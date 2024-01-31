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"Не смыла за собой в туалете!": причины, по которым парни расставались с девушками

"Не смыла за собой в туалете!": причины, по которым парни расставались с девушками

Автор:
31 января 2024 16:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории из жизни   мужчины и девушки   отношения закончились   причины расставания   расстался   фото   
2234
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Причины для расставания бывают разные. Порой нелепые, что больше вопросов скорее к парням, чем к девушкам. В этом посте собраны исключительны выкрутасы мальчиков.

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А какие у вас были самые нелепые причины для расставания?

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Метки: истории из жизни   мужчины и девушки   отношения закончились   причины расставания   расстался   фото   
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17  комментариев
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62k
pynh 58 минут назад
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1k
Andrey G 22 секунды назад
"Йога и й..банутая".
Йога - это что-то про связь с космосом. Так же как и религия - это связь с богом. А бокс - это нокаутировать противника без размаха.
Это слишком утрированные понятие долбочайников.
Перед тем, как говорить о "связи с космосом" необходимо понимать кучу предшествующих моментов (это как говорить о Камчатке, ни разу не выехав за границы Калининграда). Нельзя просто махать кадилом и кричать "бог". В религии необходимо понимать её основы, историю происхождения и кучу других моментов. И в боксе нельзя научиться рубануть человека без замаха, не научившись правильно стоять.
Йога - это в первую очередь понять себя. Ну а те, кто ловит связь с космосом - ..банатики, от таких надо валить. Но и в религии (любой) они будут ересь нести. Это поверхностные люди, мнящие себя выше остальных только потому, что посвятили пару часов своей жизни "чему-то важному".
Дядя Валера, сидящий с удочкой у реки, по правилам йоги больше йог, чем подобные курицы, "связанные с космосом". И Петрович за токарным станком, вытачивающий очередную деталь, тоже больше йог. Да они и к богу ближе, чем многие церковники.
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483
Кристофер Робин 14 минут назад
А где истории из серии: Я растался со своей девушкой, потому что на этом настаивали моя жена и дети.
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20k
anpetrof 17 минут назад
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У меня тоже такая была, только я жил на Бабушкинской, а она в Беляево.
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37k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Когда в универе учился, мы довольно близко дружили с медом. Как-то девчонки позвали в морг на вскрытие. Санитара не хватало. Медицинский юмор, это конечно отдельный вид искусства. Особенно когда из уст молоденьких красивых барышень

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7k
alex Полчаса назад
йопанькакая-то
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20k
Bill Полчаса назад
"8. Балетки - зло"
Я думаю что что ты расстался с девушкой, потому что сама стала девушкой.
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19k
Голос Вселенной 36 минут назад
Я в молодости с одной встречаться не стал после нескольких встреч, потому что меня просто выворачивало от ее духов. Я просто чуял их запах и было какое-то отторжение...
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10k
Дмитрий 40 минут назад
Причины то огонь конечно, но если представить, что это постоянно, то, конечно зае....ть могут хоть кого!
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Мой кореш расстался с девушкой потому что она (далее цитата) "шкрябала вилкой по тефлоновой сковородке". До сих пор помню, хоть и лет 20 прошло. Девушка кстати была очень красивая!
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62k
pynh 45 минут назад
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Или эта очередь почпокивает тебя
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147
ruslan d 48 минут назад
Причины огонь конечно
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20k
Luc72 59 минут назад
Я тоже думал, что это сыр
, пока меня сын в курс не ввел. Это, конечно же, когда он мелкий был, сейчас УЖЕ ОБА не смотрим

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62k
pynh Час назад
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