15 провальных моментов, которые людям очень хотелось бы отменить

Когда жизнь дарит вам лимоны, приготовьте лимонад. Или, в случае с героями этого поста, когда случаются неприятности, старайтесь взглянуть на них с долей позитива! Посмотрите на эти неудачные моменты, которые помогут вам лучше пережить свои собственные плохие дни.