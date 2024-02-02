Медведка: гроза огородов

Какими только опасностями не пугают экзотические края! Красоту пальм, ярких цветов и лазурного берега затмевают жуткие ползучие гады, при одном виде которых хочется удрать куда-нибудь далеко на Север. Если вы думали, что ваша дача или огород достаточно далеки от тропиков, то для вас плохие новости. Именно там вам вполне может выползти навстречу медведка. Или вылететь...

С первого взгляда непонятно: к кому это существо вообще относится? Массивное тело, бронированное хитином, мощные жвалы, лапы-лопаты, маленькие крылышки и немаленькие размеры — до 5 см. Встретишь такую, пропалывая грядочки, — душа в пятки уйдёт.