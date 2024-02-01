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Светлая грусть: яркая смерть самки хамелеона

Светлая грусть: яркая смерть самки хамелеона

Автор:
01 февраля 2024 08:05
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   в мире   животные   кожа   смерть   хамелеон   ящерица   
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Хамелеоны известны своей способностью менять окраску тела в зависимости от опасности. Однако не многие знают, как природная маскировка некоторых видов хамелеонов проявляет себя, когда ящерица умирает. Посмотрите, как в последние мгновения жизни кожа самки-хамелеона вспыхивает яркими красками.

Самку редкого хамелеона Лаборда (Furcifer voeltzkowi) засняли в лесу Киринди на западе Мадагаскара. Детёныши хамелеона данного вида появляются из яиц с первыми дождями в ноябре. Они достигают размеров взрослой особи уже к январю и активно размножаются. В конце февраля или в начале марта, перед сезоном засухи, самки откладывают яйца, из которых через 8 месяцев появляются детеныши.

Однако детёныши не успевают увидеть своих родителей. Все взрослые особи живут всего 4—5 месяцев и погибают еще до появления на свет своего потомства.

Самки тратят всю энергию на "производство" яиц и истощённые умирают вскоре после того, как их отложат.

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Метки: Жизнь   в мире   животные   кожа   смерть   хамелеон   ящерица   
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11k
hairov 2 часа назад
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просто Дмитрий 38 минут назад
Сразу видно...женщина в своей жизни НЕ ВСЁ ВЫСКАЗАЛА....
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148
ДокторКто Час назад
эсхатологический восторг ((
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10k
Garpia121 2 часа назад
Бедненькая, до слез.
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11k
Владимир 2 часа назад
И сами по себе, и змейки их "любят"..
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