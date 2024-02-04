Про современные "фильмы про деревню"

Итак, на дворе 21 век, типичная жизнь в сельской местности в голове у режиссеров и прочих постановщиков выглядит так:
1. На заборах висят глиняные крынки. Таких уж и заборов из штакетника нет, а крынки есть.
2. Во дворе стоит бочка с водой, в которую обязательно будет опускать голову один из героев, когда перепьет "самогона".
3. Действительно, деревенские же граждане не знают, что виноводочные изделия можно покупать в магазине, а не пытаться изготовить самому.
4. Как ни странно, но каждый второй деревенский мужчина в кадре это почему-то алкоголик.
5. Между прочим, все алкоголики ходят в фуфайках. И жены их тоже. И дети. И кошки.
6. Деревенские не привыкли к автомобилям, а потому редко у кого в фильме есть хотя бы старый "Москвич" или "УАЗик". Современный автомобиль, на котором приехал городской гражданин у них вызывает удивление и уважение..
7. Также в фильмах деревенские не пользуются смартфонами, так как считается, что удел богатых и успешных людей..
8. В маленькой вымирающей деревне вдруг на ферме может работать три десятка доярок и прочих телятниц чуть ли не одного в возраста. Естественно, в фуфайках..
9. В деревне женщины либо доярки, либо учительницы, либо продавщицы, либо пенсионерки..
10. До сих пор в деревне живут в срубах, где даже внутри ничего не оштукатурено..
11. Если в кадре телевизор, то он из 1983 года..
12. Странно, но на 18 жителей деревни обязательно будет один участковый. Почему-то участковый есть всегда, будто бы он герой сказки с типичными персонажами..
13. В фильмах про деревню всегда мало детей (или их вообще нет). Неужели экономят на актерах?
14. Почему-то люди пьют из ведра "парное молоко". Откуда такое придумали?.
15. Дрова колют топорами. Не колунами, а именно топорами..
16. Сено косят ... косами. Им неведом трактор. Трактор вообще есть у Митьки. Но Митька, естественно, всегда пьяный..
17. Зачем-то в копну складывают свежее сено. Интересный ритуал. Хорошо хоть пельмени сырыми не грызут..
18. Среднестатистический представитель сельской молодежи выглядит так: лицо в щетине, сам в тельняшке, на голове шапка, немного пьяный. Если это девушка - на голове косынка, на девушке платье образца 1962 года, к платью прилагается фраза "Коля, не бей его!"..
19. Почему-то по дому (который изба) ходят в обуви. Неужели им не жалко "типичные" домотканные половицы?.
20. На стене в избе висит ковер с изображением либо оленей, либо медведей, либо охотников на привале..
21. Обязательно есть бабка, которая слегка колдует, а временами лечит, так как в фельдшерском пункте есть только цитрамон и белый халат..
22. Кем работают деревенские мужчины? Понятно кем - либо алкоголиками, либо участковым, либо председателем, либо браконьерами, либо трактористами..
23. Типичная еда сельских жителей - "что-то" в чугунке, соленые огурцы, лук и самогон, чтобы всё это запивать..
24. Каждый сельский житель, а особенно если он молодая девушка, спит и видит, как побыстрее уехать в город, так как там макдональдсы, шаурма, джинсы и богатые женихи (невесты)..
25. Если вдруг в деревне свадьба, то стол стоит на улице, где специально выделен стул для дембеля, которого не дождалась невеста. Как правило, дембелей из армии отпускают специально на свадьбу и выдают гармошку..
26. На деревенской свадьбе принято скреплять брак при помощи кулаков, так как именно на свадьбе вспоминаются обиды из 36 года (век обычно не уточняют)..
27. Если в фильме есть "городской", то он красивый, на современном авто, в галстуке, со смартфоном и большим желанием жениться именно на деревенской, которая будет поить его парным молоком и кормить солеными огурцами..
28. Между прочим, обязательный элемент любви - сеновал. Снять фильм про деревню без сеновала, это как в супермаркет сходить и не купить пакет..
29. Если в кадре появляется туалет в виде "домика", то там обязательно либо кто-то будет закрыт, либо в нем провалятся доски..
30. В фильмах про деревню почти всегда лето. И почти всегда там либо косят траву, либо копают картошку, либо купаются в речке. Время года - вообще не важно..
31. Если деревенский житель приезжает в город, то он всегда удивляется трамваям, лифтам, сенсорным кнопкам, наличию продуктов в супермаркетах..
32. Если в деревне происходит бунт, то на него приходят с вилами. Бунт без вил - как дельфин без русалки. Чаще всего бунт гасят водкой..
33. В деревне есть дискотека, которая называется "Танцы". На танцах не принято танцевать. Там принято щелкать семечки и наблюдать, как пьяный пятнадцатилетний тракторист Николай проводит экзекуцию над "городским"..
34. Если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит, так как тракторист Митя не бывает трезвым, а хахали к дочери бегают каждый вечер..
35. В деревне обязательно отсутствует водопровод, а потому молодые девицы ходят на колодец с коромыслами..
