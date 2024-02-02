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15 провальных моментов, которые людям очень хотелось бы отменить

15 провальных моментов, которые людям очень хотелось бы отменить

Автор:
02 февраля 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Пережить   Провальные   моменты   неприятности   отменить   случаются   
2554
16

Когда жизнь дарит вам лимоны, приготовьте лимонад. Или, в случае с героями этого поста, когда случаются неприятности, старайтесь взглянуть на них с долей позитива! Посмотрите на эти неудачные моменты, которые помогут вам лучше пережить свои собственные плохие дни.

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Метки: Пережить   Провальные   моменты   неприятности   отменить   случаются   
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14  комментариев
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21k
babuby 2 часа назад
3. Ну так завари его прямо там!
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2k
Rom 11 минут назад
Эта банка с тунцом.... зб уже знатно! Раз в неделю везде!
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12k
Sergey_Z 16 минут назад
Опять америкосская ху..ятень
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11k
JeanLuk Полчаса назад
Комментарий к фото
У меня тоже рвались. Ну и что? Доехал нормально в рваных штанах, правда холодно очень - жопа промерзла, дело зимой было
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1k
Тамара Витальевна 39 минут назад
баночка идеально встала в дырку!
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110
Андрей 52 минуты назад
15. В доме всегда должен быть магнит.
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1k
София Час назад
11.
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Чисто Драйзер - американские трагедии. Можно сказать, катастрофы.
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