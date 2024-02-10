Частный самолёт врезался в автомобиль при попытке сесть на трассе

Вот как это назвать - ДТП или все же авиакатастрофа? Эксперты, к вам вопрос.
Итак, по предварительной информации, у бизнес-джета Bombardier Challenger 604 отказали оба двигателя на подлёте к аэропорту, и экипаж решил сесть на ближайшей автодороге. Выбор пал на трассу I-75 недалеко от города Нейплс, в округе Коллиер.
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Во время маневра пилот не рассчитал траекторию приземления и врезался в один из мимо проезжавших автомобилей. В результате столкновения борт и машина загорелись.
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На борту было 5 человек, троим удалось самостоятельно выбраться, а вот двое погибли еще до приезда медиков. Подробности и причины этой аварийной посадки сейчас выясняются.
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