36. В деревне обязательно есть коммерсант. Он живет в большом доме из красного кирпича, где на стене висит спутниковая тарелка и кондиционер. Коммерсант пьет только коньяк, чтобы походить на городского..
37. Совершенно без разницы в какой части страны находится деревня, но окают и хэкают везде одинаково..
38. Если в кадре должна быть корова, то без разницы какое время суток - ее гонят по улице..
39. До деревни, как правило, нет дороги. Если идет дождь, то кто-нибудь обязательно застревает на дороге. А вытащить может только Митя на тракторе. Но он, как мы помним, пьяный..
40. Чтобы быстро собрать всё село, достаточно закричать и начинать долбить по воротам. Сразу же соберется 40-50 человек, так как все люди дома и только ждут команды..
41. В современных фильмах среди деревенских жителей может быть "хакер", который ремонтирует телевизоры, взламывает сайты, находит человека по номеру телефона. Он всегда помогает главному герою..
42. Странно, но люди до сих пор ездят в "райцентр", ходят в "сельпо" и работают в "колхозе"..
43. Если в ходе действия появляется школа, то в школе из мебели только физрук, монитор от компьютера и карта СССР на стене. Еще есть красивая учительница, которая чем красивее, тем более положительный персонаж (чаще всего именно к ней и ездит "городской")..
44. Если вдруг в кадре зима, то сельские люди либо собираются в клубе, либо просто сидят дома и ждут весны. Тракторист Митя - пьёт..
45. Часто жителей деревни объединяет беда. Это либо строят платную дорогу прямо по деревне, либо председатель продал земли возле деревни под строительство особо опасного объекта, из-за которого коровы не будут давать молока..
46. Некоторые гражданки до сих пор предпочитают стирать белье в реке, нежели в стиральной машине..
47. Самая распространенная обувь в деревне - резиновые сапоги. Даже в самый зной..
48. Если в фильме снимается Роман Мадянов, то для создания образа председателя ему нужна лишь кепка..
49. Самый распространенный сюжет - это когда влюбляется городской мужчина и деревенская девушка. При этом возможны две развязки в конце фильма. Либо деревенская девушка "уделывает" всех городских девиц и становится "бизнесвумен", либо городской мужчина переезжает на ПМЖ в сельскую местность, так как жить не может без нашего Простоквашино..
50. Но самое главное. В фильмах про деревню не всегда понятно, когда происходят события. Можно лишь догадаться, что где-то примерно между 1861 и 2024 годом.
А ещё у каждой девушки есть деревянный чемодан. С которым она поедет в город искать богатого городского мажора и у этого мажора уже имеется соответствующая невеста.
Но, к концу фильма он и сам понимает, что вот эта, с чемоданом, для него лучший вариант чем та, у которой папа владелец заводов, машин, пароходов!
Все как в жизни! И по приезду в город этот чемодан обычно крадут со всеми документами и деньгами!. А деньги ей дала бабушка. Вытащила из допотопного шкафа или сундука. И пачка была завернута в носовой платок.. В чемодане трусы и майки, а тулуп не украли, потому что героиня носит его не снимая. Паспорт за пазухой (поэтому уцелел).. В школу дети ходят пешком за 10 км. А ещё любят дрова рубить летом, когда и так дел невпроворот. В самую жару.
все дрова колют, наколоться не могут, ..сейчас "колоть дрова" в кадре - это первый признак что кино именно про деревню. А то, что отопление газовое во многих сëлах роли не играет!
Кстати: в известных советских фильмах о деревне, а их множество, почти нигде дрова не колют, только в х/ф "Отчий дом" 1959 г. я помню один такой эпизод.. и коров доить в обед в стойле, когда они в 6 утра угнаны на пастбища,. показали водопровод, героиня помылась под душем, закрыла кран, и позавтракав, пошла с коромыслами за водой. В сериальной деревне есть клуб, библиотека и музей. Музей всегда меня умиляет, потому что и Митяй, и участковый и все остальные доярки, невесты и дембеля постоянно туда ходят на экскурсии. У доярки должны быть красные бусы размером с пол-головы! И КОСИЧКИ С БАНТИКАМИ!! И цветастый полушалок на плечах. Характерно для деревенских сериалов и фильмов все женщины поголовно носят цветастые платья, юбки и блузки, словно более современной одежды не существует. Если нужно показать самогон то обычно в кадре мутная жидкость в здоровом 15 литровом пузыре. Хотя самогон обычно прозрачный аки слеза.. Председатель в шляпе и на старом УАЗике. Деревенская красавица - это накрашенная, с ухоженным и накачанным в спортзале телом шикарная девушка, которая почему-то носит деревенскую одежду и вся из себя такая милая и скромная. Будь такая в жизни, очередь за ней начиналась бы ещё на окраинах города.. Кстати, обязательная программа - драка с её бывшим, побоище на сельской дискотеке и жаркая любовь на сеновале. Ну, сеновал, как обиталище ос, шершней и мышей с лихорадкой, конечно, топчик, тем более, что он, как правило, во дворе расположен, в паре шагов от дома. Какие враги мешают тогда уж сразу в доме устроится, не совсем понятно..
