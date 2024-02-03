Прогулка по Санкт-Петербургу 2002 года

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Как всегда, по субботам, мы отправляемся на историческую прогулку по Санкт-Петербургу.
Сегодня у нас 2002 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.
Интересного вам просмотра!
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3.
На Среднем проспекте Васильевского острова продолжается ремонт. Нужно успеть до 300-летия города!
4.
А это - легендарная "Яма" около Московского вокзала. Сейчас на этом месте построили ТК "Галерея".
11.
Экскурсионный вагон 5 маршрута следует по Английскому проспекту.
Сейчас, увы, даже на экскурсионном вагончике вы тут не прокатитесь - рельсы сняты.
16.
Продолжается строительство нового вокзала - Ладожского. До готовности ещё примерно год, работы кипят.
21.
Ещё один снимок со строительства Ладожского вокзала.
Идёт благоустройство территории Уткина переулка. Дома в правой части кадра снесут лет через 10.
23.
Это Приморский проспект, 14 - Особняк и доходный дом А. К. Леммериха.
Сейчас тут всё поменялось - перед домом проложили Приморский проспект, а коттедж с башенкой в прошлом году выставили на продажу за 350 миллионов рублей.
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