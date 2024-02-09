10 самых странных брачных традиций в мире

Мы знаем, что в каждом уголке мира есть свои обычаи, которые отличают их от остальных стран, особенно когда дело касается ритуалов для успешного заключения брака. Верующие обязаны выполнять то, что им предписано традициями, с целью достижения наилучших союзов. В этом посте вы узнаете самые странные практики, которые существуют в мире для достижения счастливого и прочного супружества.
1. Борнео
2. Южная Корея
3. Китай
4. Мавритания
5. Тибет
6. Камбоджа
7. Бали
8. Индия
9. Киргизия
10. Швеция
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