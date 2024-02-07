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Ирак или Иран? Географический тест с изюминкой

Ирак или Иран? Географический тест с изюминкой

Автор:
07 февраля 2024 20:55
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Иран   Тесты   географические тесты   география   ирак   тест   
2790
1
Насколько хорошо вы знаете тонкости современной геополитики и географии? Пост посвящён двум ближневосточным государствам, у которых есть много общего.

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Метки: Иран   Тесты   географические тесты   география   ирак   тест   
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24  комментария
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11k
Juli 9 часов назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вас легко ввести в заблуждение похожими словами. К сожалению, вы не видите большой разницы между Ираком и Ираном."

чиво?
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−11
29k
Сталкер 3 часа назад
никифор-бернгард, снова нажралось и аккаунты перепутало?
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3k
Deniss 4 часа назад
Ваш уровень грамотности выше среднего
10/10
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36
Kisa_kyky 5 часов назад
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5k
Макс73 5 часов назад
9/10 зиккурат подвёл.
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12k
Летучий Мыш 5 часов назад
8 из 10... ну да, nobless oblige ...
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−6
Penis Canis 5 часов назад
очередной тест для личинок Буша
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8k
Mauritanien 6 часов назад
Автор, давай про Литву и Латвию
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5k
Kozlodoev 7 часов назад
10/10... а где изюминка?
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11k
Сатанеев 7 часов назад
9/10. Не попал с зиккуратом Ура, действительно впервые узнал.
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7k
Андрей Крылов 7 часов назад
Дебильный опрос даже для троечника по географии времён СССР. Все 10 вопросов ответ ил правильно практически не думая и не глядя в подсказки "гугла". Жалею тех, кто хоть на пару секунда задумался. Впрочем, те, кто задумался, -ещё не потерянные люди. Хуже те, кто и задуматься не могут.
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2k
Сергей 8 часов назад
это все персия
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4k
Titan2021 8 часов назад
10 из 10
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37k
Андрей Иванов 8 часов назад
Персия
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38k
АнтонПолднев 9 часов назад
- ИраН?! ИранН?! Почему мне никто не сказал?!
Дональд Трамп. Однажды в России (с)
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6k
Трям 9 часов назад
Я знаю только то, что в Иране обогащают уран, а в Ираке обогащают урак.
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6k
Трям 9 часов назад
Опять никифор/бернар в акках запутался... походу деменция прогрессирует.
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