В Австралии и Канаде люди начали заражаться обезьяньей оспой

Первый случай заражения оспой обезьян выявили у туриста, который вернулся из Европы. Также в Канаде два человека заразились этой болезнью.
Сорокалетний мужчина обратился в больницу Австралии через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.
"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы", — говорится на официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.
В Канаде два первых случая заражения оспой обезьян выявлены в провинции Квебек, сообщает РИА Новости.
"Сегодня вечером (в четверг) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ.
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АНТИФИШКИ
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