В Австралии и Канаде люди начали заражаться обезьяньей оспой

Сорокалетний мужчина обратился в больницу Австралии через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.

"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы", — говорится на официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

В Канаде два первых случая заражения оспой обезьян выявлены в провинции Квебек, сообщает РИА Новости.