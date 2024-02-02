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Телеведущий чудом остался жив после нападение оленя

Телеведущий чудом остался жив после нападение оленя

Автор:
02 февраля 2024 13:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   заповедник   нападение   олень   повезло   телевдущий   
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Испанский телеведущий и любитель животных Фрэнк Куэста чуть не погиб в неравном бою с оленем. Во время съемок в собственном заповеднике, расположенном в Таиланде, мужчина приблизился к оленю. Животное восприняло его как угрозу и атаковало.

Олень неожиданно ударил мужчину рогами. Телеведущий получил травму, но остался жив.

Позже испанец заявил, что только он виноват в произошедшем и не держит зла на животное. Мужчина не учёл, что сейчас сезон, когда олени бывают крайне агрессивными.

Полная версия нападения. Смотреть с 3:00

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Метки: Видео   животные   заповедник   нападение   олень   повезло   телевдущий   
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7  комментариев
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16k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Ну и кто здесь олень? Зла он не держит на животное...
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6k
Евгений Д 18 минут назад
Нефиг лезть к диким животным
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9k
vasilykopkov 42 минуты назад
Интересно, за кого болели выдры.
И вообще - при чём здесь выдры?
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711
Александр Шевченко Час назад
Он бы ещё к медведю пошёл обниматься, это дикие животные...
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Испанский телеведущий и любитель животных Фрэнк Куэста чуть не погиб в неравном бою с оленем".
------------------
Это гротеск, однако. Совмещение несовместимого. Расщеплённость. В этом вся зоошиза.
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5
Dima 2 часа назад
Олень больше не держит зла на животное !
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Зоофил получил по заслугам
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