Мотоциклы, как правило, обходят стороной и почти не показывают, хотя важнейший сельский транспорт, тем более у молодёжи.. Про половую тряпку забыли... Которой возят по полу руками без швабры. Платье при этом подоткнуто. Девушка, разводящая сырость по полу, обычно делает это со счастливым видом. Иногда поёт. Финальная часть мытья полов обозначена появлением Мужчины Мечты в хате. В идеале он обычно подкрадывается сзади. Непременно в фильме появится типичный такой деревенский житель в фуфайке, семейных трусах в цветочек, кирзовых сапогах и шапке - ушанке набекрень, это типа такая одежда для выхода во двор, в которой он себя чувствует вольготно или для выхода в туалет, стоящий в огороде или во дворе!.
Кухня - прямо экскурс в историю, ухваты, чугунки и так далее.
Индукционные печки, полуфабрикаты из "Пятёрочки" и прочий настоящий деревенский стол - не, не слышали. "У нас в сельпо Светка только водку алкашам продаёт".
Если в деревню приезжает городской (главный герой), то он обязательно сразу чинит забор -штакетник, чтобы все думали, что это правильный персонаж! Так же может строгать рубанком доску во дворе со сосредоточенным видом. Так как он обязательно будет иметь отношения с главной героиней, то потом он чинит что-нибудь у неё.
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просыпаешься от того что солнце светит сквозь занавески на пол окна прямо в глаза, а где то скрипнула дверь входная и половицы тихонько поют под тяжелой поступью бабушки которая пошла "задать корма курям" и по хозяйству управляться . ты лежишь на пуховой перине и пуховых подушках а нос щекочет запах пылинок танцующих в луче солнца . ты вскакиваешь и босиком по грубым тканным дорожкам бежишь к бабушке рассказать как ты собираешься пойти на речку рыбачить и поймать ей много рыбы на ужин . Бабушка улыбается гладя тебя по голове а в глазах у нее светится доброта и вселенская любовь к тебе ....
пропущено - поить молоком будет из ведра
В деревне действительно предпочитаем самогон.
Просто нормальный самогон значительно лучше по качеству, чем покупая водка.
А кто делает настойки на самогон, там вообще сказочный продукт.
На самом деле, почти в любом деревенском доме, в прихожей весит пара дежурных рабочих фуфаек (или нечто подобное). Обычно безразмерных.
Что бы если надо во двор выйти, накинул и пошёл.
Шукшин все таки родом из деревни.
Как и Шолохов.
Обычная режиссёрская халтура, неуважение к зрителю - зритель схавает, был бы сюжетец про любовь. Если раньше в фильме находили ляпы, то сейчас, в большей своей массе, фильмы "про деревню" представляют собой один большой ляп. "Про деревню" разные фильмы бывают. Разного качества, разной степени ответственности.
Самой большой ошибкой режиссёров, сценаристов, писателей является отсутствие установки перед началом работы незыблемых реперных точек - "КОГДА" и "ГДЕ", и уже неукоснительное, скрупулёзное равнение всего организма произведения на эти точки.
2) В деревне есть галоши. Я про галоши знал только из сказки Чуковского, там их съели. Причем в деревне есть галоши ходить по деревне и ходить в сарай, еще есть галоши с утеплителем.
3) В деревне многие топят баню раз в неделю, например, по субботам. И моются там только раз в неделю. А после бани ипутся, потому что ипаться удобно чистыми, а чистый ты только раз в неделю. В Японии день рождения это день зачатия, поэтому по японски у всех деревенских день рождения в субботу.
4) Некоторые деревенские моются чаще. Скорее всего они геи, потому что геям надо сексами заниматься и поэтому они каждый день моются (однажды я затопил баню в среду и узнал о себе много нового).
6) Возле каждой деревни есть место, чаще всего это гора с кустами, куда местная молодежь ходит ипаться когда негде. Эту гору принято называть ипун-гора. Там в субботу зачали полдеревни.
7) Если рядом с деревней течет речка, то все местные находят в ней яму и летом лезут туда купаться, а потом рассказывают как полдеревни там утонуло.
8) Я реально знал старух, которые рассказывали мне, что мол сейчас в деревнях люди зажиточно жить стали - туалетов себе понарыли. Раньше туалетов не было и ходили на доску в сарай или в огород.
Ну и? Это не клише. Это результаты наблюдения за бытом. А штакетников, кстати, и сейчас предостаточно.
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Современное российское кино - вообще отдельная песня.
Сейчас все кому ни лень по блату туда лезут.
Это как развесистая клюква.
PS На снимках дома в 500 метрах от центральной площади. Второе фото - краеведческий музей. На третьем фото - жилые.
И не маленький. В провинциальных городах везде так. У нас за последние лет 15 несколько новых районов построили. Но ведь проще построить на пустыре, чем сносить, а значит расселять огромную территорию занятую частным сектором. Поэтому как стояли такие домики, так и стоят.
Пишестся вместе, одним словом. С буквами "И" и "А"
Учи олбанский!