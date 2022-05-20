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В Австралии и Канаде люди начали заражаться обезьяньей оспой

В Австралии и Канаде люди начали заражаться обезьяньей оспой

Автор:
20 мая 2022 08:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Австралия   Канада   болезнь   интересное   медицина   обезьянья оспа   оспа   фото   
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Первый случай заражения оспой обезьян выявили у туриста, который вернулся из Европы. Также в Канаде два человека заразились этой болезнью.

Сорокалетний мужчина обратился в больницу Австралии через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.

"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы", — говорится на официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

В Канаде два первых случая заражения оспой обезьян выявлены в провинции Квебек, сообщает РИА Новости.

"Сегодня вечером (в четверг) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады.

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   Канада   болезнь   интересное   медицина   обезьянья оспа   оспа   фото   
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9  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Совпадение?!
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173
sergizs 5 минут назад
При перевозке из Украины лабораторий ,произошла утечка ," Ну вы там ЭТО ,кушайте "
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1k
Connor_John 14 минут назад
Неудивительно. Обезьян уже пол-Европы ващет
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29
eutace 21 минуту назад
что он с обезьяной делал?!
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7k
Wollas 56 минут назад
Толерантность дошла до точки кипения, уже обезьянок чпокать начали, что дальше?
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13k
FatZilla 58 минут назад
Где в Канаде столько обезьян-то нашли...
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5k
Горожанин Час назад
Ответка военных вирусологов России. Запад думал, что размещая военные биолаборатории вокруг РФ, он останется безнаказанным. Нет, господа.
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