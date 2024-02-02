47-летняя австралийка решилась на операцию "дизайнерская вагина" - и пожалела

Жительница Австралии внезапно поняла, что её вагина не так хороша, как раньше. Сначала даме изменил один бойфренд, потом другой, рассматривая её половые органы, выразился в стиле "это самое худшее, что я когда-либо видел". С тех пор при просмотре порно дама всегда обращала внимание на прелести артисток с экрана и сравнивала их со своими. Разумеется, тягаться с молодыми девчонками Венеса Вон не могла, зато в рекламе клиник пластической хирургии обещали вновь вернуть радости молодого секса после лабиопластики (коррекции половых губ).

Венеса подумала и согласилась лечь под нож. Правда оказалась жестокой: даже спустя время ей больно заниматься сексом и даже просто ходить. А еще она все время болеет мочеполовыми инфекциями, т.к. вход в уретру и влагалище теперь лишён естественной защиты. Хирург, по её словам, вопреки пожеланиям пациентки, срезал лишних 3 сантиметра кожи и практически лишил женщину половых губ. Помимо этого врач удалил кожу капюшона клитора, и теперь любые движения доставляют даме физический дискомфорт.