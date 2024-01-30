Детки голливудских звёзд, которые также выбрали актёрскую карьеру

Этих актёров и актрис объединяет одно — мы могли бы никогда о них не узнать, если бы не их звёздные родители. Да-да, речь о пресловутых актёрских династиях, когда связи и деньги решают если не всё, то очень многое.
В английском языке таких «деток» называют nepo babies, а само понятие кумовства (протекционизма) — непотизм. А по-русски самое яркое определение кумовства дал А. С. Грибоедов в «Горе от ума» и звучит оно так:
«При мне служащие чужие очень редки:
Все больше сестрины, свояченицы детки.
Как станешь представлять к крестишку иль к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!»
1. Начнём с Луизы Якобсон, которая сейчас снимается в роли Мэриан в «Позолоченном веке». Это дочь Мерил Стрип и Дона Гаммера
Сериал «Позолоченный век» стал первой актерской работой Луизы на экране. До этого она участвовала в нескольких театральных постановках.
2. Миа Треплтон, которая сейчас играет роль Онории в сериале «Буканьерки», — дочь Кейт Уинслет и режиссера Джима Треплтона
До того, как сыграть Онорию, Миа снялась вместе с Кейт в сериале-антологии «Я существую» (I Am....). Их эпизод под названием «Я — Рут» получил премию BAFTA в номинации «Лучшая одиночная драма», а Кейт получила премию за лучшую женскую роль в 2022 году.
3. Тоби Стивенс, который в настоящее время играет роль Посейдона в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы», — сын Мэгги Смит и Роберта Стивенса
Прежде чем сыграть Посейдона, Тоби появлялся на экране в таких проектах, как «Умри, но не сейчас», «Затерянные в космосе» и «Черные паруса».
4. Старший сын Мэгги и Роберта, Крис Ларкин, тоже актер. Он сыграл роль Ричарда Брауна в сериале «Чужестранка»
До того Крис снялся во множестве других фильмов и сериалов, таких как «Джейн Эйр», «Врачи», «Черные паруса».
5. Бесси Картер, которая в настоящее время играет роль Пруденс Фезерингтон в сериале «Бриджертоны», — дочь Имельды Стонтон и Джима Картера
До участия в этом сериале Бесси снялась в нескольких телепроектах, таких как «Говардс-Энд» и «Поместье в Индии». Ее первое появление на телевидении состоялось в сериале «Крэнфорд» вместе с мамой.
6. Альфред Энок, который недавно сыграл роль Уэса в сериале «Как избежать наказания за убийство», — сын актера Уильяма Рассела («Доктор Кто») и врача Этелин Маргарет Льюис
До участия в сериале «Как избежать наказания за убийство» Альфред сыграл роль Дина Томаса в фильмах о Гарри Поттере. В последнее время он снимался в таких сериалах, как «Основание» и «Пара по соседству».
7. Тай Теннант, сыгравший роль молодого Эйгона II Таргариена в «Доме дракона», — сын Дэвида Теннанта и Джорджии Теннант
До «Дома дракона» он снимался в сериале «Война миров». В 2023 году Тай также появился в одном из эпизодов сериала «Благие знамения», в котором снимается его отец.
8. Сидни Чандлер, снявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая», — дочь Кайла Чандлера и писательницы Кэтрин Чандлер
Сидни также снялась в мини-сериале Pistol, а недавно получила роль в сериале «Чужой», который основан на одноименной кинофраншизе.
9. Дженнифер Лэндон, исполнительница роли Титер в сериале «Йеллоустон», — дочь Майкла Лэндона и визажиста Синди Клерико
До «Йеллоустоуна» Джен была наиболее известна как исполнительница роли Гвен Норбек Мансон в сериале «Как вращается мир». Она получила три дневных премии «Эмми» как самая выдающаяся молодая актриса в драматическом сериале.
10. Нико Паркер, исполнившая роль Сары в сериале «Одни из нас», — дочь Тандиве Ньютон и режиссера Ола Паркера
До работы в этом известном сериале Нико также снялась в анимационно-игровом фильме «Дамбо». Далее ее можно будет увидеть в картине «Как приручить дракона» в роли Астрид.
11. Лили Мо Шин, сыгравшая роль Адди в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта», — дочь Кейт Бекинсейл и Майкла Шина
Она также снималась в фильмах «Клик», «Всё путём», «Постановка» и «Другой мир: Эволюция» вместе с Кейт.
12. Эвер Андерсон, сыгравшая роль юной Наташи в «Черной вдове», — дочь Миллы Йовович и режиссера Пола У.С. Андерсона
Помимо участия в «Черной вдове» Эвер недавно сыграла роль Венди в фэнтези-фильме «Питер Пэн и Венди». Она также сыграла молодую версию Алисии Маркус/Красной королевы, которую изображает ее мама, в фильме «Обитель зла: Последняя глава».
13. Уэст Духовны, сыгравшая роль Шеннон в сериале «Побочный эффект: Смерть», — дочь Теи Леони и Дэвида Духовны
Уэст также снялась в сериале «Остров Сент-Икс» на канале Hulu, а ранее она появлялась в эпизодах сериала «Волшебники» и в фильме «Полный рот воздуха».
14. Лейла Джордж, сыгравшая роль юной Джанин «Смурф» Коди в сериале «По волчьим законам», — дочь Винсента Д'Онофрио и Греты Скакки
Лейла изображала младшую версию знаменитого персонажа Эллен Баркин в сериале «По волчьим законам» в течение двух сезонов. Она также снималась в таких фильмах, как «Малыш Кид», «Долгий дом» и «Девушка-гонзо».
15. Тейлор Дирден, сыгравшая роль Офелии в сериале «Сладкие и порочные», — дочь Брайана Крэнстона и Робин Гейл Дирден
Позже Тейлор снималась в таких сериалах, как «Американский вандал» и «Ради всего человечества».
16. Чарли Холл, сыгравший роль Эндрю в сериале «Сексуальная жизнь студенток», — сын Джулии Луи-Дрейфус и Брэда Холла
Кроме этого, Чарли также снимался в проектах «С любовью, Виктор», «Бунтарка», «Одинокая пьяная женщина», «Большая шишка» и «Бель-Эйр».
17. Аврора Перрино, сыгравшая роль Дани в сериале «Блудный сын», — дочь Гарольда Перрино («Остаться в живых») и модели Бриттани Перрино
Помимо участия в «Блудном сыне», Аврора также снялась в сериале «Когда они нас увидят» и финальном сезоне «Мира Дикого Запада».
18. Ханна Айнбиндер, которая в настоящее время играет роль Авы в сериале «Хитрости», — дочь участников оригинального состава программы «Субботним вечером в прямом эфире» Ларейн Ньюман и Чада Айнбиндера
Это первая серьезная роль Ханны на экране, до этого она была известна как начинающий стендап-комик. В 2020 году она дебютировала на телевидении в передаче «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».
19. И, наконец, Льюис Пуллман, сыгравший роль Боба в фильме «Топ Ган: Мэверик», — сын Билла Пуллмана и танцовщицы Тамары Гурвиц
Льюис также снимался в телесериалах «Уловка-22», «Внешние сферы», а недавно — в «Уроках химии» вместе с Бри Ларсон. Он также принимал участие в фильмах «Битва полов» и «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А остальные-то КТО????
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Если вы и переводите (в гуглопереводчике) статьи, то переводили бы более понятные и интересные, а не только рассчитанные на американскую публику.
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