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47-летняя австралийка решилась на операцию "дизайнерская вагина" - и пожалела

47-летняя австралийка решилась на операцию "дизайнерская вагина" - и пожалела

Автор:
02 февраля 2024 16:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   коррекция половых губ   лабиопластика   медицина   неудачная операция   судебный иск   
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Раньше ей просто не слишком нравились её половые органы, а теперь она испытывает постоянный дискомфорт.

Жительница Австралии внезапно поняла, что её вагина не так хороша, как раньше. Сначала даме изменил один бойфренд, потом другой, рассматривая её половые органы, выразился в стиле "это самое худшее, что я когда-либо видел". С тех пор при просмотре порно дама всегда обращала внимание на прелести артисток с экрана и сравнивала их со своими. Разумеется, тягаться с молодыми девчонками Венеса Вон не могла, зато в рекламе клиник пластической хирургии обещали вновь вернуть радости молодого секса после лабиопластики (коррекции половых губ).


Венеса подумала и согласилась лечь под нож. Правда оказалась жестокой: даже спустя время ей больно заниматься сексом и даже просто ходить. А еще она все время болеет мочеполовыми инфекциями, т.к. вход в уретру и влагалище теперь лишён естественной защиты. Хирург, по её словам, вопреки пожеланиям пациентки, срезал лишних 3 сантиметра кожи и практически лишил женщину половых губ. Помимо этого врач удалил кожу капюшона клитора, и теперь любые движения доставляют даме физический дискомфорт.


Сначала Венеса думала, что еще не прошло достаточно времени после операции, и поэтому она даже испытывает боль. Однако, когда ощущения не изменились и через два, а потом и три года (лабиопластика была сделана в июне 2020 года), женщина поняла, что коррекция её просто искалечила. Она подала иск в суд на врача-хирурга, и тот решил уладить конфликт, выплатив пациентке сумму с шестью нулями.


Это, конечно, неплохая компенсация, но недостаточная, т.к. с момента операции качество жизни австралийки существенно снизилось. Несмотря на молодого (26 лет) партнёра, женщине все также больно и неприятно заниматься сексом. И если до операции Венеса раздумывала о рождении ребёнка, то теперь даже мысль об этом заставляет её нервно вздрагивать.


Женщина хочет, чтобы операции по коррекции половых губ были запрещены как калечащие. Кстати, это хирургическое вмешательство обошлось австралийке в 3,5 тысячи долларов.

Источник:

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Метки: Австралия   коррекция половых губ   лабиопластика   медицина   неудачная операция   судебный иск   
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25  комментариев
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16k
Patmaz Час назад
А фото до и после операции есть? Друг спрашивает...
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31k
Григорий Минуту назад
ТРИ САНТИМЕТРА? Ну да, это выглядит странно.
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553
zu4ara 9 минут назад
Письки разные нужны, письки разные важны!
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193
CyraxMotorsport 12 минут назад
Испортила вареник любви...
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56
Петр 18 минут назад
Баланс во вселенной
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14k
Иван Иваныч Полчаса назад
Так а где пельмень?
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solovei7 Полчаса назад
Чернильница)
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3k
Carex Полчаса назад
Не могу высказать экспертное мнение(как и большинство читающих тему) не видя результата до и после.
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267
Evil Carex 23 минуты назад
Ну как же, есть же фото в посте, только непонятно это ДО или ПОСЛЕ
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22
400declan 36 минут назад
х@йня сама проходит,п@здец не лечится .классика . именно вот про это .
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1k
Евгений 43 минуты назад
Вполне себе обычная операция, просто с эскулапом не повезло.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Как пелось в одном старинном романсе:
"Мужики, вы, мужики,
На хрену у вас жуки,
А у нас на куночке
Красивые рисуночки."
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7k
Старичок Час назад
интересно, в суде фото/видео до и после предоставлялось? и что чтало впоследстви с судьей?
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552
Нежмисто Живисто Час назад
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51
Феличита Нежмисто Живисто 47 минут назад
оба неправы: AN- сердечко - AL
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237
ruslan d Час назад
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24k
сеньор Леонсио Час назад
Бабы то орут, что надо принимать себя, и все должны и обязаны их любить жирными, с небритыми ногами и подмышками, и прочими бородавками! То начинают себе дизайнерские гениталии ваять!
Может проще было башку вылечить!
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Alex Wist сеньор Леонсио Полчаса назад
У неё неоткуда срезать 3 см с "башки", там и так всё по минимуму...
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Сначала надо было коррекцию мозга провести...
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18k
banzai7 2 часа назад
*звездо*страдалица
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Alex 2 часа назад
Это пи#дец. В прямом смысле...
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