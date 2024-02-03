"Получай единицы!": как покупательница на "Авито" брала измором продавца телевизора, но не преуспела

Жадная женщина пыталась разжалобить продавца телевизора, чтобы купить технику за 5000 рублей. Она и про свои диагнозы рассказала, и про то, что "все умерли", и здоровья желала, и даже сообщила, что готова увезти товар "на телеге", но безуспешно.



