Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке

741
14
Раньше библиотеки пользовались большой популярностью. Многие брали там книги, встречали любовь и проводили кучу времени, готовясь к экзаменам. Пользователи поделились историями, которые связаны с библиотеками напрямую. И порой много забавного в них.
×
×
А вы часто ходили в библиотеку?
Источник:
Еще крутые истории!
- "Плюшкины": собирать нельзя выбросить
- 83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано
- А вы помните?
- "Глухой на одно ухо, но скрывал": странности, которые девушки узнали о своих парнях только после того, как начали жить вместе
- 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
Новости партнёров
реклама
А в школьные годы ходил в три библиотеки и в неделю брал 21 книгу (больше 7 не давали). Ну ещё и журналы.