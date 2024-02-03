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"Получай единицы!": как покупательница на "Авито" брала измором продавца телевизора, но не преуспела

"Получай единицы!": как покупательница на "Авито" брала измором продавца телевизора, но не преуспела

Автор:
03 февраля 2024 11:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авито   неадекватный покупатель   перекуп   покупатель   продавец   телевизор   
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Есть такая категория покупателей, которые придумают тысячу историй про свои несчастья, потребуют 90%-ю скидку и бесплатную доставку, а потом еще и обругают продавца.

Жадная женщина пыталась разжалобить продавца телевизора, чтобы купить технику за 5000 рублей. Она и про свои диагнозы рассказала, и про то, что "все умерли", и здоровья желала, и даже сообщила, что готова увезти товар "на телеге", но безуспешно.


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Продавец, желая помочь женщине, даже нашел подходящий по цене телевизор, но с требованиями не угадал - диагональ оказалась не та, да и год выпуска староват.


Впрочем, эта покупательница решила действовать с другого профиля, надеясь на месте уговорить хозяйку на скидку, но тоже - неудачно. В результате дама отомстила, поставив продавцу плохие оценки в рейтинг.


А с вами случались похожие истории?

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Метки: авито   неадекватный покупатель   перекуп   покупатель   продавец   телевизор   
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8  комментариев
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35k
Teodor Полчаса назад
Тётенька, дайте водицы попить, а то так есть хочется - аж переночевать негде...
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2k
crownanniversury 3 минуты назад
В бан сразу!Инфо-цыгане,новая прослойка "общества".
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0
Игорь 3 минуты назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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62k
hpgjzsorqzo4 10 минут назад
Просто неадекватов блокируешь и все.
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1k
Александр Ломовицкий 17 минут назад
да удаляется переписка и все . никогда не переписывался с неадекватами , вопрос-ответ , не устроило ну что ж мне плевать
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24k
сеньор Леонсио 20 минут назад
Мне перекуп на авито ,10 минут нудно рассказывал, какой я хлам продаю, и что надо цену на две трети скинуть.
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11k
Олегbl4 21 минуту назад
Сейчас подаю объявление. Буду продавать кучу детских вещей на 1-14 лет. Морально готовлюсь))))
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1k
Darki Полчаса назад
Ну удареных на Авито полно,меня один тип уговаривал чтоб я ему дал гарантию на б/у видеокарту хотя бы на полгода)))
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