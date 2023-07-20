Любители оставлять отзывы в интернете на всё подряд снова удивили

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Есть такая категория людей, которая просто обожает делиться своим мнением в интернете о различных услугах и товарах. Иногда их шедевральные отзывы достойны юмористической программы. Смотрите сами!
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Идет вечеринка. Мужики ушли на кухню покурить. Хозяйка дома выходит на кухню и слышит, как её муж рассказывает мужикам:"- А моя так сосёт, что аж волосы дыбом"! Она подходит к мужу и даёт ему хорошую затрещину: "-Хоть бы молчал, всем не рассказывал..." Муж, потирая затылок, ошалевший:"-Ты что, дура? Совсем из ума выжила? Я про кухонную вытяжку рассказывал..."