Ирак или Иран? Географический тест с изюминкой

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Насколько хорошо вы знаете тонкости современной геополитики и географии? Пост посвящён двум ближневосточным государствам, у которых есть много общего.
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