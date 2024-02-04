Про современные "фильмы про деревню"



А ещё у каждой девушки есть деревянный чемодан. С которым она поедет в город искать богатого городского мажора и у этого мажора уже имеется соответствующая невеста.

Но, к концу фильма он и сам понимает, что вот эта, с чемоданом, для него лучший вариант чем та, у которой папа владелец заводов, машин, пароходов!

Все как в жизни! И по приезду в город этот чемодан обычно крадут со всеми документами и деньгами!. А деньги ей дала бабушка. Вытащила из допотопного шкафа или сундука. И пачка была завернута в носовой платок.. В чемодане трусы и майки, а тулуп не украли, потому что героиня носит его не снимая. Паспорт за пазухой (поэтому уцелел).. В школу дети ходят пешком за 10 км. А ещё любят дрова рубить летом, когда и так дел невпроворот. В самую жару.

все дрова колют, наколоться не могут, ..сейчас "колоть дрова" в кадре - это первый признак что кино именно про деревню. А то, что отопление газовое во многих сëлах роли не играет!



Кстати: в известных советских фильмах о деревне, а их множество, почти нигде дрова не колют, только в х/ф "Отчий дом" 1959 г. я помню один такой эпизод.. и коров доить в обед в стойле, когда они в 6 утра угнаны на пастбища,. показали водопровод, героиня помылась под душем, закрыла кран, и позавтракав, пошла с коромыслами за водой. В сериальной деревне есть клуб, библиотека и музей. Музей всегда меня умиляет, потому что и Митяй, и участковый и все остальные доярки, невесты и дембеля постоянно туда ходят на экскурсии. У доярки должны быть красные бусы размером с пол-головы! И КОСИЧКИ С БАНТИКАМИ!! И цветастый полушалок на плечах. Характерно для деревенских сериалов и фильмов все женщины поголовно носят цветастые платья, юбки и блузки, словно более современной одежды не существует. Если нужно показать самогон то обычно в кадре мутная жидкость в здоровом 15 литровом пузыре. Хотя самогон обычно прозрачный аки слеза.. Председатель в шляпе и на старом УАЗике. Деревенская красавица - это накрашенная, с ухоженным и накачанным в спортзале телом шикарная девушка, которая почему-то носит деревенскую одежду и вся из себя такая милая и скромная. Будь такая в жизни, очередь за ней начиналась бы ещё на окраинах города.. Кстати, обязательная программа - драка с её бывшим, побоище на сельской дискотеке и жаркая любовь на сеновале. Ну, сеновал, как обиталище ос, шершней и мышей с лихорадкой, конечно, топчик, тем более, что он, как правило, во дворе расположен, в паре шагов от дома. Какие враги мешают тогда уж сразу в доме устроится, не совсем понятно..

Мотоциклы, как правило, обходят стороной и почти не показывают, хотя важнейший сельский транспорт, тем более у молодёжи.. Про половую тряпку забыли... Которой возят по полу руками без швабры. Платье при этом подоткнуто. Девушка, разводящая сырость по полу, обычно делает это со счастливым видом. Иногда поёт. Финальная часть мытья полов обозначена появлением Мужчины Мечты в хате. В идеале он обычно подкрадывается сзади. Непременно в фильме появится типичный такой деревенский житель в фуфайке, семейных трусах в цветочек, кирзовых сапогах и шапке - ушанке набекрень, это типа такая одежда для выхода во двор, в которой он себя чувствует вольготно или для выхода в туалет, стоящий в огороде или во дворе!.



Кухня - прямо экскурс в историю, ухваты, чугунки и так далее.



Индукционные печки, полуфабрикаты из "Пятёрочки" и прочий настоящий деревенский стол - не, не слышали. "У нас в сельпо Светка только водку алкашам продаёт".

Если в деревню приезжает городской (главный герой), то он обязательно сразу чинит забор -штакетник, чтобы все думали, что это правильный персонаж! Так же может строгать рубанком доску во дворе со сосредоточенным видом. Так как он обязательно будет иметь отношения с главной героиней, то потом он чинит что-нибудь у неё.