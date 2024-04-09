Фронтовая медсестра "Ромашка"

«Мужику война, что зайцу курево, а женщинам и подавно...», – сказал старшина в ту Великую войну девушкам, попавшим на фронт.

В эту новую, очередную нашу войну, называемую СВО, на передовой тоже есть девушки. Есть... А о ком-то уже надо говорить «была».

Знающие люди скажут, что приоритетной целью для украинских военных в зоне СВО являются священнослужители и медицинский персонал.

Яна Кошина была медсестрой, командиром эвакуационной группы штурмовой бригады «Ветераны», позывной «Ромашка».

16 сентября в районе Артемовска дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло эвакуационного автомобиля, в котором Ромашка возвращалась с прифронтового госпиталя, от удара она и водитель погибли на месте. В послужном списке ее наград – медаль "За отвагу" и орден Мужества, который так и не успели вручить. Посмертно ее представили к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Все произошло настолько внезапно, что между собой военные называют это "трагическим случаем" или "судьбой" – на фронте приходится отгонять мысли об исходе, и все же внутренне многие приучают себя к нему. Несшийся среди белого дня по трассе автомобиль засек украинский оператор БПЛА и не преминул сделать его своей целью.

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Когда Яна, закончившая медицинский колледж, решила служить в зоне СВО, в военкомате разговор состоялся короткий: "Вакансий для девушек нет". Так 22-летняя Яна в октябре 2022 года впервые оказалась в добровольческом батальоне "Ветеранов". На тот момент при своем небольшом росте она весила под сто килограммов, и, будучи мало спортивной (в колледже занятия по физкультуре благополучно прогуливались), первая тренировка в тяжелом обмундировании стала серьезным испытанием: ей необходимо было преодолеть траншею, проползти под колючей проволокой, причем в хорошем темпе, подгоняемым огневыми залпами, взять двухметровую стену. Справилась.

Поначалу старшие опытные бойцы и не думали отправлять девчонку на передовую, определили ее вести учет медикаментов. Но вскоре Яна смогла всех убедить в том, что куда больше пользы принесет там, где парни ежесекундно рискуют своими жизнями.

Медики - это желанная мишень для врага. Ромашке же приходилось работать в различных зонах, в том числе и в тылу противника

И в декабре при отступлении на Сватовском направлении, когда завязались тяжелые бои, а наши отряды несли большие потери, Ромашка провела без сна несколько суток, эвакуируя солдат.

- Раненые поступали беспрерывно, все подвалы ближайших домов были заполнены. В эти дни мы эвакуировали около 150 человек, - делилась она.

Свой осколок девушка поймала зимой под Авдеевкой. На четвертые сутки штурма украинские военные усилили обстрел. В момент перевязки военного над ней зависла «птичка» с миной. От взрыва два оплавленных осколка зашли под плиту бронежилета, задев внутренние органы. Не отвлекаясь на боль, она смогла вместе с помощником эвакуировать раненого в безопасное место. А после лечения в госпитале медсестра снова вернулась к своим товарищам на передовую. Признавалась, что ее место здесь… Бойцы действительно заботились о ней, дружно дарили торты и цветы, старались хоть как-то скрасить ее быт.

Старший инструктор отдельной диверсионной штурмовой бригады "Ветераны" с позывным Кибарда:

– Яна действительно сделала для людей столько, сколько другой не сумел бы и за всю жизнь. Когда она появилась у нас в бригаде, внешне не спортивная, никто и не помышлял от нее результатов на передовой. Лично мне хватило 10 минут разговора, чтобы понять – в нее стоит вложить свои силы. Мы тренировались на нашей "штурмовой тропе", так называемой полосе испытаний, обучение тактической медицине совмещали с короткими выездами на позиции, чтобы она постепенно адаптировалась к происходящему. Кроме того, медики – это желанная мишень для врага. Ромашке же приходилось работать в различных зонах, в том числе и в тылу противника. К несчастью, у сильных людей, постоянный риск притупляет чувство страха.

Корреспонденты РГ познакомились с Яной на обстреливаемой Авдеевской "промке" в марте 2023 г. В ту короткую встречу Яна Кошина поначалу смутилась: "Мне и рассказывать-то нечего, я делаю свою работу, как и все!" - в этот момент чувствую, лицо, спрятанное наполовину камуфляжной балаклавой, озарилось улыбкой. Снаружи разрываются 120-миллиметровые мины, изредка стрекочут автоматные очереди, противник сидит всего в 800 метрах от нас, но в мглистом блиндаже, среди нагромождения ящиков с медикаментами и боеприпасами, невольно проникаешься чувством безопасности. В углу сипло разрывается рация, в укрытие то и дело забегают бойцы: кто передохнуть, кто за инструментом.

