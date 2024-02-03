"Получай единицы!": как покупательница на "Авито" брала измором продавца телевизора, но не преуспела

Есть такая категория покупателей, которые придумают тысячу историй про свои несчастья, потребуют 90%-ю скидку и бесплатную доставку, а потом еще и обругают продавца.
Жадная женщина пыталась разжалобить продавца телевизора, чтобы купить технику за 5000 рублей. Она и про свои диагнозы рассказала, и про то, что "все умерли", и здоровья желала, и даже сообщила, что готова увезти товар "на телеге", но безуспешно.
Продавец, желая помочь женщине, даже нашел подходящий по цене телевизор, но с требованиями не угадал - диагональ оказалась не та, да и год выпуска староват.
Впрочем, эта покупательница решила действовать с другого профиля, надеясь на месте уговорить хозяйку на скидку, но тоже - неудачно. В результате дама отомстила, поставив продавцу плохие оценки в рейтинг.
А с вами случались похожие истории?
Источник:
- Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы
- "Так и умрёте от вакцинации тупыми": мужчина хотел купить ребёнку котёнка - и наткнулся на противницу прививок
- Покупатели с Авито, которым наглости не занимать
- Любители оставлять отзывы в интернете на всё подряд снова удивили
- 88-летний дед оставил все своё имущество продавцу фруктов
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.