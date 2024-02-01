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Чем реальный Робинзон отличался от литературного: не пахал, не сеял и Пятницу не нашёл

Чем реальный Робинзон отличался от литературного: не пахал, не сеял и Пятницу не нашёл

Автор:
01 февраля 2024 20:53
Метки: Робинзон Крузо   Селькирк   даниэль дефо   капер   каперство   робинзон   
451
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Человек приспособлен к коллективному образу жизни, а одиночество тяготит его и грозит многими опасностями. Поэтому читателей так завораживал роман о Робинзоне Крузо, оставленном на необитаемом острове, но его автор Даниель Дефо не выдумал эту историю с нуля.

У героя был реальный прототип — британский моряк Александр Селькирк, правда, его пребывание на острове заметно отличалось от описанного в романе.

Пират против работорговца


Александр Селькирк родился в 1676 году в шотландской деревне Лоуэр-Ларго в семье кожевенника. С детства он был известен как обладатель плохого характера, около 30 лет решил стать моряком и присоединился к каперам. Так называли пиратов, которые получали от английского адмиралтейства грамоту на разграбление вражеских (испанских) кораблей. Это считалось не столько разбоем, сколько охотой за военными трофеями.

Селькирк служил кормчим на 16-пушечном корабле «Пять портов», который плавал совместно с 26-пушечным «Сент-Джорджем» под командованием знаменитого капера Уильяма Дампира.

Весной — летом 1704 года «Пять портов» покинул экспедицию Дампира и встал на ремонт и пополнение припасов у острова Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес, расположенного близ западного берега Чили.

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Там Селькирк счел, что корабль находится в ужасном техническом состоянии и сказал, что лучше остаться на необитаемом острове, чем плыть на дырявом судне. Кормчий говорил это не слишком всерьез, но капитан Стрэдлинг услышал его.

Он оставил моряка на берегу с мушкетом, топором, ножом, кастрюлей, Библией, постелью и одеждой. Селькирк оказался прав: «Пять портов» вскоре затонул, а экипаж попал в плен к испанцам.

Жизненный путь литературного Робинзона был совсем иным. Крузо — романтик и с юности мечтал о море. Он смог найти себе в нем место, но вскоре стал работорговцем и даже продал в рабство берберского мальчика, который помог ему сбежать из плена. На необитаемом острове Робинзон оказался после того, как шторм выбросил на мель его корабль во время рейда за невольниками, и моряк оказался единственным выжившим. Из инструментов у него оказалось лишь то, что удалось спасти с корабля.


Охота и собирательство против сельского хозяйства


Первое время Селькирк жил на берегу и питался мясом пойманных лангустов. Во время охоты за ними он каждый день всматривался в море, надеясь, что мимо пройдет корабль, не испанский, и заберёт его. В октябре, весна в южном полушарии, у южных морских слонов начался сезон размножения, и они стали занимать пляжи. Самцы этого вида весьма крупные и агрессивные, однако остров, на котором оказался заперт моряк, был довольно большим, площадь - около 47 кв. км. Селькирк отступил во внутренние районы подальше от моря, и условия жизни там оказались лучше.

Моряк обнаружил на острове одичавших коз: эти животные не могли там оказаться естественным путем. Вероятно, их завезли испанцы, но к моменту заточения Селькирка они покинули остров, и он вновь стал необитаемым. Бывший кормчий охотился на коз и получал от них молоко, но, что не менее важно — снимал с них шкуры. Селькирку помогло детство в семье кожевенника, и потому он смог смастерить себе одежду взамен изношенной. Помимо мяса коз, питался дикой репой, съедобными листьями капустного дерева и ягодами розового перца.

Селькирк импровизировал и, например, выковал новый нож из обручей оставшихся на пляже бочек, когда старый пришел в негодность. Моряк построил две хижины из веток перцовых деревьев: кухню и спальню. Единственным цивилизованным досугом моряка была Библия, которую он регулярно читал и пел псалмы из нее, стараясь не забыть английский язык.

