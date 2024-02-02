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И чем-то сборная России даже на Бразилию похожа, поскольку тоже ни разу не обыгрывала Норвегию и Сенегал. С последним правда вообще ни разу не играла, но технически всё верно.
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