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А вдруг ты не знал…

А вдруг ты не знал…

Автор:
02 февраля 2024 12:21
Сообщество : Факты
Метки: история   научно   факты   
1038
15

В основном интересные факты.

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Метки: история   научно   факты   
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16  комментариев
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57k
turyst 3 часа назад
Наша дворовая футбольная команда, тоже никогда не проигрывала бразильской сборной.
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52
Феличита 48 минут назад
потому что запах это тоже вещества, молекулы
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52
Феличита 49 минут назад
значит можно узнать когда она от нас совсем улетит или станет маленькой-маленькой
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26k
ЦСКА Час назад
Интересно, а есть хоть одна национальная сборная, которая не отимела сборную России??
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20k
Bill 2 часа назад
Интересно, а если у морской звезды отрезать все 5 конечностей - то из них регенерируются 5 новых звезд?
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16k
Александр 2 часа назад
А какой объём/размер "капли"?

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8k
Ntvl 3 часа назад
Омский Газмяс тоже никогда не проигрывал сборной Бразилии!
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