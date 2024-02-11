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Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии

Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии

Автор:
11 февраля 2024 11:54
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Видео   Спорт   братья на век   дружба   позитив   русские   сербы   
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"Русские и сербы - братья навек". Так скандировали болельщики ведущего сербского футбольного клуба и чемпиона Сербии "Црвена Звезда" на игре с белградским клубом "Вождовац" вечером в субботу, размахивая российскими флагами.

Помимо этого, во время матча фанаты "Црвены Звезды" изобразили и огромный символ братского для них московского "Спартака".

В первом тайме болельщики демонстрировали флаги Сербии (красно‑сине‑белые), а во второй половине игры перевернули их, получив таким образом российский триколоры.

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Метки: Болельщики   Видео   Спорт   братья на век   дружба   позитив   русские   сербы   
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6  комментариев
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38k
АнтонПолднев Час назад
Красавчики!

А эти пи.д.оры за океаном запретили Милошу Биковичу сниматься в их сериальчиках. Ну и идут они по известному адресу всей своей дружной шоблой. Кстати Милош им примерно то же самое сказал.
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4k
cnob7 12 секунд назад
Братушки, когда мы освободим Малороссию от фашистов, то переезжайте всей страной сюда. Плодородные земли, климат и сильный брат рядом.
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12
Иван Охолбыстин 6 минут назад
Русские и Сербы братья на ВЕК!
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2k
evzhur 36 минут назад
Если вдруг у кого-то возник вопрос - "Откуда у них столько много флагов России?"? то отвечу - они тупо перевернули флаг Сербии.
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