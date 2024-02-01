Светлая грусть: яркая смерть самки хамелеона

Самку редкого хамелеона Лаборда (Furcifer voeltzkowi) засняли в лесу Киринди на западе Мадагаскара. Детёныши хамелеона данного вида появляются из яиц с первыми дождями в ноябре. Они достигают размеров взрослой особи уже к январю и активно размножаются. В конце февраля или в начале марта, перед сезоном засухи, самки откладывают яйца, из которых через 8 месяцев появляются детеныши.