Робинзон Даниеля Дефо вел весьма похожий образ жизни. Он тоже читал Библию, обратился к религии, построил хижину и использовал подручные предметы для изготовления инструментов. Существенным отличием было то, что в книге герой освоил сельское хозяйство и засеял остров семенами с корабля, в то время как Селькирк лишь собирал плоды диких растений. Наконец, в книге Робинзон столкнулся с аборигенами-каннибалами, с которыми связана длинная приключенческая сюжетная ветка и появление слуги Пятницы. Реальный же робинзон видел лишь испанские корабли, от которых скрывался: обладателя каперской грамоты не должны были казнить на месте без суда, как пирата, но условия плена для каперов были хуже среднего.


Возвращение в родную стихию против нравственного преображения


Селькирк провел на острове четыре года и четыре месяца, пока 2 февраля 1709 года к нему не пристал рейдер «Герцог», лоцманом на котором служил его старый знакомый — Дампир. После стольких лет полного одиночества моряк едва мог разговаривать от переполнявшей радости, что он наконец-то увидел людей, да еще и старых товарищей. Капитан «Герцога» Вудс Роджерс в шутку именовал Селькирка "губернатором" острова, но отношение к отшельнику было вполне серьёзным и уважительным.

Во-первых, Селькирк поделился припасами с моряками, в день он добывал по 2-3 козы, помог вылечить членов экипажа от цинги. Во-вторых, Роджерс и его команда были впечатлены физической силой и душевным спокойствием «губернатора». «Можно заметить, что одиночество и отрезанность от мира — вовсе не такое невыносимое состояние, как кажется большинству. Особенно такие мнения касаются ситуаций, когда людей попросту бросают в это и сталкивают с неизбежностью, как было с этим человеком», — сказал капитан.

Роджерс назначил Селькирка вторым помощником, а затем отдал ему под командование испанский трофейный корабль. После спасения бывший "Робинзон" с удвоенной силой принялся за официально разрешённый английский - каперство, участвовал во многих рейдах и даже совершил кругосветное путешествие в 1711 году.

Затем он вернулся в Британию, где женился сначала на одной женщине, а затем сразу и на второй.

Позднее, после женитьбы на двух женщинах, моряк говорил, что жизнь на острове была не так уж плоха, и что там он был счастлив и спокоен.

Потом Селькирк записался в королевский флот, участвовал в антипиратском патрулировании берегов Африки, скончался от желтой лихорадки 13 декабря 1721 года. Похоронили его, по обычаю, в море.



Судьба литературного Робинзона Крузо была иной.

К его острову так же пристал английский корабль, но лишь для того, чтобы мятежники смогли высадить на него капитана. Робинзон вместе с Пятницей и другими спасенными от каннибалов людьми помог капитану вернуть командование, после чего тот вернул его в Лондон. Заточение Крузо длилось 28 лет, и уже никто не верил, что он жив. Роман заканчивается тем, что бывший узник обналичивает прибыль от плантации, которой все это время владел, и вместе с другом Пятницей решает перейти к спокойной жизни. Дефо заложил в книгу характерную для своего века мораль: о том, как в молодости лишенный добродетели человек занялся греховным делом (работорговлей), но затем вдали от цивилизации с помощью веры пережил нравственное преображение, после чего стал жить по совести.

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Метки: Робинзон Крузо   Селькирк   даниэль дефо   капер   каперство   робинзон   
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2  комментария
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257
2023 52 минуты назад
Хорошо, что климат там мягкий и нет зимы со снегом, а то бы фигушки кто там выжил ))
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4k
Шилов 55 минут назад
А вот согласно англоязычной википедии он был достаточно неуравновешенным и неуправляемым человеком с самого детства. Перессорился со всей своей семьей и ушел на корабле каперствовать в интересах англичан.
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Виктор Апрель

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