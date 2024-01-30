Реакция детей, впервые услышавших мир благодаря генной терапии

11-летний Айссам Дам впервые заговорил на этой неделе после лечения в Детской больнице Филадельфии. Мальчик стал первым человеком в США, прошедшим революционное лечение.

Дам родился глухим из-за крайне редкой аномалии в гене OTOF, которая также наблюдалась у пяти детей из Китая.

Дефектный ген препятствует выработке отоферлина - белка, необходимого для "волосковых клеток" внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в химические сигналы, передаваемые в мозг.

В октябре мальчик перенёс операцию, в ходе которой ему приподняли барабанную перепонку, а затем ввели безвредный вирус, который был модифицирован для переноса копий гена отоферлина.

В результате волосковые клетки начали вырабатывать недостающий белок и функционировать должным образом.