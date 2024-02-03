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Прогулка по Санкт-Петербургу 2002 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2002 года

Автор:
03 февраля 2024 21:44
Метки: Россия   история   фото   
172
30

Как всегда, по субботам, мы отправляемся на историческую прогулку по Санкт-Петербургу.

Сегодня у нас 2002 год. Давайте вместе вспомним, чем жил город в то время.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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turyst 48 минут назад
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АнтонПолднев 43 минуты назад
Я конечно не знаю цен на недвижимость в Питере сейчас, но 350млн за две стены, не дофига ли? Учитывая, что больше там ничего нет, да ещё двумя стенами у тебя будут служить смежные дома, которые непонятно в каком состоянии и непонятно, как содержатся и как будут содержаться. Да ещё после пожара. Я даже представить не могу во сколько грохнет реконструкция...
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АнтонПолднев 50 минут назад
Закрашивалось, по ходу, уже не раз.

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