Казалось бы, в "мужских" полевых условиях нет места для женственности, но с любопытством замечаю у медсестры слегка подведенные тушью ресницы, на среднем пальце правой руки серебрится полоска кольца. Даже на передовой хочется оставаться девушкой! И каждый, кто видел Яну, удивлялся: как хрупкость сочетается у нее со способностью выдержать перегрузки боевых действий - физические и моральные?

…Возможно, не последнюю роль сыграли трудности, обрушившиеся на нее еще в раннем детстве. Яна Кошина выросла в нефтяном поселке Игра в Удмуртии. В семье уже был старший брат Виктор. Оставшихся в 2006 году без родителей детей забрала к себе родная бабушка. Но как говорится, беда не приходит одна: вскоре врачи диагностировали у женщины онкологию. Так Яне и Виктору снова пришлось привыкать к новой семье - их взял на воспитание родной брат отца.

– Мне кажется, когда ребенок теряет близких людей, то это оставляет глубокий душевный след и, возможно, закаляет его к потрясениям во взрослой жизни, - говорит тетя Елена Кошина. - Но попадая в экстремальные условия, важно понимать, для чего ты здесь. Думаю, у Яны был именно такой настрой: на фронт она отправилась не для того, чтобы горевать или страдать, а пытаться кого-то спасти, то есть старалась блокировать неизбежно накатывающие переживания и качественно выполняла свою работу.

Девочка тянулась к творчеству – ходила в художественную школу, писала стихи, правда, мало кому их показывала. По словам ее первой учительницы Татьяны Клюкиной, Яна действительно походила на ромашку – держалась скромно и безыскусственно.

– Яна училась хорошо, в основном на четверки, в классе у нее было много друзей, – вспоминает Татьяна Клюкина. - Вместе с ними она активно участвовала в школьных мероприятиях, конкурсах, посещала кружки. Но после того как заболела бабушка, стала более серьезной, даже рассуждала по-взрослому. Возможно, вот здесь и ковался ее характер: чтобы ни произошло, чтобы ни случилось, она не падала духом, а шла вперед и добивалась своей цели.

После школы девушка поступила в медицинский колледж на факультет сестринского дела в городе Глазове. Чтобы оплачивать комнату в съемной квартире, устроилась барменом в кафе. Делать первые шаги в жизни всегда непросто, но старшая коллега Яны Галина Шацкая отмечает ее веселый и звенящий характер. Да-да, это не оговорка, именно "звенящий", настолько у нее был заразительный смех, а еще ей было приятно радовать окружающих.

- С нами в кафе работала девушка, ее муж - вахтовик, и часто она оставалась одна с двумя маленькими детьми. Так Яна однажды покупает ей букет цветов. Я еще смеюсь, мол, по какому поводу?! А она отвечает: "Просто так, подниму настроение", - рассказывает Галина Шацкая, которая в последние годы фактически заменила ей мать. - Яна действительно обладала широкой душой, и, к сожалению, это притягивало к ней и корыстных людей, охотно пользовавшихся ее щедростью. После колледжа она как-то безуспешно искала себя: то работала в магазине, то на птицефабрике. Возвращаться в родной поселок, в котором уже получила собственную квартиру, ей не хотелось. И в один прекрасный день заявляет: "Галина Ивановна, я пойду на СВО". Я тогда слабо верила в подобное развитие событий, поэтому и не отговаривала. Однако именно на фронте она могла применить свои профессиональные навыки.

Галина Ивановна рассказывает, что свой последний отпуск в конце лета Яна провела в редком приподнятом настроении. Да, пришлось посетить врачей: ранение и контузия от разорвавшегося в 15 метрах артиллерийского снаряда под Артемовском ослабили здоровье. Но в эти короткие недели она гуляла с друзьями, участвовала в фотосессии. Может, уже пора передохнуть и подумать о будущем? "Яна делилась своими планами: хотела устроиться в больницу в Мариуполе, возможно, продолжить обучение - поступить в военно-медицинский институт", - подытоживает она.

Яну похоронили в Сафоново Смоленской области, где располагается участок для бойцов СВО. И все, что осталось от промелькнувшей жизни, уместится в небольшую коробку - документы, фотографии, блокнот с неумелыми, но искренними стихотворениями. Хотя нет, прерывают печальные мысли близкие, она продолжит жить в спасенных чьих-то мужьях, сыновьях и братьях…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ТЕБЕ, ЯНА!

В школе № 4 поселка Игра торжественно открыли стенд памяти, посвященный медсестре Яне Кошиной. В экспозиции собраны личные фотографии, рассказ о ее наградах и жизненном пути. Ребята с интересом рассматривали экспонаты, они гордятся выпускницей своей школы.