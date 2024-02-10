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Частный самолёт врезался в автомобиль при попытке сесть на трассе

Частный самолёт врезался в автомобиль при попытке сесть на трассе

Автор:
10 февраля 2024 05:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   Флорида   авария   отказ двигателей   самолет   
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Вот как это назвать - ДТП или все же авиакатастрофа? Эксперты, к вам вопрос.

Итак, по предварительной информации, у бизнес-джета Bombardier Challenger 604 отказали оба двигателя на подлёте к аэропорту, и экипаж решил сесть на ближайшей автодороге. Выбор пал на трассу I-75 недалеко от города Нейплс, в округе Коллиер.


Во время маневра пилот не рассчитал траекторию приземления и врезался в один из мимо проезжавших автомобилей. В результате столкновения борт и машина загорелись.


На борту было 5 человек, троим удалось самостоятельно выбраться, а вот двое погибли еще до приезда медиков. Подробности и причины этой аварийной посадки сейчас выясняются.


Источник:

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Метки: Видео   США   Флорида   авария   отказ двигателей   самолет   
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21  комментарий
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
бухие были фхламину
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Комментарий удален. Причина: флуд
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