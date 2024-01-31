25 зимних фотографий, которые и ужасают, и восхищают одновременно

В Северном полушарии сейчас зима, и в кои веки настоящая — много снега, льда, мороз и солнце. Даже там, где зимы обычно как таковой не бывает, по нашим меркам. Зато вместе с ней появляются неописуемой красоты морозные узоры на окнах, прекрасные пейзажи и возможность вдоволь покататься на лыжах.