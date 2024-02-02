47-летняя австралийка решилась на операцию "дизайнерская вагина" - и пожалела

Раньше ей просто не слишком нравились её половые органы, а теперь она испытывает постоянный дискомфорт.
Жительница Австралии внезапно поняла, что её вагина не так хороша, как раньше. Сначала даме изменил один бойфренд, потом другой, рассматривая её половые органы, выразился в стиле "это самое худшее, что я когда-либо видел". С тех пор при просмотре порно дама всегда обращала внимание на прелести артисток с экрана и сравнивала их со своими. Разумеется, тягаться с молодыми девчонками Венеса Вон не могла, зато в рекламе клиник пластической хирургии обещали вновь вернуть радости молодого секса после лабиопластики (коррекции половых губ).
Венеса подумала и согласилась лечь под нож. Правда оказалась жестокой: даже спустя время ей больно заниматься сексом и даже просто ходить. А еще она все время болеет мочеполовыми инфекциями, т.к. вход в уретру и влагалище теперь лишён естественной защиты. Хирург, по её словам, вопреки пожеланиям пациентки, срезал лишних 3 сантиметра кожи и практически лишил женщину половых губ. Помимо этого врач удалил кожу капюшона клитора, и теперь любые движения доставляют даме физический дискомфорт.
Сначала Венеса думала, что еще не прошло достаточно времени после операции, и поэтому она даже испытывает боль. Однако, когда ощущения не изменились и через два, а потом и три года (лабиопластика была сделана в июне 2020 года), женщина поняла, что коррекция её просто искалечила. Она подала иск в суд на врача-хирурга, и тот решил уладить конфликт, выплатив пациентке сумму с шестью нулями.
Это, конечно, неплохая компенсация, но недостаточная, т.к. с момента операции качество жизни австралийки существенно снизилось. Несмотря на молодого (26 лет) партнёра, женщине все также больно и неприятно заниматься сексом. И если до операции Венеса раздумывала о рождении ребёнка, то теперь даже мысль об этом заставляет её нервно вздрагивать.
Женщина хочет, чтобы операции по коррекции половых губ были запрещены как калечащие. Кстати, это хирургическое вмешательство обошлось австралийке в 3,5 тысячи долларов.
Источник:
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"Мужики, вы, мужики,
На хрену у вас жуки,
А у нас на куночке
Красивые рисуночки."
Автор всё же прав...
Может проще было башку вылечить!