Чем реальный Робинзон отличался от литературного: не пахал, не сеял и Пятницу не нашёл

Жизненный путь литературного Робинзона был совсем иным. Крузо — романтик и с юности мечтал о море. Он смог найти себе в нем место, но вскоре стал работорговцем и даже продал в рабство берберского мальчика, который помог ему сбежать из плена. На необитаемом острове Робинзон оказался после того, как шторм выбросил на мель его корабль во время рейда за невольниками, и моряк оказался единственным выжившим. Из инструментов у него оказалось лишь то, что удалось спасти с корабля.

Охота и собирательство против сельского хозяйства

Первое время Селькирк жил на берегу и питался мясом пойманных лангустов. Во время охоты за ними он каждый день всматривался в море, надеясь, что мимо пройдет корабль, не испанский, и заберёт его. В октябре, весна в южном полушарии, у южных морских слонов начался сезон размножения, и они стали занимать пляжи. Самцы этого вида весьма крупные и агрессивные, однако остров, на котором оказался заперт моряк, был довольно большим, площадь - около 47 кв. км. Селькирк отступил во внутренние районы подальше от моря, и условия жизни там оказались лучше.

Моряк обнаружил на острове одичавших коз: эти животные не могли там оказаться естественным путем. Вероятно, их завезли испанцы, но к моменту заточения Селькирка они покинули остров, и он вновь стал необитаемым. Бывший кормчий охотился на коз и получал от них молоко, но, что не менее важно — снимал с них шкуры. Селькирку помогло детство в семье кожевенника, и потому он смог смастерить себе одежду взамен изношенной. Помимо мяса коз, питался дикой репой, съедобными листьями капустного дерева и ягодами розового перца.