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Детки голливудских звёзд, которые также выбрали актёрскую карьеру

Детки голливудских звёзд, которые также выбрали актёрскую карьеру

Автор:
30 января 2024 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   голливудские звезды   дети звезд   звездные дети   кумовство   молодые актеры   непотизм   протекционизм   шоу бизнес   
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Этих актёров и актрис объединяет одно — мы могли бы никогда о них не узнать, если бы не их звёздные родители. Да-да, речь о пресловутых актёрских династиях, когда связи и деньги решают если не всё, то очень многое.


В английском языке таких «деток» называют nepo babies, а само понятие кумовства (протекционизма) — непотизм. А по-русски самое яркое определение кумовства дал А. С. Грибоедов в «Горе от ума» и звучит оно так:


«При мне служащие чужие очень редки:

Все больше сестрины, свояченицы детки.

Как станешь представлять к крестишку иль к местечку,

Ну как не порадеть родному человечку!»


×
×

Сериал «Позолоченный век» стал первой актерской работой Луизы на экране. До этого она участвовала в нескольких театральных постановках.


До того, как сыграть Онорию, Миа снялась вместе с Кейт в сериале-антологии «Я существую» (I Am....). Их эпизод под названием «Я — Рут» получил премию BAFTA в номинации «Лучшая одиночная драма», а Кейт получила премию за лучшую женскую роль в 2022 году.


Прежде чем сыграть Посейдона, Тоби появлялся на экране в таких проектах, как «Умри, но не сейчас», «Затерянные в космосе» и «Черные паруса».


До того Крис снялся во множестве других фильмов и сериалов, таких как «Джейн Эйр», «Врачи», «Черные паруса».


До участия в этом сериале Бесси снялась в нескольких телепроектах, таких как «Говардс-Энд» и «Поместье в Индии». Ее первое появление на телевидении состоялось в сериале «Крэнфорд» вместе с мамой.


До участия в сериале «Как избежать наказания за убийство» Альфред сыграл роль Дина Томаса в фильмах о Гарри Поттере. В последнее время он снимался в таких сериалах, как «Основание» и «Пара по соседству».


До «Дома дракона» он снимался в сериале «Война миров». В 2023 году Тай также появился в одном из эпизодов сериала «Благие знамения», в котором снимается его отец.


Сидни также снялась в мини-сериале Pistol, а недавно получила роль в сериале «Чужой», который основан на одноименной кинофраншизе.


До «Йеллоустоуна» Джен была наиболее известна как исполнительница роли Гвен Норбек Мансон в сериале «Как вращается мир». Она получила три дневных премии «Эмми» как самая выдающаяся молодая актриса в драматическом сериале.


До работы в этом известном сериале Нико также снялась в анимационно-игровом фильме «Дамбо». Далее ее можно будет увидеть в картине «Как приручить дракона» в роли Астрид.


Она также снималась в фильмах «Клик», «Всё путём», «Постановка» и «Другой мир: Эволюция» вместе с Кейт.


Помимо участия в «Черной вдове» Эвер недавно сыграла роль Венди в фэнтези-фильме «Питер Пэн и Венди». Она также сыграла молодую версию Алисии Маркус/Красной королевы, которую изображает ее мама, в фильме «Обитель зла: Последняя глава».


Уэст также снялась в сериале «Остров Сент-Икс» на канале Hulu, а ранее она появлялась в эпизодах сериала «Волшебники» и в фильме «Полный рот воздуха».


Лейла изображала младшую версию знаменитого персонажа Эллен Баркин в сериале «По волчьим законам» в течение двух сезонов. Она также снималась в таких фильмах, как «Малыш Кид», «Долгий дом» и «Девушка-гонзо».


Позже Тейлор снималась в таких сериалах, как «Американский вандал» и «Ради всего человечества».


Кроме этого, Чарли также снимался в проектах «С любовью, Виктор», «Бунтарка», «Одинокая пьяная женщина», «Большая шишка» и «Бель-Эйр».


Помимо участия в «Блудном сыне», Аврора также снялась в сериале «Когда они нас увидят» и финальном сезоне «Мира Дикого Запада».


Это первая серьезная роль Ханны на экране, до этого она была известна как начинающий стендап-комик. В 2020 году она дебютировала на телевидении в передаче «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».


Льюис также снимался в телесериалах «Уловка-22», «Внешние сферы», а недавно — в «Уроках химии» вместе с Бри Ларсон. Он также принимал участие в фильмах «Битва полов» и «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   голливудские звезды   дети звезд   звездные дети   кумовство   молодые актеры   непотизм   протекционизм   шоу бизнес   
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4  комментария
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5k
Харон 47 минут назад
Пара-тройка знакомых имён мелькнула...
А остальные-то КТО????
---
Если вы и переводите (в гуглопереводчике) статьи, то переводили бы более понятные и интересные, а не только рассчитанные на американскую публику.
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6k
satra 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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17k
Majul Полчаса назад
75% ноунеймы, как дети, так и родители. Зачем нам про них знать?
Новость из серии: сын Васяна Кшиштовского и Бабы Клуши Простоквашинской Вольдемар Перепихонов пошел по стопам родитлей и стал, барабанная дробь, НИКЕМ!
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13k
Copycat 50 минут назад
Ну да ну да) Адам Кадыров тоже выбрал идти по стопам отца - вон уже целый глава охраны)
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