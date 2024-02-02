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Медведка: гроза огородов

Медведка: гроза огородов

Автор:
02 февраля 2024 07:34
Сообщество : Дачники
Метки: Медведка   интересно   любопытно   насекомые   огород   факты   
2158
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Медведка — один из самых опасных и хитрых врагов на огороде. Это большое и устойчивое ко множеству ядов подземное насекомое может нанести участку огромный урон.

Какими только опасностями не пугают экзотические края! Красоту пальм, ярких цветов и лазурного берега затмевают жуткие ползучие гады, при одном виде которых хочется удрать куда-нибудь далеко на Север. Если вы думали, что ваша дача или огород достаточно далеки от тропиков, то для вас плохие новости. Именно там вам вполне может выползти навстречу медведка. Или вылететь...

С первого взгляда непонятно: к кому это существо вообще относится? Массивное тело, бронированное хитином, мощные жвалы, лапы-лопаты, маленькие крылышки и немаленькие размеры — до 5 см. Встретишь такую, пропалывая грядочки, — душа в пятки уйдёт.

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Есть две новости: хорошая и плохая. Для людей медведка не опасна: если вы не померли с перепугу, букаха вам навредить не сможет. Человека кусать она не будет, ядовитого жала у неё нет, в слюне токсинов тоже не наблюдается. Другое дело — если у вас есть посадки.

Медведка на аппетит не жалуется. Она поедает морковь, свёклу, картошку, различные виды злаков. Но особую слабость она питает к капусте, за что и получила второе имя — капустянка.

Сожрать она может практически любую часть растения, но особенно страдают корни. Дело в том, что медведка — существо довольно застенчивое, являть миру свою неземную красу не любит, да и с птицами у нее отношения натянутые. Поэтому изрядную часть жизни она проводит под землей. Её название в переводе с латыни даже означает «крот-сверчок» из-за манеры прокапывать подземные ходы.

Если медведок мало, то серьезного вреда они хозяйству не причинят. До поры до времени. Проблемы начнутся, когда они займутся потомством. Медведки размножаются с мая до первой половины июня. Личинки интересуются растениями и их корешками лишь ненамного меньше, чем их родители.

Чтобы справиться с такой напастью, люди чего только не выдумывают. Кто-то обставляет грядки плошками с водой: влаголюбивые медведки охотно в них залезают, но вылезти не могут. Кто-то высаживает вместе с капустой, морковью и свёклой чеснок, кто-то заливает урожай химией. Но природа сама подсказывает, как бороться с вредителями.

Дело в том, что, будучи заботливыми и ответственными родителями, медведки любят окружать свое потомство теплом, то бишь, навозом. И заманить их в пакет с этим самым удобрением не так-то сложно. А дальше — дело фантазии. Некоторые упаковку с таким любопытным содержимым слегка подмораживают, а потом мелкими комками раскладывают на грядках. Польза тройная: насекомые выведены, растения удобрены, а птицы, которые своего не упустят, накормлены.

Справедливости ради надо сказать, что толк от медведки тоже бывает. Под гарнир из капустки насекомое точит других огородных вредителей — животная пища составляет около 40% рациона. Кроме того, медведка, путешествуя под землей, прокладывает ходы и тем самым способствует аэрации почвы.

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Метки: Медведка   интересно   любопытно   насекомые   огород   факты   
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17  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide 52 минуты назад
какая-то дикая смесь рака, сверчка, двухвостки и мухи )))
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6k
Мотыль ВС 3 минуты назад
Видел один раз в живую - чуть не обосрался.
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3k
Vadim Balabanov 7 минут назад
"Массивное тело, бронированное хитином, мощные жвалы, лапы-лопаты, маленькие крылышки и немаленькие размеры до 5 см. "

В детстве у бабушки с ними встречался. Может "у страха глаза велики", но мне кажется, что они были более 5 см.
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280k
Chasoslov 18 минут назад

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1k
Валерий 21 минуту назад
Еле избавился от этой зверюги. Разными там арахно и другими насекомофобиями не страдаю, но в живую - страшная пипец
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827
Шурман 21 минуту назад
Мерзская штука
. Помню тесть попросил траншею выкопать метров 35 в длину и глубина пол метр , я когда первый раз эту хрень увидел даже выпрыгнул из траншеи . Честное слово она сама от себя отталкивает , вот кроты милые создания и пищат но тоже гады .
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62k
Андрей 23 минуты назад
Лучшая приманка на сома.
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10
MrPalych Полчаса назад
эх,ностальгия)) вспомнил бабулю, деревню, поле картошки)))
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20k
Василий Полчаса назад
Автор, а вы видели огород, где обосновались медведки? Какие бутылки, какие ловушки, их сотни, тысячи. Если провести тяпкой по земле в любом месте огорода, вы нарветесь на ход, прорытый ими диаметром в 20 мм. Только химия и чем больше тем лучше)))
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27
Maksim S Андрей 14 минут назад
Краснодарский край)))
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334
И Ш 46 минут назад
Бабушка называла ее "Сучка"...
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