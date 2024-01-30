Детки голливудских звёзд, которые также выбрали актёрскую карьеру

В английском языке таких «деток» называют nepo babies, а само понятие кумовства (протекционизма) — непотизм. А по-русски самое яркое определение кумовства дал А. С. Грибоедов в «Горе от ума» и звучит оно так:

«При мне служащие чужие очень редки:

Все больше сестрины, свояченицы детки.

Как станешь представлять к крестишку иль к местечку,

Ну как не порадеть родному человечку!»