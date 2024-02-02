Телеведущий чудом остался жив после нападение оленя

Испанский телеведущий и любитель животных Фрэнк Куэста чуть не погиб в неравном бою с оленем. Во время съемок в собственном заповеднике, расположенном в Таиланде, мужчина приблизился к оленю. Животное восприняло его как угрозу и атаковало.
Олень неожиданно ударил мужчину рогами. Телеведущий получил травму, но остался жив.
Позже испанец заявил, что только он виноват в произошедшем и не держит зла на животное. Мужчина не учёл, что сейчас сезон, когда олени бывают крайне агрессивными.
Полная версия нападения. Смотреть с 3:00
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И вообще - при чём здесь выдры?
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Это гротеск, однако. Совмещение несовместимого. Расщеплённость. В этом вся зоошиза.