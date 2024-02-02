15 провальных моментов, которые людям очень хотелось бы отменить

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Когда жизнь дарит вам лимоны, приготовьте лимонад. Или, в случае с героями этого поста, когда случаются неприятности, старайтесь взглянуть на них с долей позитива! Посмотрите на эти неудачные моменты, которые помогут вам лучше пережить свои собственные плохие дни.
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5. Уронила совершенно новую палитру теней для век, и единственный оттенок, который разбился, назывался "Неудачный"
11. Я сидел на крышке унитаза, ожидая, пока наполнится ванна, прокручивая что-то в телефоне, когда вдруг крышка разлетелась вдребезги, и я уронил свой телефон в ванну
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