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Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке

Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке

Автор:
12 марта 2024 11:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: библиотека   и такое бывает   из библиотеки   интересно   истории   фото   
741
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Раньше библиотеки пользовались большой популярностью. Многие брали там книги, встречали любовь и проводили кучу времени, готовясь к экзаменам. Пользователи поделились историями, которые связаны с библиотеками напрямую. И порой много забавного в них.

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А вы часто ходили в библиотеку?

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Метки: библиотека   и такое бывает   из библиотеки   интересно   истории   фото   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 24 минуты назад
У меня теперь дома своя библиотека. Поэтому не хожу.
А в школьные годы ходил в три библиотеки и в неделю брал 21 книгу (больше 7 не давали). Ну ещё и журналы.
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