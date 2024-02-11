Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии

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"Русские и сербы - братья навек". Так скандировали болельщики ведущего сербского футбольного клуба и чемпиона Сербии "Црвена Звезда" на игре с белградским клубом "Вождовац" вечером в субботу, размахивая российскими флагами.
Помимо этого, во время матча фанаты "Црвены Звезды" изобразили и огромный символ братского для них московского "Спартака".
В первом тайме болельщики демонстрировали флаги Сербии (красно‑сине‑белые), а во второй половине игры перевернули их, получив таким образом российский триколоры.
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А эти пи.д.оры за океаном запретили Милошу Биковичу сниматься в их сериальчиках. Ну и идут они по известному адресу всей своей дружной шоблой. Кстати Милош им примерно то же самое сказал.
И сознательно переворачивать флаг собственной страны, можно как-то и в лицо получить на трибуне.
Кстати, об этом в посте написано, чёрным по белому.