10 самых странных брачных традиций в мире

Традиция поцелуев очень популярна в этой стране, но не только между женихом и невестой, на самом деле любой гость имеет возможность поцеловать кого-нибудь из молодых. Обычай гласит, что во время церемонии жених по какой-либо причине должен исчезнуть на несколько минут, а тем временем всем молодым людям, не состоящим в браке, разрешается поцеловать невесту. То же самое происходит с женихом со стороны приглашенных, если невеста выходит из комнаты.