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10 самых странных брачных традиций в мире

10 самых странных брачных традиций в мире

Автор:
09 февраля 2024 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Странные   брак   мир   практики   страны   супружество   традиции   
2829
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Мы знаем, что в каждом уголке мира есть свои обычаи, которые отличают их от остальных стран, особенно когда дело касается ритуалов для успешного заключения брака. Верующие обязаны выполнять то, что им предписано традициями, с целью достижения наилучших союзов. В этом посте вы узнаете самые странные практики, которые существуют в мире для достижения счастливого и прочного супружества.

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Метки: Странные   брак   мир   практики   страны   супружество   традиции   
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4  комментария
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8k
Allmaster 3 часа назад
В Тибете самые хитрецы...
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2k
Alex Час назад
да, в Камбодже мужикам надо очень осторожно быть с девушками в отдельных хижинах. А то думал просто разок развлечься, ан нет, придется жениться
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2k
Rom 2 часа назад
Ну вот "не срать и не ссать" три дня после, это самое сильное. А, ну и про Тибет, где все могут иметь одну девку, это тоже сильно.
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0
Мое обоссаное мнение 2 часа назад
в этом мире ничего странного нет)
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