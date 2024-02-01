Светлая грусть: яркая смерть самки хамелеона

Хамелеоны известны своей способностью менять окраску тела в зависимости от опасности. Однако не многие знают, как природная маскировка некоторых видов хамелеонов проявляет себя, когда ящерица умирает. Посмотрите, как в последние мгновения жизни кожа самки-хамелеона вспыхивает яркими красками.
Самку редкого хамелеона Лаборда (Furcifer voeltzkowi) засняли в лесу Киринди на западе Мадагаскара. Детёныши хамелеона данного вида появляются из яиц с первыми дождями в ноябре. Они достигают размеров взрослой особи уже к январю и активно размножаются. В конце февраля или в начале марта, перед сезоном засухи, самки откладывают яйца, из которых через 8 месяцев появляются детеныши.
Однако детёныши не успевают увидеть своих родителей. Все взрослые особи живут всего 4—5 месяцев и погибают еще до появления на свет своего потомства.
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Самки тратят всю энергию на "производство" яиц и истощённые умирают вскоре после того, как их отложат.
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