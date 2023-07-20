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Любители оставлять отзывы в интернете на всё подряд снова удивили

Любители оставлять отзывы в интернете на всё подряд снова удивили

Автор:
20 июля 2023 07:20
Метки: Прикол   Юмор   покупатель   продавец   смех   услуга   
3324
16

Есть такая категория людей, которая просто обожает делиться своим мнением в интернете о различных услугах и товарах. Иногда их шедевральные отзывы достойны юмористической программы. Смотрите сами!

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Метки: Прикол   Юмор   покупатель   продавец   смех   услуга   
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7  комментариев
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2k
Хачик 48 минут назад
Напомнило...)))
Идет вечеринка. Мужики ушли на кухню покурить. Хозяйка дома выходит на кухню и слышит, как её муж рассказывает мужикам:"- А моя так сосёт, что аж волосы дыбом"! Она подходит к мужу и даёт ему хорошую затрещину: "-Хоть бы молчал, всем не рассказывал..." Муж, потирая затылок, ошалевший:"-Ты что, дура? Совсем из ума выжила? Я про кухонную вытяжку рассказывал..."
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1k
Polotenchick 14 минут назад
Классика.
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8k
sedoisever Полчаса назад
"работ-палесос", это сильно. )
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5
Александр Полчаса назад
Многие отзывы конечно выглядят наигранно, но весело однако)
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20
Дерри Полчаса назад
Про консервированных туркменских тараканов отзывы почитайте в яндухе. Шедевры!
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5k
S__D Полчаса назад
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это ж как плохо надо ахать девушку чтоб она стала лесбиянкой. должно быть наоборот -берешь двух лисбы вам было холосо и перетрахиваешь их на светлую сторону.
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