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25 зимних фотографий, которые и ужасают, и восхищают одновременно

25 зимних фотографий, которые и ужасают, и восхищают одновременно

Автор:
31 января 2024 15:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ледяной плен   в снегу   зима   зима фото   зимние виды   зимняя стихия   снег   фотографии природы   
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В Северном полушарии сейчас зима, и в кои веки настоящая — много снега, льда, мороз и солнце. Даже там, где зимы обычно как таковой не бывает, по нашим меркам. Зато вместе с ней появляются неописуемой красоты морозные узоры на окнах, прекрасные пейзажи и возможность вдоволь покататься на лыжах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ледяной плен   в снегу   зима   зима фото   зимние виды   зимняя стихия   снег   фотографии природы   
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АнтонПолднев 23 минуты назад
Дорожка ко мне на работу. Прошлый год.

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