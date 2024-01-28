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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
28 января 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
599
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
За Веденеву отдельное спасибо
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11k
Борис Карабанов 37 минут назад
Грузин на фото - актёр Серго Закариадзе, сыгравший роль Георгия Махарашвили в фильме "Отец солдата", Насколько я помню, фильм вышел ч.б., а это уже кадр из разукрашенной версии.
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964
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
До сих пор иногда подумываю - как же так случилось, что вся эта сепаратистско-нацистская сволочь выползла из своих зловонных щелей и ей своевременно не прищемили хвост и не повыбивали зубы?
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