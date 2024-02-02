Телеведущий чудом остался жив после нападение оленя

Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас

В Австралии птица ежедневно атакует парня, возвращающегося с работы

Нападение аллигатора на каякера попало на видео

Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

Спасатели заметили оленей, которые боролись за жизнь в ледяной воде

Аллигатор напал на укротителя во время представления