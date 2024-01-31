"Не смыла за собой в туалете!": причины, по которым парни расставались с девушками

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Причины для расставания бывают разные. Порой нелепые, что больше вопросов скорее к парням, чем к девушкам. В этом посте собраны исключительны выкрутасы мальчиков.
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А какие у вас были самые нелепые причины для расставания?
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Йога - это что-то про связь с космосом. Так же как и религия - это связь с богом. А бокс - это нокаутировать противника без размаха.
Это слишком утрированные понятие долбочайников.
Перед тем, как говорить о "связи с космосом" необходимо понимать кучу предшествующих моментов (это как говорить о Камчатке, ни разу не выехав за границы Калининграда). Нельзя просто махать кадилом и кричать "бог". В религии необходимо понимать её основы, историю происхождения и кучу других моментов. И в боксе нельзя научиться рубануть человека без замаха, не научившись правильно стоять.
Йога - это в первую очередь понять себя. Ну а те, кто ловит связь с космосом - ..банатики, от таких надо валить. Но и в религии (любой) они будут ересь нести. Это поверхностные люди, мнящие себя выше остальных только потому, что посвятили пару часов своей жизни "чему-то важному".
Дядя Валера, сидящий с удочкой у реки, по правилам йоги больше йог, чем подобные курицы, "связанные с космосом". И Петрович за токарным станком, вытачивающий очередную деталь, тоже больше йог. Да они и к богу ближе, чем многие церковники.
Я думаю что что ты расстался с девушкой, потому что сама стала девушкой.
А вообще, мы, например, парфюм вместе выбираем. И ей и мне. Все довольны и никаких отторжений.