году эксперименты с "Черномором" продолжили, а потом подводную лабораторию передали Болгарии, где она до сих пор стоит в качестве экспоната музея города Варны.
Вот так эра советских подводных домов закончилась в начале 70-х. Как это случилось и с космическими программами, ученые вскоре поняли, что выполнять работы на дне моря проще не человеку, а роботам. Ну а там, где без живого участия все же не обойтись, стали использовать водолазные комплексы. Они ставятся на специализированных суднах и обслуживать их проще, чем подводные дома.
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